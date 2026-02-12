ఫుట్పాత్ దర్జీ కూతురికి నెట్ పరీక్షలో 93 శాతం మార్కులు- 'ఈటీవీ భారత్' కథనాల స్ఫూర్తితో విజయఢంకా
ఈటీవీ భారత్ 'చాయ్ వాలీ దీదీ' కథనంతో స్ఫూర్తి- యూజీసీ నెట్ పరీక్షలో 93.71 శాతం మార్కులు సాధించిన ప్రీతిరవి- ఫుట్పాత్పై దర్జీ వర్క్ చేసే రాజ్దేవ్ రవి కూతురి విజయగాధ
Published : February 12, 2026 at 5:50 PM IST
Footpath Tailors Daughter Success Story : 'ఈటీవీ భారత్' స్ఫూర్తిదాయక కథనాలు ఆమెలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపాయి. తానూ జీవితంలో ఎదగాలనే బలమైన సంకల్పాన్ని అందించాయి. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో ప్రచురితమైన 'చాయ్ వాలీ దీదీ' కథనాన్ని చూసి నిరుపేద కుటుంబానికి చెందిన విద్యార్థిని ప్రీతి రవి స్ఫూర్తిని పొందింది. చాయ్ వాలీ దీదీ 5 రూపాయలకు చాయ్ను అమ్మగా వచ్చిన డబ్బులతో కొడుకును చదివించింది. ఆమె కుమారుడు ఆనాడు నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ (నెట్)లో పాసయ్యాడు. ఈ కథనమే ఫుట్పాత్పై కూర్చొని పాత దుస్తులకు కుట్లు వేసే దర్జీ రాజ్దేవ్ రవి కూతురు ప్రీతి నెట్ పరీక్షలో 93.71 శాతం మార్కులు సాధించడానికి స్ఫూర్తినిచ్చింది.
ప్రీతి రవి తండ్రి ఫుట్పాత్పై దర్జీ
ఛత్తీస్గఢ్లోని సర్గుజా జిల్లాలో ఎంతోమంది ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఇక్కడి పేద కుటుంబాలకు చెందిన విద్యార్థులు విద్య, క్రీడా రంగాల్లో సత్తా చాటుతున్నారు. ఈ కోవలోకే వస్తుంది ప్రీతి రవి సక్సెస్ స్టోరీ. ఆమె తండ్రి పేరు రాజ్దేవ్ రవి. ఆయన ఇంటర్ వరకు చదువుకున్నారు. రాజ్దేవ్ రవి ఇంటర్ పూర్తయ్యే సమయానికి, ఆయన తండ్రి ఆరోగ్యం దెబ్బతింది. దీంతో కుటుంబం ఆర్థిక పరిస్థితులు బాగా దిగజారాయి. ఫలితంగా డిగ్రీ చేయాలనే రాజ్దేవ్ రవి కోరిక నెరవేరలేదు. దీంతో 1998 నుంచి ఇప్పటివరకు ఆయన దర్జీ పనినే చేస్తున్నారు. సర్గుజా పట్టణంలో రోడ్డుపక్కన ఫుట్పాత్పై కుట్టుమిషన్ పెట్టుకొని, దర్జీ వర్క్ను రాజ్దేవ్ రవి చేస్తున్నారు. ఎవరైనా పాత దుస్తులు తెచ్చి ఇస్తే, వాటికి కుట్లు వేసి ఇస్తుంటారు. రాజ్దేవ్ రవికి కుమార్తె ప్రీతి రవితో పాటు మరో కుమార్తె, ఓ కుమారుడు, భార్య ఉన్నారు. ఈ ఐదుగురి పోషణ బాధ్యత ఈయన భుజ స్కంధాలపైనే ఉంది.
యూజీసీ - నెట్లో సత్తాచాటిన ప్రీతి రవి
ప్రీతి రవి తండ్రి రాజ్దేవ్ రవి గత 27 ఏళ్లుగా ఫుట్పాత్పై కూర్చొని దర్జీ పని చేస్తున్నారు. ఆయన రోజూ ఉదయం 9 నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు అవిశ్రాంతంగా పనిచేస్తుంటారు. ఎండ ఉన్నా, వర్షం ఉన్నా, చలి ఉన్నా, ఫుట్పాత్పై ఒక గొడుగు కింద కూర్చొని దుస్తులకు కుట్లు వేస్తుంటారు. ఆర్థిక సమస్యల వల్ల డిగ్రీ చేయలేకపోయాను అనే బాధ రాజ్దేవ్ రవి మనసులో ఉంది. అందుకే ఆయన తన పిల్లలను బాగా చదివిస్తున్నారు. రాజ్దేవ్ రవి కూతురు ప్రీతి రవి కంప్యూటర్ సైన్స్లో పీజీ చేసింది. ఫిబ్రవరి 2న యూజీసీ - నెట్ పరీక్షను ఆమె రాసింది. ఫిబ్రవరి 5న వాటి రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. అందులో ప్రీతి రవి ఏకంగా 93.71 శాతం స్కోరును సాధించింది. తద్వారా ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థల్లో ప్రొఫెసర్ అయ్యే అర్హతను సాధించింది.
