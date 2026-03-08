మహిళా దినోత్సవం ఎలా ప్రారంభమైంది? మార్చి 8కు ఉన్న ప్రాధాన్యం ఇదే!
అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం ముఖ్య ఉద్దేశ్యం ఏంటీ? ఎప్పటి నుంచి జరపుకుంటున్నాం?
Published : March 8, 2026 at 6:01 AM IST
International Women's Day 2026 : ఒక సంవత్సరంలో 365 రోజులుంటే వాటిల్లో కొన్ని ప్రత్యేకమైనవి. అలాంటి కొన్ని రోజులకు ఆ ప్రత్యేకత ఎలా వచ్చిందో తెలుసుకుని ఆ రోజులను జరుపుకోవడం వలన అవి మరింత ప్రత్యేకం అవుతాయి. ప్రతి సంవత్సరం మార్చి 8న అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటామన్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే! అయితే ఈ రోజునే ఎందుకు జరుపుకోవాలి? దీని వెనుక ఏదైనా కారణం ఉందా? అలాగే ప్రతి ఏడాది మహిళ దినోత్సవంకు ఒక థీమ్ ఉంటుంది? ఈ ఏడాది ఏ థీమ్ ఉండబోతోంది? తదితర వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం ముఖ్య ఉద్దేశ్యం
అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం ప్రతి సంవత్సరం మార్చి 8న ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుపుకుంటారు. మహిళల సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ విజయాలను గుర్తించడం, లింగ సమానత్వం, మహిళల హక్కుల గురించి అందరిలో అవగాహన పెంచడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈ రోజున ప్రత్యేకించి మహిళలపై హింసను అరికట్టడం, సమాజ నిర్మాణంలో వారి పాత్రను గౌరవించడం చేయాలనీ కోరుకుంటూ సదస్సులు, ర్యాలీలు నిర్వహిస్తారు.
చరిత్ర
1908 మార్చి 8న, న్యూయార్క్లో వేలాది మంది మహిళా కార్మికులు తక్కువ వేతనాలు, ఎక్కువ పని గంటలకు వ్యతిరేకంగా గళమెత్తారు. అంతేకాదు మహిళలకు ఓటు హక్కు కోసం నిరసన తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది మార్చి 8న కాబట్టి ఈ రోజున మహిళా దినోత్సవంగా జరుపుకోవాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మొదటి జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని యునైటెడ్ స్టేట్స్లో ఫిబ్రవరి 28వ తేదీ, 1909 జరుపుకున్నారు. 1977లో ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశం సభ్య దేశాలను మార్చి 8 వ తేదీని మహిళా హక్కులు, ప్రపంచ శాంతి కోసం ఐక్యరాజ్య సమితి దినోత్సవంగా ప్రకటించమని ఆహ్వానించింది. ఆ విధంగా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని మార్చి 8న అధికారికంగా ప్రకటించారు.
మానవ జాతి మనుగడకే ప్రాణం పోసింది మహిళ
ఇది ఒక కవి వాక్కు! అక్షర సత్యమైన నినాదం. నిజానికి ఒక తల్లిగా, చెల్లిగా, భార్యగా, కూతురుగా ఒక మహిళ తన జీవితంలో వివిధ పాత్రలు పోషిస్తూ చక్కగా ఆ పాత్రల్లో ఒదిగి పోతుంది. ఒకప్పుడు నాలుగు గోడలకు పరిమితమైన మహిళ నేడు అంతరిక్షానికి కూడా చేరుకుంటోంది అంటే ఆమె ఆత్మవిశ్వాసం ఎంత గొప్పదో కదా!
మహిళా సాధికారత ఇలా సాధ్యం
ఒకప్పుడు మహిళ తన హక్కుల కోసం పోరాటం చేయాల్సి వచ్చింది. కానీ ప్రస్తుతం ఆ పరిస్థితి లేదు. అన్ని రంగాల్లో మహిళలు దూసుకెళ్తున్నారు. ఇది గిట్టని కొందరు అత్యాచారాల పేరుతో తిరిగి మహిళలను ఇంటికే పరిమితం చేయాలని చూస్తున్నారు. సభ్యసమాజం తలవంచుకునే రీతిలో ఆడవారిని అత్యాచారం పేరుతో హింసకు గురి చేస్తున్నారు. అయితే తులసి వనంలో గంజాయి మొక్కలా ఉన్న ఈ దుష్ట శక్తులను నిర్మూలించ గలిగితే మహిళా సాధికారత సాధ్యమైనట్లే!
ఈ ఏడాది థీమ్ ఏంటి?
ఈ ఏడాది అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం 'Balance the Scales' or Give To Gain' (గివ్ టు గెయిన్) అనే థీమ్తో ముందుకొస్తోంది. అంటే అన్ని రంగాల్లో మహిళలు పురుషుల భాగస్వామ్యాన్ని సమం చేయడం, పురుషులతో సమానంగా మహిళలకు వేతనం, ఉద్యోగ హక్కులు అందించడం, అన్ని రంగాల్లో సమానత్వం వంటి వాటిపై దృష్టి పెడుతుంది.
మేరా భారత్ మహాన్!
నేటి సమాజంలో మహిళ ఆర్థిక స్వాతంత్య్రాన్ని సాధించింది. ప్రభుత్వ ప్రైవేటు రంగ ఉద్యోగాల్లో ఉన్నత స్థానంలో ఉంది. ఇక రాజకీయాల్లో కూడా మహిళలు చెప్పుకోదగిన స్థానాన్ని సంపాదించారు. మన దేశ రాష్ట్రపతి మహిళ, మన దేశ ఆర్థిక మంత్రి మహిళ. ఇలా మహిళలకు మన దేశం ఇచ్చినంత ప్రాధాన్యత వేరే ఏ దేశంలోనూ లేదంటే అతిశయోక్తి కాదు.
ముందుకు వెళ్లే వాళ్లను ఆపడానికి ప్రయత్నించే వారు ఎప్పుడూ ఉంటారు. కానీ అన్ని ఆటంకాలు అధిగమించి ముందుకు వెళ్లినప్పుడే విజయం. అదే నిజమైన మహిళ సాధికారత. అప్పుడు ఏడాదికి ఒక రోజు కాదు ప్రతిరోజూ మహిళ దినోత్సవమే! ఆ రోజు త్వరలో రావాలని ఆశిస్తూ మహిళలందరికి అంతర్జాతీయ మహిళ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.