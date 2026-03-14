స్క్రాప్తో బ్యాటరీ సైకిల్ తయారుచేసిన యువకుడు- ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 50 కి.మీ. ప్రయాణం!
సుభాశ్ తయారు చేసిన సైకిల్కు మంచి ఆదరణ- ప్రభుత్వం నుంచి సహాయం అందితే మరింత చేస్తానంటున్న ఒడిశా కుర్రాడు
Published : March 14, 2026 at 8:22 PM IST
Eletrical Cycle With Scrap Material : ప్రపంచం చమురు సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటున్న ఈ తరుణంలో, బ్యాటరీతో నడిచే సైకిల్ను తయారుచేసి అందరి దృష్టి తనవైపు మళ్లించుకున్నాడు ఓ కుర్రాడు. ఆవశ్యకతే ఆవిష్కరణకు మూలం అన్నట్లుగా, కేవలం పదో తరగతి పూర్తి చేసుకున్న ఆ కుర్రాడు తన కలను సాకారం చేసుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాడు. ఆశయం గట్టిదైతే పేదరికం దానికి అడ్డుకాదని మరోసారి నిరూపించాడు. అయితే ఆ కుర్రాడి కలకు యూట్యూబ్ కొంత ఉపయోగపడింది. అది ఎలా అనుకుంటున్నారా? అవును. యూట్యూబ్లో చూసి, స్క్రాప్ మెటీరియల్స్ సేకరించి వాటితో ఈ-సైకిల్ తయారు చేశాడు ఒడిశాకు చెందిన సుభాశ్. మరో విశేషం ఏమిటంటే, కేవలం రెండు గంటలు బ్యాటరీ ఛార్జ్ చేస్తే 50 కిలోమీటర్ల దూరం వరకు ప్రయాణించవచ్చు అంటున్నాడు సుభాశ్. మరి ఆ కుర్రాడి అసలు స్టోరీ ఏంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందామా?
ఆవిష్కరణకు మూలం అవసరం
బౌధ్ జిల్లా మెండా గ్రామంలో ఓ నిరుపేద కుటుంబంలో జన్మించాడు సుభాశ్. అతడి తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ దినసరికూలీలు. పేదరికం కారణంగా పదో తరగతి వరకు మాత్రమే చదువుకున్నాడు. అయితే, ఈ కుర్రాడికి చిన్నప్పటి నుంచి బ్యాటరి సైకిల్ కొనాలని ఆశ ఉండేది. కానీ, ఆర్థిక పరిస్థితి కారణంగా దాన్ని కొనలేకపోయాడు. కానీ, అతడి కల, బ్యాటరీ సైకిల్ నడపాలన్న బలమైన ఆకాంక్షను అతడు మరిచిపోలేకపోయాడు. ఈ క్రమంలో యూట్యూబ్లో చూసి స్క్రాప్ను సేకరించి మొత్తానికి బ్యాటరీ సైకిల్ను తయారు చేశాడు. అంతేకాదు, తాను తయారుచేసిన సైకిల్కు మంచి ఆదరణ రావడంతో మరో రెండు సైకిళ్లను తయారు చేశాడు. దీంతో ఆ సైకిల్కు యూట్యూబ్లో మంచి వ్యూస్ను వచ్చాయి. ఈ సైకిల్కు 250 వాట్ల మోటరును బిగించాడు సుభాశ్. కేవలం రెండు గంటలు ఛార్జ్ చేస్తే 50 కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తుందని సుభాష్ చెబుతున్నాడు. అంతేకాదు, దీనివల్ల ఎలాంటి కాలుష్యం వెలువడదని పేర్కొన్నాడు. అయితే, ప్రభుత్వం నుంచి ఏదైనా ప్రోత్సాహకం అందితే మరింత అధునాతన ఈ-సైకిల్ను తయారు చేస్తానంటున్నాడు సుభాశ్.
ప్రభుత్వం నుంచి మరిన్ని ప్రోత్సాహాకాలు లభిస్తే ఇంకా చేస్తా!
సుభాష్ తయారు చేసిన ఈ-సైకిల్కు మంచి ఆదరణ రావడం మొదలైంది. అతడి బంధువు ఒకరు 750 వాట్స్ మోటర్, 48 వాట్ల బ్యాటరీని ఉపయోగించి ఒక సైకిల్ తయారు చేయమని సుభాశ్ను అడిగాడంట. అయితే, ఈ రోజుల్లో సుభాష్ తయారు చేసిన సైకిల్ మార్కెట్లో ఉన్న సైకిళ్లతో పోటీ పడాలంటే అందుకు తగ్గ అధునాతన ఫీఛర్లు ఉండాలి. దానికి కొంత డబ్బు కూడా ఖర్చు అవుతుంది. ఈ రోజుల్లో ఎంతో మంది తమకు ఎన్నో కలలున్నా, సమాజానికి ఉపయోగపడే ఆవిష్కరణలు చేయాలని ఉన్నా, వారికి డబ్బు అడ్డంకిగా మారుతోంది. ఇప్పుడు సుభాశ్ పరిస్థితి అదే! తనకు ప్రభుత్వం నుంచి ప్రోత్సాహం లభిస్తే అధునాతనమైన ఈ-సైకిల్ను తయారు చేయగలనని సుభాష్ అంటున్నాడు.
పర్యావరణానికి అనుకూలంగా
ఇదిలా ఉండగా, సాధించిన ఈ విజయాన్ని ఆ గ్రామ ప్రజలతో పాటు పలువురు అభినందించారు. స్క్రాప్ మెటీరియల్స్తో సుభాశ్ తయారు చేసిన ఈ-సైకిల్ పర్యావరణానికి అనుకూలంగా ఉంటుందని, పర్యావరణవేత్త ప్రబీర్ కుమార్ దాస్ సుభాశ్ను ప్రశంసించారు.
"పేద యువకుడైన సుభాష్ ఏ ఎలక్ట్రిల్ జ్ఞానం లేకపోయినా ఈ-సైకిల్ను తయారు చేయడం గొప్ప విషయం. ఇంకా ఇలాంటి విజయాలు సాధించడానికి అతడికి నా వంతు సహాయం అందిస్తాను."
- అనిరుధ్ ప్రధాన్, బౌధ్ జిల్లా అదనపు జిల్లా కలెక్టర్
మరోవైపు, స్క్రాప్ మెటీరియల్ నుంచి అద్భుతమైన ఈ-సైకిల్ తయారు చేసిన సుభాష్ను బౌధ్ జిల్లా నైపుణ్యాభివృద్ధి అధికారి అజయ్ కుమార్ అభినందించారు. సుభాశ్ను తన కార్యాలయానికి పిలిపించుకుని ఈ-సైకిల్ను మెరుగు పరచాలంటే ఏ సహాయం కావాలో అడుగుతానని చెప్పారు. ఈ విషయంలో సుభాశ్కు కచ్చితంగా తన వంతు సాయం చేస్తానని తెలిపారు. అంతేకాదు, సుభాశ్ సరే అంటే అతన్ని భువనేశ్వర్లోని వరల్డ్ స్కిల్ సెంటర్కు పంపిస్తానన్నారు. అతడు తయారు చేసిన ఈ-సైకిల్ను డెవలప్ చేయడానికి స్పాన్సర్షిప్ లభిస్తుందన్నారు.
