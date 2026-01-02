తప్పిపోయిన తండ్రి ఆచూకీ చెప్పిన ఇన్స్టాగ్రామ్- ఎలా దొరికాడు?
ఒక్క ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్తో అడ్రస్ దొరికింది- తప్పిపోయిన తండ్రి ఆచూకీని గుర్తించిన కొడుకు- రెండు నెలల క్రితం కర్ణాటకలో దారితప్పిన మధ్యప్రదేశ్ వృద్ధుడు- ఎట్టకేలకు డిసెంబరు 30న తండ్రిని ఇంటికి తీసుకెళ్లిన కొడుకు
Published : January 2, 2026 at 9:59 PM IST
Instagram Reunited Father And Son : కొన్ని నెలల క్రితం కూలీ పనుల కోసం మరో రాష్ట్రానికి వెళ్లిన 60 ఏళ్ల వృద్ధుడు తప్పిపోయాడు. స్థానిక భాష రాక ఎవరికీ తన బాధను చెప్పుకోలేకపోయాడు. ఆ రాష్ట్రంలోని ప్రాంతాల గురించి తెలియక, సరైన అడ్రస్కు చేరుకోలేకపోయాడు. దీంతో రోడ్ల ఫుట్పాత్లపై, బస్టాండ్లలో నిద్రిస్తూ ఆయన రోజులను వెళ్లదీశారు. ఈ వ్యవధిలో కడుపు నిండా భోజనానికీ నోచుకోలేదు. కట్ చేస్తే, తాజాగా ఒకే ఒక్క ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్తో ఆ వృద్ధుడి ఇంటి అడ్రస్ దొరికిపోయింది. కుమారుడు వచ్చి మరీ ఆయన్ను ఇంటికి తీసుకెళ్లారు.
అలా దారి తప్పాడు
ఆ వృద్ధుడి పేరు ప్రీతమ్ సింగ్ (60). మధ్యప్రదేశ్లోని దిండోరి జిల్లా అమర్పూర్ తాలూకాలో ఉన్న ధన్వాసి గ్రామస్థుడు. ఆయనకు హిందీ తప్ప మరొక భాష రాదు. ప్రీతమ్ సింగ్ కూలీ పనులను వెతుక్కుంటూ కర్ణాటకలోని చామరాజనగర్ జిల్లా యలందూర్ పట్టణానికి చేరుకున్నారు. యలందూర్ పట్టణం, పరిసర ప్రాంతాల గురించి ఆయనకు అవగాహన లేదు. కన్నడ భాష కూడా రాదు. ఈనేపథ్యంలో 2025 సంవత్సరం నవంబరు నెల మొదటివారంలో యలందూర్లో ఆయన దారి తప్పారు. ఈ పట్టణంలో తాము ఉంటున్న ఏరియా పేరును, లొకేషన్ను మర్చిపోయారు. కనీసం కుటుంబీకుల ఫోన్ నంబరు కూడా ప్రీతమ్ దగ్గర లేదు. కాలినడకన తన కుటుంబీకులను వెతుక్కుంటూ, యలందూర్ పట్టణ బస్టాండ్కు ఆయన చేరుకున్నారు. ఏం చేయాలో అర్థంకాక, అక్కడే కొన్ని రోజుల పాటు గడిపారు. రోడ్ల ఫుట్పాత్లపై నిద్రించారు. ఈ కష్టకాలంలో ప్రీతమ్ కడుపు నిండా తిండికీ నోచుకోలేదు.
భాష తెలియక, సమాధానాలు చెప్పలేక
కొన్ని రోజులుగా యలందూర్ బస్టాండ్లోనే ఉంటున్న ప్రీతమ్ సింగ్తో నవంబరు 11న స్థానిక పోలీసులు మాట్లాడారు. నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు? యలందూర్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్లాల్సి ఉంది? అనే ప్రశ్నలను కన్నడ భాషలో అడిగారు. అయితే భాష తెలియక, పోలీసులకు ప్రీతమ్ సింగ్ సరైన సమాధానాలు చెప్పలేకపోయాడు. దీంతో పోలీసులు ప్రీతమ్ సింగ్ను యలందూర్ పట్టణ శివారులోని సంతమరహళ్లి గ్రామంలో ఉన్న జ్ఞాన్ సింధు వృద్ధాశ్రమంలో చేర్పించారు. తన కుటుంబీకులు, సొంతూరు, స్వరాష్ట్రం గురించి హిందీ భాషలో ఆశ్రమ నిర్వాహకులకు ఆయన తెలియజేశారు. కుటుంబీకుల ఫోన్ నంబర్ గుర్తుకు లేదన్నారు. దీంతో ఏం చేయాలో వృద్ధాశ్రమ నిర్వాహకులకు అర్థం కాలేదు. ఎలాగైనా ప్రీతమ్ సింగ్ను కుటుంబీకులతో కలపాలని జ్ఞాన్ సింధు వృద్ధాశ్రమ సూపరింటెండెంట్ ఎం.మహదేవ స్వామి, సామాజిక కార్యకర్త హెచ్.బి.ప్రకాశ్ సంకల్పించారు. ఆరోగ్యపరమైన అంశాలపై వృద్ధులకు అవగాహన కల్పించడానికి వృద్ధాశ్రమానికి వచ్చిన సత్య ఎడ్యుకేర్ కాంపిటెన్సీ ట్రస్టు ప్రతినిధి మహేశ్కు ప్రీతమ్ గురించి వారు వివరించారు.
‘ఇన్స్టా’ ఇలా కలిపింది
సత్య ఎడ్యుకేర్ కాంపిటెన్సీ ట్రస్టు ప్రతినిధి మహేశ్కు సోషల్ మీడియా పవరేంటో తెలుసు. వృద్ధుడు ప్రీతమ్ సింగ్ను కుటుంబీకులతో కలపడానికి ఇన్స్టాగ్రామ్ను వాడుకోవాలని ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు. ప్రీతమ్ వీడియోను తీసి, ఆయన ఆచూకీ తెలిసిన వారు వెంటనే తమను సంప్రదించాలంటూ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక పోస్ట్ పెట్టారు. తాను మధ్యప్రదేశ్లోని దిండోరి జిల్లా ధన్వాసి గ్రామానికి చెందిన వాడినని ప్రీతమ్ చెప్పారు. దీంతో ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ను దిండోరి జిల్లాకు చెందిన అన్ని గ్రూప్ల్లో షేర్ చేశారు. చివరకు ఈ పోస్ట్, దిండోరి జిల్లాకు చెందిన ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ గ్రూప్లో ఉన్న ప్రీతమ్ సింగ్ కుమారుడు రాజేశ్ సింగ్ ధుర్వి కంటపడింది. తాను వెతికివెతికి అలసిపోయిన తండ్రి ఆచూకీపై అప్డేట్ను చూసి రాజేశ్ ఎమోషనల్ అయ్యాడు. ఇన్స్టా పోస్ట్ పెట్టిన మహేశ్ను సంప్రదించారు. తన తండ్రిని ఇంటికి తిరిగి తీసుకెళ్లేందుకు డిసెంబరు 30న కర్ణాటకలోని యలందూర్ పోలీసు స్టేషనుకు వచ్చాడు. పోలీసులు ప్రీతమ్ను అతడి కొడుకుకు అప్పగించారు.