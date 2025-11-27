ETV Bharat / bharat

తండ్రి కల నెరవేర్చిన పిల్లలు- కుటుంబమంతా సివిల్స్ అధికారులే! విద్యార్థులకు కోచింగ్​

రూ.2000లతో మొదలు పెట్టిన దుకాణం- ఐఏఎస్​ అకాడమీ స్థాపించిన అనిల్ కుమార్​

Kumar Book Centre For IAS And UPSC
Kumar Book Centre For IAS And UPSC (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 27, 2025 at 5:27 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Kumar Book Centre For IAS And UPSC : మనం కన్న కల నెరవేరకపోతే దానిని పిల్లల ద్వారా నెరవేర్చుకోవాలని అనుకుంటారు తల్లిదండ్రులు. ఆ క్షణం నిజంగా వస్తే, వారి ఆనందానికి అవధులు ఉండవు. సరిగ్గా అలానే బిహార్​ చెందిన అనిల్ కుమార్ పిల్లలు తన కలను నెరవేర్చారు. సివిల్ సర్వెంట్ కావాలన్నా ఆయన ఆశను తీర్చారు. ఇప్పుడు ఆయన కుటుంబంలో అందరూ సివిల్స్​​ అధికారులే. అయినా ఇంకా పుస్తక దుకాణాన్ని నడుపుతూనే ఉన్నారు. అంతేకాకుండా సివిల్​ సర్వీసెస్​కు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థుల కోసం తరగతులు చెబుతున్నారు. అసలు ఎవరు ఈ అనిల్​ కుమార్? ఆయన స్టోరీ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

స్నేహితుల సాయంతో పుస్తక దుకాణం
ఒక వ్యవసాయ కూలీ కొడుకు అయిన అనిల్​ కుమార్ ఐఏఎస్​ అధికారి కావాలనుకున్నారు. అందుకోసమే పట్నాకు వెళ్లి సివిల్​ సర్వీసెస్​కి సిద్ధమయ్యారు. అనేక సార్లు యూపీఎస్సీ, బీపీఎస్సీ పరీక్షలకు హాజరయ్యారు. కానీ ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ, దానిని సాధించలేకపోయారు. చివరకు ఆయన ఒక చిన్న బుక్​ స్టాల్​ని ప్రారంభించాలని అనుకున్నారు. కానీ దానికి కూడా ఆయన దగ్గర డబ్బులు లేవు. దాంతో కొందరు స్నేహితుల సాయంతో పట్నాలోని సైద్​పూర్​ హాస్టల్ సమీపంలో 'కుమార్​ బుక్​ సెంటర్'​ అనే చిన్న పుస్తక దుకాణాన్ని ప్రారంభించారు అనిల్​ కుమార్.

Books in KBC
కుమార్​ బుక్​ సెంటర్లో పుస్తకాలు (ETV Bharat)

పోటీ పరీక్షల పుస్తకాలకు ఫేమస్​
అప్పటికే సివిల్ సర్వీసులపై అవగాహన ఉన్న అనిల్​ షాప్​ కుమార్ బుక్ సెంటర్‌కు పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు రావడం క్రమంగా పెరిగింది. అక్కడికి వచ్చిన విద్యార్థులకు పోటీ పరీక్షలకు ఎలా సిద్ధమవ్వాలో సూచనలు ఇచ్చేవారు. క్రమంగా, ఈ చిన్న పుస్తక దుకాణం పెద్ద షాప్​గా మారింది. ఆ తర్వాత చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో కూడా పోటీ పరీక్షలకు ఇది ప్రసిద్ధ పుస్తక దుకాణంగా మారిపోయింది.

"నాకు పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించిన వివిధ స్థాయిలు తెలుసు. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు ఎలా సిద్ధం కావాలో మార్గనిర్దేశం చేసేవాడిని. ప్రతి స్థాయిలో ఏ పుస్తకాలు అవసరమో నేను సలహాలు ఇస్తుండేవాడిని. ఈ దుకాణం పెట్టడానికి సాయపడి రూ.2000 ఇచ్చిన స్నేహితుల వల్లే ఇది సాధ్యం అయ్యింది. నా తండ్రి పేద వ్యవసాయ కూలీ. అందుకే ఇలా పరీక్షలకు సిద్ధం అవుతున్న పిల్లలు నాలా ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడకుండా పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధం అవ్వాలని ఈ పుస్తక దుకాణాన్ని ప్రారంభించాను."

