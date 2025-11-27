తండ్రి కల నెరవేర్చిన పిల్లలు- కుటుంబమంతా సివిల్స్ అధికారులే! విద్యార్థులకు కోచింగ్
రూ.2000లతో మొదలు పెట్టిన దుకాణం- ఐఏఎస్ అకాడమీ స్థాపించిన అనిల్ కుమార్
Published : November 27, 2025 at 5:27 PM IST
Kumar Book Centre For IAS And UPSC : మనం కన్న కల నెరవేరకపోతే దానిని పిల్లల ద్వారా నెరవేర్చుకోవాలని అనుకుంటారు తల్లిదండ్రులు. ఆ క్షణం నిజంగా వస్తే, వారి ఆనందానికి అవధులు ఉండవు. సరిగ్గా అలానే బిహార్ చెందిన అనిల్ కుమార్ పిల్లలు తన కలను నెరవేర్చారు. సివిల్ సర్వెంట్ కావాలన్నా ఆయన ఆశను తీర్చారు. ఇప్పుడు ఆయన కుటుంబంలో అందరూ సివిల్స్ అధికారులే. అయినా ఇంకా పుస్తక దుకాణాన్ని నడుపుతూనే ఉన్నారు. అంతేకాకుండా సివిల్ సర్వీసెస్కు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థుల కోసం తరగతులు చెబుతున్నారు. అసలు ఎవరు ఈ అనిల్ కుమార్? ఆయన స్టోరీ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
స్నేహితుల సాయంతో పుస్తక దుకాణం
ఒక వ్యవసాయ కూలీ కొడుకు అయిన అనిల్ కుమార్ ఐఏఎస్ అధికారి కావాలనుకున్నారు. అందుకోసమే పట్నాకు వెళ్లి సివిల్ సర్వీసెస్కి సిద్ధమయ్యారు. అనేక సార్లు యూపీఎస్సీ, బీపీఎస్సీ పరీక్షలకు హాజరయ్యారు. కానీ ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ, దానిని సాధించలేకపోయారు. చివరకు ఆయన ఒక చిన్న బుక్ స్టాల్ని ప్రారంభించాలని అనుకున్నారు. కానీ దానికి కూడా ఆయన దగ్గర డబ్బులు లేవు. దాంతో కొందరు స్నేహితుల సాయంతో పట్నాలోని సైద్పూర్ హాస్టల్ సమీపంలో 'కుమార్ బుక్ సెంటర్' అనే చిన్న పుస్తక దుకాణాన్ని ప్రారంభించారు అనిల్ కుమార్.
పోటీ పరీక్షల పుస్తకాలకు ఫేమస్
అప్పటికే సివిల్ సర్వీసులపై అవగాహన ఉన్న అనిల్ షాప్ కుమార్ బుక్ సెంటర్కు పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు రావడం క్రమంగా పెరిగింది. అక్కడికి వచ్చిన విద్యార్థులకు పోటీ పరీక్షలకు ఎలా సిద్ధమవ్వాలో సూచనలు ఇచ్చేవారు. క్రమంగా, ఈ చిన్న పుస్తక దుకాణం పెద్ద షాప్గా మారింది. ఆ తర్వాత చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో కూడా పోటీ పరీక్షలకు ఇది ప్రసిద్ధ పుస్తక దుకాణంగా మారిపోయింది.
"నాకు పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించిన వివిధ స్థాయిలు తెలుసు. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు ఎలా సిద్ధం కావాలో మార్గనిర్దేశం చేసేవాడిని. ప్రతి స్థాయిలో ఏ పుస్తకాలు అవసరమో నేను సలహాలు ఇస్తుండేవాడిని. ఈ దుకాణం పెట్టడానికి సాయపడి రూ.2000 ఇచ్చిన స్నేహితుల వల్లే ఇది సాధ్యం అయ్యింది. నా తండ్రి పేద వ్యవసాయ కూలీ. అందుకే ఇలా పరీక్షలకు సిద్ధం అవుతున్న పిల్లలు నాలా ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడకుండా పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధం అవ్వాలని ఈ పుస్తక దుకాణాన్ని ప్రారంభించాను."
