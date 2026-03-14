ETV Bharat / bharat

స్క్రాప్‌తో బ్యాటరీ సైకిల్​ తయారుచేసిన యువకుడు- ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 50 కి.మీ. ప్రయాణం!

సుభాశ్ తయారు చేసిన సైకిల్​కు మంచి ఆదరణ- ప్రభుత్వం నుంచి సహాయం అందితే మరింత చేస్తానంటున్న ఒడిశా కుర్రాడు

Eletrical Cycle With Scrap Material
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 14, 2026 at 8:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Eletrical Cycle With Scrap Material : ప్రపంచం చమురు సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటున్న ఈ తరుణంలో, బ్యాటరీతో నడిచే సైకిల్​ను తయారుచేసి అందరి దృష్టి తనవైపు మళ్లించుకున్నాడు ఓ కుర్రాడు. ఆవశ్యకతే ఆవిష్కరణకు మూలం అన్నట్లుగా, కేవలం పదో తరగతి పూర్తి చేసుకున్న ఆ కుర్రాడు తన కలను సాకారం చేసుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాడు. ఆశయం గట్టిదైతే పేదరికం దానికి అడ్డుకాదని మరోసారి నిరూపించాడు. అయితే ఆ కుర్రాడి కలకు యూట్యూబ్​ కొంత ఉపయోగపడింది. అది ఎలా అనుకుంటున్నారా? అవును. యూట్యూబ్​లో చూసి, స్క్రాప్ మెటీరియల్స్​ సేకరించి వాటితో ఈ-సైకిల్ తయారు చేశాడు ఒడిశాకు చెందిన సుభాశ్. మరో విశేషం ఏమిటంటే, కేవలం రెండు గంటలు బ్యాటరీ ఛార్జ్ చేస్తే 50 కిలోమీటర్ల దూరం వరకు ప్రయాణించవచ్చు అంటున్నాడు సుభాశ్. మరి ఆ కుర్రాడి అసలు స్టోరీ ఏంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందామా?

ఆవిష్కరణకు మూలం అవసరం
బౌధ్​ జిల్లా మెండా గ్రామంలో ఓ నిరుపేద కుటుంబంలో జన్మించాడు సుభాశ్​. అతడి తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ దినసరికూలీలు. పేదరికం కారణంగా పదో తరగతి వరకు మాత్రమే చదువుకున్నాడు. అయితే, ఈ కుర్రాడికి చిన్నప్పటి నుంచి బ్యాటరి సైకిల్ కొనాలని ఆశ ఉండేది. కానీ, ఆర్థిక పరిస్థితి కారణంగా దాన్ని కొనలేకపోయాడు. కానీ, అతడి కల, బ్యాటరీ సైకిల్ నడపాలన్న బలమైన ఆకాంక్షను అతడు మరిచిపోలేకపోయాడు. ఈ క్రమంలో యూట్యూబ్​లో చూసి స్క్రాప్​ను సేకరించి మొత్తానికి బ్యాటరీ సైకిల్​ను తయారు చేశాడు. అంతేకాదు, తాను తయారుచేసిన సైకిల్​కు మంచి ఆదరణ రావడంతో మరో రెండు సైకిళ్లను తయారు చేశాడు. దీంతో ఆ సైకిల్​కు యూట్యూబ్​లో మంచి వ్యూస్​ను వచ్చాయి. ఈ సైకిల్​కు 250 వాట్ల మోటరును బిగించాడు సుభాశ్​. కేవలం రెండు గంటలు ఛార్జ్​ చేస్తే 50 కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తుందని సుభాష్​ చెబుతున్నాడు. అంతేకాదు, దీనివల్ల ఎలాంటి కాలుష్యం వెలువడదని పేర్కొన్నాడు. అయితే, ప్రభుత్వం నుంచి ఏదైనా ప్రోత్సాహకం అందితే మరింత అధునాతన ఈ-సైకిల్​ను తయారు చేస్తానంటున్నాడు సుభాశ్.

