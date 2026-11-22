పుష్కర్ మేళాలో మీసాల పోటీలు- 'బ్రహ్మ' మీసాలతో ఆకట్టుకున్న రావణ్ సర్కార్- విదేశీ జంటల తలపాగా పోటీ!
Pushkar Moustache Competition : రాజస్థాన్లో అంతర్జాతీయ పుష్కర్ మేళాలో సాంస్కృతిక పోటీలు ఆకట్టుకున్నాయి. మీసాల పోటీలు, తలపాగా కట్టే పోటీలు నిర్వహించారు.
Published : November 22, 2026 at 7:57 PM IST
రాజస్థాన్ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు అద్దం పట్టే 'అంతర్జాతీయ పుష్కర్ మేళా' విదేశీ, స్వదేశీ పర్యటకుల సందడితో కోలాహలంగా మారింది. ఈ ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన పుష్కర్ ఫెయిర్లో ఆసక్తికరమైన సంప్రదాయ సాంస్కృతిక పోటీలు అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. ముఖ్యంగా మేళాలో భాగంగా నిర్వహించిన సంప్రదాయ తలపాగా (సాపా) కట్టే పోటీల్లో విదేశీ జంటలు, ఇక మీసాల పోటీల్లో దేశీయ పర్యటకులు ఉత్సాహంగా పాల్గొని ప్రేక్షకులను మంత్ర ముగ్ధులను చేశారు.
మీసాల పోటీల్లో దక్షిణ భారత యువకుడి సందడి
రాజస్థాన్లో ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీకగా భావించే మీసాల పోటీల్లో మొత్తం 39 మంది పాల్గొన్నారు. ఈసారి దక్షిణ భారతదేశానికి చెందిన ఒక యువకుడు తొలిసారిగా ఈ మీసాల పోటీలో పాల్గొని ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాడు. ఇక ఈ కాంపిటీషన్లో జైపూర్కు చెందిన కమలేష్ బుంకర్ పొడవాటి మీసాలతో విజేతగా నిలిచాడు. జోధ్పూర్కు చెందిన ప్రశాంత్ శర్మ రెండో స్థానంలో నిలవగా, కోటాకు చెందిన ధన్నా లాల్ గుర్జర్ మూడో స్థానం దక్కించుకున్నారు. అయితే ఈ వేడుకలో 'రావణ్ సర్కార్'గా పిలుచుకునే అజ్మీర్ వాసి మోహన్ సింగ్ తన ఆహార్యంతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. తన పొడవాటి మీసాలతో విశ్వ సృష్టికర్త బ్రహ్మ పేరును అక్షరాల రూపంలో తీర్చిదిద్దుకొని వేదిక దగ్గరికి రావడంతో సందర్శకులు ఆయనతో సెల్ఫీలు దిగేందుకు ఎగబడ్డారు.
విదేశీ జంటల తలపాగా పోటీ- మెక్సికో కపుల్కు ఫస్ట్ ప్రైజ్
ఇదే ఇంటర్నేషనల్ పుష్కర్ ఫెయిర్లో విదేశీ జంటల కోసం సాఫా కట్టే పోటీల్ని ప్రత్యేకంగా నిర్వహించారు. ఈ కాంపిటీషన్ కోసం మొత్తం 20 జంటలు పోటీపడ్డాయి. నిబంధనల ప్రకారం- నిర్ణీత సమయంలోగా విదేశీ మహిళలు తమ భాగస్వాములకు రాజస్థానీ సంప్రదాయ సాఫా (తలపాగా) చుట్టి, నుదుటిపై తిలకం దిద్దాల్సి ఉంటుంది. తొలుత తలపాగా చుట్టడం విదేశీ మహిళలకు కాస్త కష్టంగానే అనిపించినా, ఎంతో ఉత్సాహంగా పోటీలో పాల్గొని టాస్కులు పూర్తి చేశారని పుష్కర్ మేళా పోటీల ఇన్ఛార్జ్ అధికారి కుల్దీప్ అగర్వాల్ తెలిపారు.
ఈ పోటీల్లో మెక్సికోకు చెందిన ఏసీఆర్- బిట్టి జంట ప్రథమ స్థానం సాధించింది. ఇక్కడ ACR అందరికంటే ముందుగా తన భాగస్వామి బిట్టీకి తలపాగా చుట్టి, నుదుటిపైన తిలకం దిద్దారు. ఇటలీకి చెందిన జార్జియా- సోనియా జంట రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ఇంగ్లాండ్కు చెందిన డెరిక్- హెలెన్ జంట మూడో స్థానంలో నిలిచింది. విజేతలకు పర్యటక శాఖ తరఫున బహుమతులు, ప్రశంసా పత్రాలు అందించారు.
ఆకట్టుకున్న జానపద, భక్తి గీతాల ప్రదర్శన
అంతకుముందు శుక్రవారం రాత్రి జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కూడా ప్రేక్షకుల్ని అలరించాయి. బార్మర్కు చెందిన యువ జానపద గాయని కవిత పొటాలియా, అజ్మీర్కు చెందిన విశాల్ మాథుర్, 'కబీర్ కేఫ్' బృందం ప్రదర్శనలు ఇక్కడ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ఇవి పుష్కర్ ఫెయిర్లో పాల్గొన్న వారిని విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. వీణ వాయిస్తూ సంప్రదాయ గానాన్ని తదుతరి తరాలకు అందించేందుకు కవిత పొటాలియా కృషి చేస్తున్నారు. ఆమె సంత్ కబీర్, మీరాబాయి భజనలతో పాటు రాజస్థాన్ ఆధ్యాత్మిక జానపద గీతం 'జాగ్ రే బంజారా'ను ఆలపించి శ్రోతల్ని మైమరిపించారు. ఈ కార్యక్రమాలకు జిల్లా కలెక్టర్ లోక్ బంధు, డివిజనల్ కమిషనర్ శక్తి సింగ్ రాథోడ్ కూడా హాజరయ్యారు. భారత్ సహా విదేశాల నుంచి వచ్చిన పర్యటకులు భక్తి గీతాలు, జానపద సంగీతాన్ని ఆస్వాదించారు.
తలపాగా కట్టడం, మీసాల పోటీలు, జానపద సంగీతం వంటి ప్రత్యేక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలతో అంతర్జాతీయ పుష్కర్ మేళా రాజస్థానీ సంస్కృతిని ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తోంది. విదేశీ జంటలు స్థానిక సంప్రదాయాల్లో పాల్గొనడం, దేశీయ పర్యటకులు కూడా తమ ప్రత్యేకతలను ప్రదర్శించడం ఈ వేడుకకు మరింత ఆకర్షణ తీసుకొచ్చాయి.
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