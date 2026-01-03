మేనల్లుడి మృతితో ప్లాస్టిక్పై పోరాటం- మొక్కజొన్న పీచుతో కప్పులు, పేట్లు తయారీ- ఏటా రూ.5లక్షల ఆదాయం!
ప్లాస్టిక్కు మొక్కజొన్న పీచుతో చెక్- కప్పులు, పేట్లు తయారు చేస్తున్న ఇంజనీర్- ఉత్పత్తులకు పేటెంట్ కూడా- రైల్వే నుంచి రూ.30 లక్షల ఆర్డర్
Published : January 3, 2026 at 7:00 PM IST
Plastic Free Cups With Corn : మేనల్లుడి మరణానికి కారణమైన ప్లాస్టిక్పై ఓ ఇంజనీర్ పోరాటం చేశారు. ప్లాస్టిక్కు ప్రత్యామ్నాయంగా ఏదైనా తయారు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. మొక్కజొన్న పీచు(పొత్తు చుట్టు ఉండే ఆకులు)తో కప్పులు, సాసర్లు తయారు చేయడం ప్రారంభించాడు. ఇలా మొదలు పెట్టిన వ్యాపారంతో కాలక్రమంలో దేశవ్యాప్తంగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. అతడే బిహార్కు చెందిన నాజ్ ఒజైర్. ఆ ఆవిష్కరణకు అతనికి పేటెంట్ కూడా లభించింది. ఇప్పుడు ఏకంగా భారతీయ రైల్వే నుంచి రూ.30 లక్షల విలువైన భారీ ఆర్డర్ కూడా వచ్చింది.
పదేళ్ల సుదీర్ఘ పోరాటం
ముజఫర్పుర్లోని మురదపుర్ గ్రామానికి చెందిన నాజ్ ఒజైర్ ఎంటెక్ పూర్తి చేసి, హైదరాబాద్లో నెలకు సుమారు రూ.60 వేల జీతంతో అస్టిసెంట్ ప్రొఫెసర్గా పని చేసేవారు. అయితే 2019లో తన మేనల్లుడు క్యాన్సర్తో మరిణించాడు. ఎలాంటి చెడు అలవాట్లు లేకపోయినా ఎందుకు మృతి చెందాడు అనే ప్రశ్నకు ప్లాస్టిక్ కారణమని తెలియడంతో దానిపై పోరాటానికి దిగాడు. ఎలాగైన ప్లాస్టిక్కు ప్రత్యామ్నాయంగా తీసుకురావాలని అనుకున్నాడు. దీంతో ఉద్యోగాన్ని వదిలేసి, గ్రామానికి తిరిగి వచ్చి, సమాజాన్ని ప్లాస్టిక్ అనే శాపం నుంచి దూరం చేయాలన్న ఒక్క లక్ష్యంతో ముందుకు సాగారు. దీనిపై తన పరిశోధనను ప్రారంభించాడు. అలా 10 ఏళ్ల పాటు సుదీర్ఘ కాలం పాటు పోరాటమే చేశాడు.
ఐదేళ్లు ఫలితం లేకపోయినా ఆగలేదు
మొదటి ఐదేళ్ల పాటు వెదురు, అరటి, బొప్పాయి వంటి మొక్కలతో ప్రయోగాలు చేశాడు. కానీ ఆశించిన విజయం దక్కలేదు. ఆ తర్వాత పూర్తిగా మొక్కజొన్నపై దృష్టి కేంద్రీకరించాడు. మొక్కజొన్న పీచు చాలా బలంగా, మన్నికగా ఉంటుందని తెలుసుకున్నాడు. అదే ఆయనకు కొత్త దారి చూపింది. చివరికి మొక్కజొన్న పీచుతో డిస్పోజబుల్ కప్పులు, ప్లేట్లు తయారు చేయడంలో విజయం సాధించారు. మొక్కజొన్న పీచుతో తయారైన కప్పులు, ప్లేట్లు తక్కువ ధరలో లభిస్తాయి. అంతేకాదు ఇవి పూర్తిగా బయోడిగ్రేడబుల్. (బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ లేదా ఇతర సూక్ష్మజీవుల ద్వారా సహజంగా చిన్న ముక్కలుగా విడిపోయి, పర్యావరణంలో కలిసిపోయే ఉత్పత్తులు)
ఏడాదికి రూ.5 లక్షల ఆదాయం
నాజ్ ఒక్క కప్పును సుమారు రూ.1.50కి, ప్లేటును రూ.2కి విక్రయిస్తున్నారు. రైతుల నుంచి మొక్కజొన్న పొట్టును కిలోకు రూ.1 నుంచి రూ.2 వరకు కొనుగోలు చేస్తారు. ఒక కిలో పొట్టుతో సుమారు 200 కప్పులు తయారు చేస్తున్నారు. ఒక్క కప్పుకు సుమారు 45 పైసల ఖర్చు అవుతుంది. రోజుకు దాదాపు రూ.1,000 వరకు ఆదాయం వస్తుండగా, ఏడాదికి రూ.5 లక్షల వరకు సంపాదన వస్తుందని నాజ్ చెబుతున్నారు.
