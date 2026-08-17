పేపర్ సెట్టింగ్ బలోపేతం- భవిష్యత్తులో లోపం లేని పరీక్షల నిర్వహణపై ఫోకస్: NTA
రీ ఎగ్జామ్కు ఎలాంటి అదనపు రుసుము ఉండదని స్పష్టం చేసిన ఎన్టీఏ- అర్హత సాధించే అభ్యర్థుల సంఖ్య లేదా సబ్జెక్టుల వారీగా కేటాయింపుల్లో ఎలాంటి తగ్గింపు ఉండదని క్లారిటీ
Published : August 17, 2026 at 4:52 PM IST
NTA on UGCc NET Re Exam : యూజీసీ- NET మూడు పేపర్ల రీ ఎగ్జామ్పై నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ కీలక ప్రకటన చేసింది. మళ్లీ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ, అర్హత సాధించే అభ్యర్థుల సంఖ్య లేదా సబ్జెక్టుల వారీగా కేటాయింపుల్లో ఎలాంటి తగ్గింపు ఉండదని NTA వర్గాలు సోమవారం తెలిపాయి. ఈ రీ ఎగ్జామ్కు ఎలాంటి అదనపు రుసుము ఉండదని స్పష్టం చేసింది. భవిష్యత్తులో అన్ని పరీక్షలు పారదర్శకంగా, లోపం లేకుండా జరిగేలా చూసేందుకు తమ అంతర్గత విధానాలు, నియమావళిని సమీక్షిస్తున్నట్లు ఏజెన్సీ వర్గాలు తెలిపాయి. అభ్యర్థుల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, మరింత జవాబుదారీతనం కలిగిన పరీక్షా విధానాన్ని బలోపేతం చేసే లక్ష్యంతో, ఫిర్యాదులను పరిశీలించి తిరిగి పరీక్షలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించినట్లు పేర్కొన్నాయి.
"ఈ రీ ఎగ్జామ్కు ఎలాంటి అదనపు రుసుము ఉండదు. అలాగే దీనివల్ల అర్హత సాధించే అభ్యర్థుల సంఖ్య లేదా సబ్జెక్టుల వారీగా కేటాయింపుల్లో ఎలాంటి తగ్గింపు ఉండదు. పరీక్షలు నిర్వహించే సంస్థ బాధ్యత కేవలం లోపం లేని పరీక్షలను నిర్వహించడం మాత్రమే కాదు. ఏదైనా లోపం లేదా అక్రమం గుర్తించినప్పుడు తక్షణమే నిజాయితీగా స్పందించాలి. అందుకే సమస్యను కప్పిపుచ్చడానికి బదులుగా ఈ పేపర్లలో లోపాలు జరిగాయని అంగీకరించాం. సొంత ఖర్చుతో సరిదిద్దే చర్యలు చేపట్టే బాధ్యతను NTA తీసుకుంది. ఈ సంస్థ మొత్తం 184 సబ్జెక్టులు, 24,700 ప్రశ్నలతో పరీక్షలను నిర్వహించింది. వీటిలో అత్యధిక భాగం సరిగ్గానే ఉన్నాయి. నిజాయితీ గల అభ్యర్థుల ప్రయోజనాల కోసం, పారదర్శకమైన, కచ్చితమైన, లోపం లేని పరీక్షా విధానం కోసం మూడు సబ్జెక్టుల్లోని సమస్యలను ముందుగానే గుర్తించి సరిదిద్దుతున్నాం. ప్రశ్నపత్రాల రూపకల్పన, పరిశీలన, అనువాదం, కూర్పు దశల్లో మా అంతర్గత విధానాలు, నియమావళిని బలోపేతం చేయడానికి NTA ఈ అనుభవాన్ని వినియోగించుకుంటోంది. తద్వారా ఇలాంటి లోపాలు తొలి దశలోనే నివారించి బాధ్యతను నిర్ధారించవచ్చు. సమస్యలను ముందుగానే గుర్తించి, వాటిని అంగీకరించి, కష్టమైన పరిస్థితుల్లోనూ తగిన చర్యలు తీసుకునే సంసిద్ధతే మరింత జవాబుదారీతనంతో కూడిన పరీక్షా విధానానికి పునాది. ఇంత భారీ స్థాయిలో పరీక్షలు నిర్వహించే సంస్థకు అప్పుడప్పుడు సమస్యలు ఎదురవ్వడం సహజం. అయితే, ఆ సమస్యలను గుర్తించి, బాధ్యత స్వీకరించి, అభ్యర్థుల ప్రయోజనాల దృష్ట్యా వాటిని సరిదిద్దడమే ఆ సంస్థ విశ్వసనీయతను నిర్ణయిస్తుంది."