ప్రభుత్వం నుంచి మరిన్ని ప్రోత్సాహాకాలు లభిస్తే ఇంకా చేస్తా!
సుభాష్​ తయారు చేసిన ఈ-సైకిల్​కు మంచి ఆదరణ రావడం మొదలైంది. అతడి బంధువు ఒకరు 750 వాట్స్​ మోటర్,​ 48 వాట్ల బ్యాటరీని ఉపయోగించి ఒక సైకిల్​ తయారు చేయమని సుభాశ్​ను అడిగాడంట. అయితే, ఈ రోజుల్లో సుభాష్​ తయారు చేసిన సైకిల్​ మార్కెట్​లో ఉన్న సైకిళ్ల​తో పోటీ పడాలంటే అందుకు తగ్గ అధునాతన ఫీఛర్లు ఉండాలి. దానికి కొంత డబ్బు కూడా ఖర్చు అవుతుంది. ఈ రోజుల్లో ఎంతో మంది తమకు ఎన్నో కలలున్నా, సమాజానికి ఉపయోగపడే ఆవిష్కరణలు చేయాలని ఉన్నా, వారికి డబ్బు అడ్డంకిగా మారుతోంది. ఇప్పుడు సుభాశ్ పరిస్థితి అదే! తనకు ప్రభుత్వం నుంచి ప్రోత్సాహం లభిస్తే అధునాతనమైన ఈ-సైకిల్​ను తయారు చేయగలనని సుభాష్​ అంటున్నాడు.

సుభాశ్ తయారీ చేసిన సైకిల్​ (ETV Bharat)

పర్యావరణానికి అనుకూలంగా
ఇదిలా ఉండగా, సాధించిన ఈ విజయాన్ని ఆ గ్రామ ప్రజలతో పాటు పలువురు అభినందించారు. స్క్రాప్ మెటీరియల్స్​తో సుభాశ్​ తయారు చేసిన ఈ-సైకిల్ పర్యావరణానికి అనుకూలంగా ఉంటుందని, పర్యావరణవేత్త ప్రబీర్ కుమార్ దాస్ సుభాశ్​ను ప్రశంసించారు.

"పేద యువకుడైన సుభాష్​ ఏ ఎలక్ట్రిల్​ జ్ఞానం లేకపోయినా ఈ-సైకిల్​ను తయారు చేయడం గొప్ప విషయం. ఇంకా ఇలాంటి విజయాలు సాధించడానికి అతడికి నా వంతు సహాయం అందిస్తాను."
- అనిరుధ్ ప్రధాన్, బౌధ్ జిల్లా అదనపు జిల్లా కలెక్టర్

మరోవైపు, స్క్రాప్ మెటీరియల్​ నుంచి అద్భుతమైన ఈ-సైకిల్​ తయారు చేసిన సుభాష్​ను బౌధ్ జిల్లా నైపుణ్యాభివృద్ధి అధికారి అజయ్ కుమార్ అభినందించారు. సుభాశ్​ను తన కార్యాలయానికి పిలిపించుకుని ఈ-సైకిల్​ను మెరుగు పరచాలంటే ఏ సహాయం కావాలో అడుగుతానని చెప్పారు. ఈ విషయంలో సుభాశ్​కు కచ్చితంగా తన వంతు సాయం చేస్తానని తెలిపారు. అంతేకాదు, సుభాశ్​​ సరే అంటే అతన్ని భువనేశ్వర్​లోని వరల్డ్ స్కిల్ సెంటర్​కు పంపిస్తానన్నారు. అతడు తయారు చేసిన ఈ-సైకిల్​ను డెవలప్​ చేయడానికి స్పాన్సర్షిప్ లభిస్తుందన్నారు.

TAGGED:

ELETRICAL CYCLE ODISHA
SUBHASH ELETRICAL CYCLE
LATEST E CYCLE WITH SCRAP MATERIAL
E CYCLE NEWS BODH DISTRICT
ELETRICAL CYCLE WITH SCRAP MATERIAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.