--అనిల్ కుమార్, కుమార్ బుక్ సెంటర్ యజమాని

ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ కూడా
1986లో స్థాపించిన కుమార్ బుక్ సెంటర్​లో 40సంవత్సరాలు నిరంతరం పోటీ పరీక్షల పుస్తకాలను విక్రయించారు. ఆ తర్వాత అనిల్ కుమార్ దిల్లీలో విద్యార్థులకు కోచింగ్​ ఇచ్చేందుకు వెళ్లాల్సివచ్చిన్నడు, అక్కడ కూడా 'కుమార్ బుక్ సెంటర్‌'ను స్థాపించారు. దిల్లీలోని ముఖర్జీ నగర్‌లో ఒక చిన్న దుకాణంగా ప్రారంభించి, క్రమంగా పట్నాలో ఉన్న దుకాణంలాగే పెద్ద దుకాణంగా మార్చారు. దిల్లీలోని పిల్లలు ఐఏఎస్​ లేదా ఐపీఎస్​ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే వారికి కుమార్ బుక్ సెంటర్ వారికి ఫేమస్​ దుకాణం అని చెప్పుకుంటారు. ఇక్కడ హిందీ, ఇంగ్లీష్​ భాషల్లో పూర్తి స్థాయి పోటీ పరీక్ష సహా దాదాపు 4,000 పుస్తకాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. బిహార్ ముఖ్యమంత్రి నితీశ్​ కుమార్ కూడా ఈ దుకాణం నుంచి పుస్తకాలు కొన్నారని చెప్పారు.

Nithish Kumar in Kumar book centre
కుమార్​ బుక్ సెంటర్​లో బీహార్ ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ (ETV Bharat)

కుటుంబంలో అందరూ సివిల్ సర్వెంట్​లే
సివిల్ సర్వెంట్ కావాలన్న అనిల్ కుమార్ కల తన పిల్లల రూపంలో నిజమైంది. 2011లో అనిల్ కుమార్ కొడుకు ఆశిష్ భారతి యూపీఎస్సీ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణుడై ఐపీఎస్​ అధికారి అయ్యారు. ఆయన కుమార్తె అనిషా భారతి కూడా బీపీఎస్​సీ​ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణురాలై అధికారిణి అయ్యారు. ఆ తర్వాత అనిల్ కుమార్ కోడలు స్వప్న గౌతమ్ మేష్రామ్ ఐఏఎస్​ అధికారిణి, అల్లుడు మోహిత్ కుమార్ అలైడ్ ఆఫీసర్ కుటుంబంలో చేరారు. ఈ విధంగా ఆ ఇంట్లోని సభ్యులంతా ఐఏఎస్​, ఐపీఎస్​ అధికారులుగా మారిపోయారు.

అధికారుల అభిమాన పుస్తక కేంద్రంగా
పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు దీనిని కేబీసీ ఐఏఎస్​ అకాడమీ అని పిలుస్తుంటారు. చాలా మంది ఐఏఎస్​, ఐపీఎస్ అధికారులు తమకు ఇష్టమైన పుస్తకాన్ని కొనడానికి ఖాళీ సమయం దొరికినప్పుడల్లా ఈ దుకాణాన్ని సందర్శిస్తుంటారని అన్నారు. గయ జాయింట్ కమిషనర్ సత్య ప్రకాష్ నారాయణ్ కూడా తనకు ఇష్టమైన పుస్తకాన్ని కనుగొనడానికి ఆ బుక్ సెంటర్​కు వెళ్తుంటారని చెప్పారు. "ఈ దుకాణం నాకు చాలా ముఖ్యమైనది. ఇది ఒక దేవాలయం లాంటిది. నేను ఇక్కడి పుస్తకాలు చదవడం ద్వారా నా బి.ఎస్.సి. పరీక్షలో ఉత్తీర్ణుడయ్యాను. ఈ రోజు నేను గయాలో జాయింట్ కమిషనర్​ను అయ్యాను. నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడల్లా, నాకు మళ్లీ చదువుకోవాలని అనిపిస్తుంది." అని గయా జాయింట్ కమిషనర్​ సత్య ప్రకాష్ నారాయణ్ అన్నారు.

విద్యార్థులకు కోచింగ్​
పట్నా నడిబొడ్డున ఉన్న కేబీసీ పుస్తక దుకాణం ఇప్పుడు ఒక సంస్థగా మారింది. అనిల్ కుమార్ ఇప్పుడు యూపీఎస్సీ, బిపీఎస్సీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థుల కోసం ఆన్‌లైన్, ఆఫ్​లైన్​ తరగతులను కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. "నేను బీపీఎస్సీకి సిద్ధమవుతున్నాను. ఇక్కడికి నేను క్రమం తప్పకుండా వస్తుంటాను." అని పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థి చందన్ కుమార్ చెప్పారు.

KBC IAS Academy
కేబీసీ ఐఏఎస్​ అకాడమీ (ETV Bharat)

TAGGED:

KUMAR BOOK CENTRE FOR IAS AND UPSC
KUMAR BOOK CENTRE IN PATNA
ANIL KUMAR KBC PATNA BIHAR
ANIL KUMAR BOOK STORE FOR OFFICERS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.