హైదరాబాద్​లో శిక్షణ- నెలకు రూ.60వేల ఆదాయం- 'డ్రోన్​ దీదీ' సక్సెెస్​ ​స్టోరీ ఇదే!

21 రోజుల శిక్షణతో ప్రొఫెషనల్ డ్రోన్ పైలట్లు - నెలకు రూ. 50 నుంచి 60 వేల సంపాదన - 250 ఎకరాలకు పైగా భూమిలో పురుగు మందుల పిచికారీ

Drone Didi Successful Story Inspiration
Drone Didi Successful Story Inspiration (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 11, 2026 at 10:50 PM IST

3 Min Read
Drone Didi Successful Story Inspiration : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మహిళా సాధికారత కోసం ప్రారంభించిన నమో డ్రోన్ దీదీ పథకంతో గ్రామీణ మహిళలు స్వయం సమృద్ధి సాధిస్తున్నారు. వారిని ఆధునిక డ్రోన్ టెక్నాలజీతో అనుసంధానించడం ద్వారా స్వావలంబన దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు. బిహార్​కు చెందిన ఓ మహిళ కూడా ఈ సువర్ణ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని నెలకు రూ.50వేల నుంచి రూ.60 వేలకు వరకు సంపాదిస్తోంది. "డ్రోన్ దీదీ"గా పేరు తెచ్చుకున్న ఆ మహిళ సక్సెస్ స్టోరీ ఈటీవీ భారత్ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

గయా జిల్లా ఖిజ్రసరై బ్లాక్‌లోని హేమారా గ్రామంలో నివసించే రూపా కుమారినే డ్రోన్​ దీదీ. ఇంటర్​ చదువుతున్న సమయంలోనే రూపా పైలట్​ కావాలనే అనుకుంది. కానీ పేదరికం కారణంగా ఇంటర్​తోనే చదువును మానేసింది. ఇంట్లో పరిస్థితుల కారణంగా 18 సంవత్సరాల వయస్సులోనే వివాహం జరిగింది. దీంతో బాధ్యతల నడుమ చిక్కుకుని వంటగదికే పరిమితమైంది. కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత రూపా జీవిక దీదీలో చేరి బ్యాంక్ మిత్రాగా పని చేసింది.

Drone Didi Successful Story Inspiration
డ్రోన్​ దీదీ రూపా కుమారి (ETV Bhart)
Drone Didi Successful Story Inspiration
పొలంలో పిచికారీ చేస్తున్న డ్రోన్ దీదీ రూపా కుమారి (ETV Bharat)

రూపా భర్త వ్యవసాయ కూలీ. వీరికి ఐదుగురు కుమార్తెలు ఉన్నారు. వారిలో చిన్నపాపకు కేవలం నాలుగు సంవత్సరాలు మాత్రమే. మొత్తం కుటుంబం ఆమె ఆదాయంపై ఆధారపడింది. ఆర్థిక పరిమితులతో విసిగిపోయిన ఆమె 'కృషి ఉద్యోగ్ యోజన' కింద పరీక్ష రాసి ఎరువులు, విత్తనాల దుకాణం నడపడానికి లైసెన్స్ పొందింది. 2023లో రూపా నమో డ్రోన్ దీదీ యోజనలో ఎంపికై, జిల్లాలో మొదటి డ్రోన్ దీదీగా నిలిచింది. ఈ పథకం కింద ఆమె హైదరాబాద్, ఛత్తీస్‌గఢ్, ఉత్తర్​ప్రదేశ్ ఇతర రాష్ట్రాల్లో శిక్షణ పొందింది. అనంతరం ఆమెకు దాదాపు 70 కిలోల బరువున్న డ్రోన్‌ను అందించారు.

Drone Didi Successful Story Inspiration
పొలంలో పిచికారీ చేస్తున్న డ్రోన్ (ETV Bharat)

విత్తనాల దుకాణంతో సంపాదన
రూపా ఎరువులు విత్తనాల దుకాణం నుంచి నెలకు రూ. 50,000-60,000 వరకు సంపాదిస్తుంది. ఇప్పటివరకు, ఆమె డ్రోన్లను ఉపయోగించి 250 ఎకరాలకు పైగా భూమిలో పురుగుమందులను పిచికారీ చేసింది. ఇది రైతులకు సమయం డబ్బు రెండింటినీ ఆదా చేస్తుంది.

Drone Didi Successful Story Inspiration
డ్రోన్​ ఆపరేట్​ చేస్తున్న రూపా కుమారీ (ETV Bharat)
రూపా ఎకరం భూమిని పిచికారీ చేయడానికి రూ.300-400 వసూలు చేస్తుంది. డ్రోన్‌లు ఒక ఎకరాన్ని కేవలం 5 నిమిషాల్లో కవర్ చేయగలవు. మాన్యువల్ స్ప్రేయింగ్ 3-4 గంటలు పడుతుంది. డ్రోన్‌లు ఒక గంటలో 10 ఎకరాల వరకు కవర్ చేయగలవు. రిమోట్ స్క్రీన్‌లో కెమెరాతో ప్రతి మూలను వీక్షించడం ద్వారా ఆమె కచ్చితత్వంతో స్ప్రే చేస్తుంది. వరి సీజన్‌లో, ఆమె 20-25 రోజుల్లో 250 ఎకరాలకు పిచికారీ చేయడం ద్వారా సుమారు రూ.75,000 సంపాదించింది. చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి రైతుల కూడా ఆమెను సంప్రదిస్తున్నట్లు రూపా చెబుతున్నారు.

"మహిళల్లో మార్పు వచ్చింది. గ్రామంలోని చాలా మంది మహిళలు ఇప్పుడు స్వయం ఉపాధి పొందుతున్నారు. గ్రామంలో నివసిస్తూ మంచి ఆదాయాన్ని సంపాదిస్తున్నారు. ఇది ఇంట్లో ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరిచింది. సమాజంలో మహిళలను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు రావాలి. నేను ఇప్పుడు స్వావలంబన పొందాను. శిక్షణ కోసం హైదరాబాద్​కు వెళ్లినపుడు భయపడి రోజంతా ఏమీ తినలేదు. ప్రస్తుతం గ్రామంలోని ఇతర మహిళలను కూడా స్వావలంబన చేయడానికి కృషి చేస్తున్నాను."
- రూపా కుమారి, డ్రోన్ దీదీ

నమో డ్రోన్ దీదీ పథకం అంటే ఏమిటి?
2022లో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించిన నమో డ్రోన్ దీదీ పథకం గ్రామీణ మహిళలకు ఉపాధి కల్పిస్తోంది. డ్రోన్ టెక్నాలజీతో వారిని అనుసంధానించడం ద్వారా వ్యవసాయాన్ని ఆధునీకరించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. 21 రోజుల శిక్షణ తర్వాత, మహిళలు ప్రొఫెషనల్ డ్రోన్ పైలట్లుగా మారుతారు. జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ శశాంక్ శుభంకర్ ఈ పథకం మహిళల ఆత్మవిశ్వాసం స్వావలంబనకు సజీవ ఉదాహరణ అని అన్నారు. రూపా వంటి మహిళలు దీనిని విజయవంతం చేస్తున్నారు. రూపా కుమారి కథ బీహార్‌లోని గ్రామీణ మహిళలకు ఒక ప్రేరణ, సాంకేతికత సంకల్ప శక్తి ఏదైనా అడ్డంకిని ఛేదించగలదని నిరూపిస్తుంది.

