శాలువాలను గ్లోబల్ ఫ్యాషన్గా మార్చిన 'మృదుల'- దేశవిదేశాల్లో ఫుల్ డిమాండ్- 1000 మందికి ఉపాధి
శాలువాలు, స్కార్ఫ్లు, ఫ్యాషన్ దుస్తుల వ్యాపారంలో రాణిస్తున్న మహిళ- బిజినెస్ ద్వారా 1000 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్న మృదుల జైన్
Published : March 8, 2026 at 6:44 AM IST
Mridula Jain Shawl Business Story : వ్యాపారమైనా, ఉద్యోగమైనా పరిస్థితులు, ట్రెండ్కు తగ్గట్లు మారాల్సిందే. అప్పుడే ఆయా రంగాల్లో రాణించగలం. అచ్చం అదే విషయాన్ని రుజువు చేశారు పంజాబ్లోని లూధియానాకు చెందిన మృదుల జైన్. శాలువాలు, స్కార్ఫ్లు, ఫ్యాషన్ దుస్తుల వ్యాపారంలో రాణిస్తున్నారు. అలాగే ఈ బిజినెస్ ద్వారా మరో 1000 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు. మృదుల జైన్ కంపెనీలో తయారైన దుస్తులకు దేశవిదేశాల్లో ఫుల్ డిమాండ్ ఉంది.
40 ఏళ్ల క్రితం వ్యాపారం ప్రారంభం
లూధియానాలో మృదుల జైన్ జన్మించారు. గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తిన చేసిన తర్వాత ఆమెకు వివాహమైంది. అయితే జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలని కోరిక మృదులలో తగ్గలేదు. పెళ్లి తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత వ్యాపార రంగంలోకి దిగేందుకు ఉన్న అవకాశాలను అన్వేషించారు. తన భర్త సహాయంతో 1986లో 'షింగోరా' బ్రాండ్ పేరిట దుస్తుల కంపెనీని ప్రారంభించారు. అయితే అప్పట్లో శాలువాలను ఫ్యాషన్ దుస్తులకు భావించేవారు కాదు. శీతాకాలంలో వాటిని ఎక్కువగా వాడేవారు. కానీ ఈ వ్యాపారంలో ట్రెండ్, పరిస్థితులకు తగ్గట్టు మారి మృదుల జైన్ అదరగొడుతున్నారు.
తన వ్యాపార సామ్రాజ్య విస్తరణ గురించి మృదుల జైన్ ఈటీవీ భారత్కు వివరించారు. "నేను షింగోరాను 1986లో ప్రారంభించాను. అప్పట్లో శాలువాలను శీతాకాలంలోనే వాడేవారు. ఆ సమయంలోనే ఎనిమిది చేనేత యంత్రాలతో వ్యాపారం ప్రారంభించాం. శాలువాలు మహిళల అందాన్ని మరింత పెంచాలని నేను భావించాను. నేను వ్యాపార ప్రారంభంలో ఆర్డర్ల కోసం దిల్లీ వెళ్లేదాన్ని. నా మొదటి పెద్ద ఆర్డర్ రూ. 10 లక్షల విలువైనది. అది బ్రాండ్ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించడానికి మాకు పనికొచ్చింది. అలాగే మాలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచింది. " అని మృదుల జైన్ పేర్కొన్నారు.
కెరీర్ ప్రారంభంలో శాలువాలే ఉత్పత్తి
వ్యాపారం ప్రారంభించిన తొలినాళ్లలో సంప్రదాయ శాలువాల ఉత్పత్తిపై దృష్టి పెట్టారు మృదుల జైన్. ఆ తర్వాత కాలక్రమంలో దుప్పట్లు, స్కార్ఫ్లు, సూట్ సెట్లు, కశ్మీరీ శాలువాలను కూడా తయారు చేశారు. శీతాకాలంలో మాత్రమే వాడే శాలువాలను ఫ్యాషన్ ప్రొడక్ట్గా మార్చేశారు. వ్యాపార సామ్రాజ్యంలో రాణించినందుకు మహిళా ఉద్యోగ రత్న అవార్డు (1993), ఒమెన్ ఎంట్రప్యూనర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ (1994), గ్లోబల్ అచీవర్స్ ఫోరం అందించిన ప్రైడ్ ఆఫ్ లూధియానా అవార్డు (2017) సహా పలు అవార్డులను మృదుల సొంతం చేసుకున్నారు.
దేశవ్యాప్తంగా 100 షోరూమ్స్
ప్రస్తుతం షింగోరా కంపెనీ నికర విలువ రూ. 100 కోట్లు దాటింది. ఈ బ్రాండ్ దేశవ్యాప్తంగా 100కి పైగా షోరూమ్లను నిర్వహిస్తోంది. ఈ కంపెనీలో తయారయ్యే ఉత్పత్తులలో దాదాపు 90 శాతం ఎగుమతి అవుతాయి. అమెరికా, యూకే, కెనడా, స్విట్జర్లాండ్, నెదర్లాండ్స్, ఆస్ట్రేలియా వంటి దేశాలకు ఎగుమతి అవుతాయి. అలాగే ఈ కంపెనీ వల్ల 1000మంది ఉపాధి పొందుతున్నారు.
కంపెనీలో పనిచేసే కార్మికులకు మంచి సౌకర్యాలు కల్పిస్తామని మృదుల జైన్ తెలిపారు. మహిళా ఉద్యోగులు వారు ఇంటి నుంచి కార్యాలయానికి, అలాగే ఆఫీసు నుంచి ఇంటికి సురక్షితంగా చేరుకునేందుకు రవాణా సౌకర్యం కల్పించామని స్పష్టం చేశారు. వ్యాపారం ప్రారంభించిన తొలినాళ్లలో సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నామని పేర్కొన్నారు.
"పాలసీలు, బ్యాంకింగ్ విధానాల వల్ల వ్యాపార ప్రారంభంలో ఇబ్బందులు పడ్డాం. ప్రారంభ రోజుల్లో నేనే ఉత్పత్తులను రూపొందించాను. క్రమంగా నిపుణులను నియమించుకున్నాం. ఇప్పుడు నా కోడలు సైతం వ్యాపారంలో పాలుపంచుకుంటోంది. ప్రతి మహిళకు తన జీవితం గురించి నిర్ణయాలు తీసుకునే స్వేచ్ఛ ఉండాలి. కుటుంబ బాధ్యతల కారణంగా మహిళలు తాము ఏదైనా సాధించాలనే కోరికను అణుచుకుంటారు. అయితే మహిళలకు సమాజం మద్దతు ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే ఒక మహిళ అభివృద్ధి చెందితే, ఆమె తన మొత్తం కుటుంబాన్ని ముందుకు అభివృద్ధిపథంలోకి తీసుకెళ్తుంది" అని మృదుల జైన్ స్పష్టం చేశారు.