'ఓ రోజు స్నేహితుడి పెళ్లికి వెళ్తుండగా, రోడ్డుపక్కన ఉన్న పొలంలో వాహనాలు మొక్కజొన్నలను తొక్కుతూ వెళ్లడం గమనించా. అయితే వాటి పీచులు మాత్రం పెద్దగా ప్రభావితం కాలేదు. వాటిని చేతిలోకి తీసుకుని గమనించిన నాకు ఓ విషయం అర్ధమైంది. బిహార్లో మొక్కజొన్నను విస్తృతంగా సాగు చేస్తారు. రైతులు పీచును పనికిరాని వ్యర్థంగా భావించి కాల్చేస్తారు. దీంతో తీవ్ర కాలుష్యం ఏర్పడుతుంది. దానిని పశువులు కూడా తినవు. దీంతో ఆ పీచుకపై ప్రయోగాలు చేయడం ప్రారంభించా. ఆ పీచు ఇప్పుడు పర్యావరణానికి అనుకూలమైన ఉత్పత్తిగా మారుతోంది. ఐదేళ్ల నిరంతర పరిశోధన తర్వాత మొక్కజొన్న పీచుతో కప్పులు, సాసర్లు తయారు చేశా. అంతేకాకుండా పీచును కాల్చడం వల్ల వచ్చే కాలుష్యం కూడా గణనీయంగా తగ్గుతోంది. అయితే ప్రారంభంలో తీవ్ర విమర్శలు ఎదుర్కొన్నా. ఉద్యోగం వదిలి ఏమి చేస్తాడని ఎగతాళి చేశారు' అని నాజ్ తెలిపాడు.
రైల్వే నుంచి రూ.30 లక్షల ఆర్డర్
తను తయారు చేసిన ఉత్పత్తులకు డిమాండ్ కూడా పెరుగుతోందని నాజ్ చెబుతున్నాడు. ప్రస్తుతం మొక్కజొన్న పీచుతో తయారైన కప్పులు, పేట్లు, సాసర్లను పూజలు, ప్రసాద పంపిణీలో వినియోగిస్తున్నారని చెప్పాడు. అంతేకాకుండా రైల్వే శాఖ నుంచి సుమారు రూ.30 లక్షల విలువైన ఆర్డర్ కూడా లభించిందని పేర్కొన్నాడు. ఇది ఆయన పనికి లభించిన పెద్ద గుర్తింపుగా భావిస్తున్నానని అన్నాడు.
2024లో పేటెంట్
ఇక నాజ్ తయారు చేసిన ఈ ఉత్పత్తికి 2024 ఫిబ్రవరిలో పేటెంట్ కూడా లభించింది. పేటెంట్ ప్రక్రియలో చైనా, జపాన్ శాస్త్రవేత్తలు కూడా ఇలాంటి ఆవిష్కరణపై పేటెంట్కు ఆప్లై చేశారు. కానీ చివరికి నాజ్కే విజయం దక్కింది. దీంతో ఆయన ఉత్పత్తులకు దేశవిదేశాల్లో గుర్తింపు వచ్చింది.
100 ప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తులకు ప్రత్యామ్నాయం లక్ష్యం
రానున్న 10 సంవత్సరాల్లో కనీసం 100 ప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తులను పూర్తిగా భర్తీ చేయాలన్నదే నాజ్ ఒజైర్ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ప్రస్తుతం కప్పులు, ప్లేట్లతో పాటు స్ట్రా, సబ్బు ర్యాపర్, బిస్కెట్ ర్యాపర్, చాక్లెట్ ర్యాపర్, పెన్ వంటి అనేక ఉత్పత్తులపై పని చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం నాజ్ ఫ్యాక్టరీలో ఐదుగురు పనిచేస్తున్నారు. ఇందులో మహిళలు, పురుషులు ఇద్దరూ ఉన్నారు. గ్రామంలోనే ఉండి ఉపాధి కల్పించే కొత్త మోడల్ను ఆయన ఏర్పాటు చేశారు. తర్వలోనే దీనిని మరింత విస్తరించి విదేశీ ఆర్డర్లకు కూడా సప్లై చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నాడు.
వెయ్యి మంది పిల్లలకు శిక్షణ
నాజ్ ఇప్పటివరకు రెండు డజన్ల పాఠశాలల్లో వెళ్లి సుమారు 1,000 మంది పిల్లలకు పర్యావరణహిత ఉత్పత్తులపై శిక్షణ ఇచ్చారు. శాస్త్రవేత్తలు కూడా మొక్కజొన్న పొట్టు ప్లాస్టిక్కు ఉత్తమ ప్రత్యామ్నాయమని అంటున్నారు. ఇది తక్కువ ఖర్చుతో పాటు ఎంతో ఉపయోగకరమైనదిగా వారు చెబుతున్నారు.
చింతపండుతో 'చాకో' - రూ.600 కోట్ల ఆఫర్ వదులుకున్న ఇంజినీర్ సక్సెస్ స్టోరీ!
ఎన్నికల ట్రైనింగ్ సెషన్కు హాజరుకాలేదని మరణించిన ఇద్దరు టీచర్స్కు నోటీసులు- కుటుంబ సభ్యులు షాక్!