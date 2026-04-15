'అన్నిసార్లు బయటపెట్టలేదు'- మోదీ, ట్రంప్ ఫోన్ కాల్ సంభాషణపై అమెరికా రాయబారి కామెంట్స్

భారత్ తమకు అత్యంత కీలక భాగస్వామి అని అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్ వెల్లడి- గ్లోబల్ స్థాయిలో జరుగుతున్న పరిణామాలపై సమాచారాన్ని ట్రంప్ ఎప్పటికప్పుడు మోదీతో పంచుకుంటున్నారని చెప్పిన సెర్గియో

Ambassador Sergio Gor (AFP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 15, 2026 at 7:01 AM IST

sergio Gor on India US relations: భారత్-అమెరికా సంబంధాలు, ప్రధాని మోదీ- ట్రంప్ ఫోన్​ కాల్ సంభాషణపై ఇండియాలోని అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్ కీలక కామెంట్స్ చేశారు. ఇరు దేశాల సంబంధాలు ప్రస్తుతం అత్యంత పటిష్టమైన స్థితిలో ఉన్నాయన్నారు. భారత్ తమకు మిత్ర దేశం మాత్రమే కాదని, వ్యూహాత్మక భాగస్వామి అన్నారు. ట్రంప్- మోదీ ఫోన్ కాల్ సంభాషణ నేపథ్యంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా పలు ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు.

ప్రధాని మోదీ, డొనాల్డ్ ట్రంప్ మధ్య ఉన్న వ్యక్తిగత సాన్నిహిత్యం గురించి గోర్ ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. ఇటీవల పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు, ద్వైపాక్షిక అంశాలపై ఇద్దరు నేతలు ఫోన్‌లో సుదీర్ఘంగా మాట్లాడుకున్నట్లు ఆయన చెప్పారు. అయితే, ఈ ఏడాదిలో వీరిద్దరి మధ్య జరిగిన చాలా ఫోన్ సంభాషణలు జరిగినట్లు చెప్పారు. అందులో అన్ని ఫోన్​కాల్ సంభాషణలను బహిరంగపర్చలేదని, కొన్ని మాత్రమే బయటకు చెప్పినట్లు పేర్కొన్నారు. పశ్చిమాసియా సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న కీలక పరిణామాలపై సమాచారాన్ని ట్రంప్ ఎప్పటికప్పుడు మోదీతో పంచుకుంటున్నారని ఆయన చెప్పారు.

భారత్- అమెరికా మధ్య భారీ ఒప్పందాలకు ప్రణాళికలు

కొద్ది వారాల్లోనే అమెరికా- భారత్ మధ్య రక్షణ, ద్వైపాక్షిక అంశాలపై కీలక ఒప్పందాలు జరిగే అవకాశం ఉందన్న సంకేతాలను సెర్గియో గోర్ ఇచ్చారు. అయితే వాణిజ్య పరమైన అంశాలపై పూర్తి వివరాలు వెల్లడించడానికి ఆయన నిరాకరించారు. కొన్ని వారాల్లో ఇరు దేశాల మధ్య అత్యంత భారీ ఒప్పందాలు లేదా ప్రకటనలు వెలువడనున్నాయన్న సంకేతాన్ని మాత్రం ఆయన ఇచ్చారు. సెర్గియో గోర్ ఇటీవల వాషింగ్టన్​కు వెళ్లారు. అక్కడ అమెరికా క్యాబినెట్ మంత్రులందరితో సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా భారత్‌తో సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు ఆయన మాటలను బట్టి చూస్తే అర్థమవుతోంది.

భారత్‌లో క్వాడ్ సమావేశం

ఇదిలా ఉండగా, అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో వచ్చే నెలలో తొలిసారిగా భారత్‌లో పర్యటించనున్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా ఆయన దిల్లీతో పాటు దేశంలోని ఇతర నగరాలను కూడా సందర్శించేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారని గోర్ తెలిపారు. ఇదే సమయంలో, భారత్ ఆతిథ్యమివ్వనున్న క్వాడ్ దేశాల మంత్రుల స్థాయి సమావేశానికి కూడా అమెరికా ప్రతినిధులు హాజరుకానున్నారు. ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో శాంతి, స్థిరత్వం కోసం ఈ సమావేశం కీలకం కానుంది.

