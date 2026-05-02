ETV Bharat / bharat

తప్పిపోయిన వ్యక్తిని కుటుంబంతో కలిపిన ఇన్​స్టా పాస్​వర్డ్- ఎలాగో తెలుసా!

మద్యానికి బానిసై కుటుంబానికి దూరమైన మత్స్యకారుడు- ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పాస్‌వర్డ్‌తో కుటుంబాన్ని చేరిన వైనం- సహకరించిన స్వచ్ఛంద సంస్థ

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 2, 2026 at 10:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Instagram Password Reunites Missing Man : ఈ రోజుల్లో ఇన్​స్టాగ్రామ్​కు ఉన్నంత క్రేజ్​ అంతా ఇంతా కాదు. పొద్దున లేచిన మొదలు, రాత్రి పడుకునే వరకు ఇన్​స్టాలో రీల్స్​ స్క్రోల్​ చేస్తూనే ఉంటాం. అయితే, ఇన్​స్టాతో లాభం, నష్టం రెండూ ఉన్నాయి. తాజాగా, ఇన్​స్టా పుణ్యమా అని దారి తప్పి బిక్కుబిక్కుమంటున్న ఓ వ్యక్తి తన ఇంటికి తిరిగి చేరుకున్నాడు. అదేలా అనుకుంటున్నారా? అవును మీరు విన్నది నిజమే. కాకపోతే అందుకు ఓ మనవతా హృదయం కలిగిన స్వచ్ఛంద సంస్థ తోడ్పాటు అందించింది. చివరికి ఆ వ్యక్తిని తనవారి చెంతకు చేర్చింది. మరి ఆ స్టోరీ ఏంటో పూర్తి కథనం చదివి తెలుసుకుందాం.

అసలేం జరిగింది?
తమిళనాడులోని రామేశ్వరానికి చెందిన ఆరోక్య వాలెంటైన్​ అనే మత్స్యకారుడు, ఏప్రిల్​లో చేపల వేట కోసం తన బృందంతో కలిసి మంగళూరుకు వెళ్లాడు. అయితే, ఆ సమయంలో అతిగా మద్యం సేవించడం వల్ల అతడి మానసిక స్థితి గాడితప్పింది. దీంతో అతడి తోటి మత్స్యకారుల వాలెంటైన్​​ను పడవలోనే ఉంచారు. కానీ, అక్కడి నుంచి తప్పించుకుని నగరమంతా తిరుగుతూ చివరికి సహచరుల నుంచి దూరమయ్యాడు వాలెంటైన్​. అయితే, ఏప్రిల్​ 19న మంగళూరులోని రోడ్ల వెంట ఓ వ్యక్తి వింతగా ప్రవర్తిస్తున్నాడని స్థానికులు వైట్​ డోవ్స్ అనే స్వచ్ఛంద సంస్థకు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో అక్కడికి చేరుకున్న వైట్ డోవ్స్ సభ్యులు వాలెంటైన్​​ను చేరదీశారు. అతడికి వెంటనే వైద్యం, ఆహారం అందించి కౌన్సిలింగ్​ కోసం సంస్థకు తీసుకువచ్చారు.

కుటుంబ సభ్యులను కలుసుకున్న వాలెంటైన్​​ (ETV Bharat)

'భాషవేరుకావడంతో ఇబ్బంది'
అయితే, భాష వేరు కావడంతో వాలెంటైన్​ తన ఊరు, పేరు, ఫోన్ నంబర్ ఏదీ చెప్పలేకపోయాడు. ఈ నేపథ్యంలో తమిళం తెలిసిన సిబ్బంది, నర్సింగ్​ విద్యార్థుల సహాయంతో అతడి వివరాలను వైట్​ డోవ్స్​ సంస్థ తెలుసుకోగలిగింది. చివరికి ఒక రోజు అతడికి తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పాస్‌వర్డ్ గుర్తుకు వచ్చింది. దీంతో ఆ పాస్‌వర్డ్ సాయంతో అతడి సోషల్ మీడియా ఖాతాలోకి లాగిన్ అయ్యారు సేవా సంస్థ సభ్యులు. అందులో అతడి కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు లభించాయి. వెంటనే రామేశ్వరంలోని అతడి కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం ఇచ్చారు. వాళ్లు మంగళూరుకు చేరుకుని వాలెంటైన్​​ను సురక్షితంగా ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. ఈ పరిణామంతో ఆ కుటుంబ సభ్యుల ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయింది.

ఈ ఘటనపై, వైట్ డోవ్స్ వ్యవస్థాపకురాలు కొరినా రస్కిన్ మాట్లాడారు. "మేము వాలెంటైన్​ను కనుగొన్నప్పుడు అతడి పరిస్థితి చాలా ఆందోళనకరంగా ఉంది. వైద్య చికిత్స, కౌన్సెలింగ్ ద్వారా అతను నెమ్మదిగా కోలుకున్నాడు. అతనికి తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పాస్‌వర్డ్ గుర్తుండటమే మాకు ఒక ప్రధాన ఆధారంగా నిలిచింది" అని కొరినా రస్కిన్​ పేర్కొన్నారు.

ఆ మేలు జన్మలో మర్చిపోలేం!
అంతకుముందు, వాలెంటైన్​​ కోసం అతడి కుటుంబ సభ్యులు మూడు రోజుల పాటు వెతికినా ఫలితం లేకపోవడంతో నిరాశ చెందారు. అయితే, వారు ఆశ వదులుకున్న తరుణంలో, వైట్​ డోవ్స్​ నుంచి వచ్చిన ఒక ఫోన్ కాల్ వారికి పట్టలేనంతా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. దీనిపై అరోక్య వాలెంటైన్​​ మామగారైన తోయాచి మాట్లాడుతూ, "మేము మూడు రోజుల పాటు మంగళూరు నగరమంతటా వెతికాం. కానీ అతడి ఆచూకీ కనుగొనలేకపోయాం. దీంతో అతడిపై ఆశను మేం పూర్తిగా కోల్పోయాం. కానీ అతడిని కాపాడి, చికిత్స అందించిన సేవా సంస్థ, మమ్మల్ని సంప్రదించింది. మా అల్లుడిని మాతో తిరిగి కలిపింది. ఇది మా జీవితాంతం మరువలేని సహాయం" అని భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు.

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.