---నేషనల్ టెస్టింగ్ ఎజెన్సీ వర్గాలు
ఆ మూడు సబ్జెక్టులకు మళ్లీ పరీక్ష నిర్వహించాలని కమిటీ సూచన
యూజీసీ-నెట్కు సంబంధించి 87 సబ్జెక్టులకు జూన్ నెలలో ఎన్టీఏ పరీక్షలను నిర్వహించింది. అయితే కామర్స్, ఇంగ్లీష్, సోషియాలజీ ప్రశ్నపత్రాల్లో భారీగా తప్పులు ఉన్నట్లు ఫిర్యాదులు రావడంతో ఎన్టీఏ ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. అందులో ప్రముఖ పండితుల పేర్లు స్పెల్లింగ్ తప్పులు, పుస్తక శీర్షికలు తప్పుగా ఉండటం, ప్రశ్నల పదజాలంలో లోపాలు, వ్యాకరణ దోషాలు, లింగ-వచన సమన్వయ లోపాలు, విరామ చిహ్నాల తప్పులు వంటివి ఉన్నాయి. అలాగే, గతంలో నిర్వహించిన పరీక్షల నుంచి గణనీయమైన సంఖ్యలో ప్రశ్నలు పునరావృతమయ్యాయని కూడా కమిటీ గుర్తించింది. ఫలితంగా కేవలం తప్పుగా ఉన్న ప్రశ్నలను మాత్రమే తొలగించడం సరికాదని, పారదర్శకత కోసం ఆ మూడు సబ్జెక్టులకు మళ్లీ పరీక్ష నిర్వహించాలని కమిటీ సూచించింది.
వచ్చే నెల 9, 10న మళ్లీ పరీక్ష నిర్వహిస్తామని NTA ప్రకటన
కమిటీ సూచనలను పరిగణలోకి తీసుకుని ఆ మూడు సబ్జెక్టులకు వచ్చే నెల 9, 10న మళ్లీ పరీక్ష నిర్వహిస్తామని NTA వెల్లడించింది. వచ్చే నెల 9న ఉదయం 9 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు ఇంగ్లీష్, అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 నుంచి 6 గంటల వరకు కామర్స్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తామని చెప్పింది. సోషియాలజీ పరీక్షను సెప్టెంబరు 10న ఉదయం 9 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 వరకు నిర్వహిస్తామని వివరించింది. అటు UGC-నెట్ జూన్ 2026కు సంబంధించి 84 సబ్జెక్టుల ప్రాథమిక కీలను NTA విడుదల చేసింది.
ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయాల్లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ల నియామకానికి, పీహెచ్డీ ప్రోగ్రామ్లో ప్రవేశానికి, జూనియర్ రీసెర్చ్ ఫెలోషిప్ (JRF) అవార్డుకు అర్హతను నిర్ధారించడానికి యూజీసీ-నెట్ నిర్వహిస్తారు. యూజీసీ-నెట్ 2026 పరీక్షను జూన్లో 87 సబ్జెక్టుల్లో నిర్వహించారు. పేపర్ లీక్ కారణంగా ఎన్టీఏ నీట్-యూజీ 2026 పరీక్షను రద్దు చేసిన కొన్ని నెలల తర్వాత ఈ తాజా వివాదం తలెత్తింది.
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