--అనిల్ కుమార్, కుమార్ బుక్ సెంటర్ యజమాని
ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ కూడా
1986లో స్థాపించిన కుమార్ బుక్ సెంటర్లో 40సంవత్సరాలు నిరంతరం పోటీ పరీక్షల పుస్తకాలను విక్రయించారు. ఆ తర్వాత అనిల్ కుమార్ దిల్లీలో విద్యార్థులకు కోచింగ్ ఇచ్చేందుకు వెళ్లాల్సివచ్చిన్నడు, అక్కడ కూడా 'కుమార్ బుక్ సెంటర్'ను స్థాపించారు. దిల్లీలోని ముఖర్జీ నగర్లో ఒక చిన్న దుకాణంగా ప్రారంభించి, క్రమంగా పట్నాలో ఉన్న దుకాణంలాగే పెద్ద దుకాణంగా మార్చారు. దిల్లీలోని పిల్లలు ఐఏఎస్ లేదా ఐపీఎస్ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే వారికి కుమార్ బుక్ సెంటర్ వారికి ఫేమస్ దుకాణం అని చెప్పుకుంటారు. ఇక్కడ హిందీ, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో పూర్తి స్థాయి పోటీ పరీక్ష సహా దాదాపు 4,000 పుస్తకాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. బిహార్ ముఖ్యమంత్రి నితీశ్ కుమార్ కూడా ఈ దుకాణం నుంచి పుస్తకాలు కొన్నారని చెప్పారు.
కుటుంబంలో అందరూ సివిల్ సర్వెంట్లే
సివిల్ సర్వెంట్ కావాలన్న అనిల్ కుమార్ కల తన పిల్లల రూపంలో నిజమైంది. 2011లో అనిల్ కుమార్ కొడుకు ఆశిష్ భారతి యూపీఎస్సీ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణుడై ఐపీఎస్ అధికారి అయ్యారు. ఆయన కుమార్తె అనిషా భారతి కూడా బీపీఎస్సీ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణురాలై అధికారిణి అయ్యారు. ఆ తర్వాత అనిల్ కుమార్ కోడలు స్వప్న గౌతమ్ మేష్రామ్ ఐఏఎస్ అధికారిణి, అల్లుడు మోహిత్ కుమార్ అలైడ్ ఆఫీసర్ కుటుంబంలో చేరారు. ఈ విధంగా ఆ ఇంట్లోని సభ్యులంతా ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారులుగా మారిపోయారు.
అధికారుల అభిమాన పుస్తక కేంద్రంగా
పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు దీనిని కేబీసీ ఐఏఎస్ అకాడమీ అని పిలుస్తుంటారు. చాలా మంది ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారులు తమకు ఇష్టమైన పుస్తకాన్ని కొనడానికి ఖాళీ సమయం దొరికినప్పుడల్లా ఈ దుకాణాన్ని సందర్శిస్తుంటారని అన్నారు. గయ జాయింట్ కమిషనర్ సత్య ప్రకాష్ నారాయణ్ కూడా తనకు ఇష్టమైన పుస్తకాన్ని కనుగొనడానికి ఆ బుక్ సెంటర్కు వెళ్తుంటారని చెప్పారు. "ఈ దుకాణం నాకు చాలా ముఖ్యమైనది. ఇది ఒక దేవాలయం లాంటిది. నేను ఇక్కడి పుస్తకాలు చదవడం ద్వారా నా బి.ఎస్.సి. పరీక్షలో ఉత్తీర్ణుడయ్యాను. ఈ రోజు నేను గయాలో జాయింట్ కమిషనర్ను అయ్యాను. నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడల్లా, నాకు మళ్లీ చదువుకోవాలని అనిపిస్తుంది." అని గయా జాయింట్ కమిషనర్ సత్య ప్రకాష్ నారాయణ్ అన్నారు.
విద్యార్థులకు కోచింగ్
పట్నా నడిబొడ్డున ఉన్న కేబీసీ పుస్తక దుకాణం ఇప్పుడు ఒక సంస్థగా మారింది. అనిల్ కుమార్ ఇప్పుడు యూపీఎస్సీ, బిపీఎస్సీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థుల కోసం ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ తరగతులను కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. "నేను బీపీఎస్సీకి సిద్ధమవుతున్నాను. ఇక్కడికి నేను క్రమం తప్పకుండా వస్తుంటాను." అని పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థి చందన్ కుమార్ చెప్పారు.