చాయ్ వాలీ దీదీ కథనం చూసి స్ఫూర్తి పొందాను : ప్రీతి రవి
"గత 27 ఏళ్లుగా మా కుటుంబం కోసం మా నాన్న ఎలా కష్టపడుతున్నారో నేను చూస్తున్నాను. ఆయన అంకితభావం, త్యాగనిరతిలనే నాకు ప్రధాన బలాలుగా మార్చుకున్నాను. మా నాన్న పడుతున్న కష్టాన్ని గుర్తు చేసుకున్న ప్రతిసారీ నాకు చాలా స్ఫూర్తి, ఆత్మబలం లభించేది. ఆ స్ఫూర్తితోనే సీరియస్గా యూజీసీ - నెట్ పరీక్షకు ప్రిపేర్ అయ్యాను. నాకు 93.71 శాతం స్కోర్ వచ్చింది. కొంతకాలం క్రితం నేను చాయ్ వాలీ దీదీ కథనం వీడియోను ఈటీవీ భారత్లో చూశాను. అది నాకు చాలా స్ఫూర్తిని ఇచ్చింది. చాయ్ వాలీ దీదీ కూడా మా సర్గుజా జిల్లా వాస్త్యవురాలే. ఆమె 5 రూపాయల టీని అమ్మి కొడుకును చదివించింది. తన తల్లి కష్టాన్ని అర్థం చేసుకొని చాయ్ వాలీ దీదీ కొడుకు నెట్ పరీక్షలో విజయాన్ని అందుకున్నాడు. అలాగే నేను మా నాన్న కష్టాన్ని అర్థం చేసుకొని నెట్లో ఉత్తీర్ణతను సాధించాను. మా కుటుంబం కష్టాలను తీర్చాలి, మా పేరెంట్స్కు మంచి లైఫ్ను అందించాలి అనేదే నా ప్రాథమిక లక్ష్యం. ఇకపై నా ఉన్నత విద్యను కొనసాగిస్తాను. దీంతో పాటు ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రస్థాయి గ్రూప్ బీ, సీ, డీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ప్రిపేర్ అవుతాను. నెట్లో పాస్ కావడం ద్వారా ప్రొఫెసర్ అయ్యే అర్హత నాకు లభించింది" అని ప్రీతి రవి 'ఈటీవీ భారత్'కు చెప్పారు.
నా కూతురిని చూస్తుంటే గర్వంగా ఉంది : రాజ్దేవ్ రవి
"నేను డిగ్రీ చేయాలని అనుకున్నాను. కానీ మా కుటుంబం ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా లేక, నా కోరిక నెరవేరలేదు. నాకు చదువు విలువ బాగా తెలుసు. ఫుట్పాత్పై దర్జీ పనిచేస్తూ, నా పిల్లల్ని బాగా చదివిస్తున్నాను. నా కూతురు ప్రీతి రవి నెట్ పరీక్షలో పాసైనందుకు చాలా సంతోషమేస్తోంది. ఆమెకు ప్రొఫెసర్ అయ్యే అర్హత లభించింది. ప్రీతి చాలా కష్టపడి చదివింది. ఆమె కష్టం ఫలించింది. ఇకపైనా నా పిల్లలను చదువుల్లో ప్రోత్సహిస్తాను. ప్రీతి రవి ఉన్నత విద్యను కొనసాగిస్తాను అంటోంది. ఆమెకు తప్పకుండా నా శాయశక్తులా సహకారాన్ని అందిస్తాను. నా కూతురు ప్రీతిని చూస్తుంటే గర్వంగా ఉంది" అని ప్రీతి తండ్రి రాజ్దేవ్ రవి తెలిపారు.
రైతు వినూత్న ఆలోచన- వృథాగా పడి ఉన్న ఎండు రేగుపండ్లతో బిజినెస్- భారీగా లాభాలు
AI స్మార్ట్ గ్లాసెస్తో అంధులూ చూడొచ్చు! 18 భాషలు చదువుతాయ్! బెంగళూరు వైద్యుల నూతన ఆవిష్కరణ