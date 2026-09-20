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వేశ్యల గ్రామంగా ముద్ర- వ్యభిచారం నుంచి బయటపడేందుకు చిన్నతనంలోనే బాలికలకు నిశ్చితార్థాలు!

వ్యభిచార కూపం నుంచి తప్పించుకునేందుకు బాలికలకు చిన్నతనంలోనే నిశ్చితార్థాలు- క్రమక్రమంగా వ్యభిచార వృత్తిని విడిచిపెట్టిన 90 కుటుంబాలు- వడ్డీ రహిత రుణాలు ఇప్పించడం ద్వారా జీవనోపాధి కల్పించే ప్రయత్నం!

Gujarat Child Engagement
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 20, 2026 at 8:39 PM IST

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Gujarat Child Engagement : తరతరాలుగా వస్తున్న వ్యభిచార సంకెళ్ల నుంచి తమ కుమార్తెలను కాపాడుకోవడానికి ఓ గ్రామంలోనే తల్లిదండ్రులు ఒక వినూత్నమైన, వివాదాస్పదమైన మార్గం ఎంచుకుంటున్నారు. చాలా చిన్న వయసులోనే ( 7 నుంచి 12 సంవత్సరాల వయస్సులోనే) బాలికలకు నిశ్చితార్థాలు చేసి, వ్యభిచారం వైపు వెళ్లకుండా కాపాడుకుంటున్నారు. భారత్​ బాల్యవివాహాలు చట్టరీత్యా నేరమైనప్పటికీ గుజరాత్ బనాస్కాంత జిల్లాలోని వాడియా గ్రామంలో జరిగేది ఇదే. అహ్మదాబాద్‌కు ఈ ఊరు దాదాపు 200 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. ఆడపిల్లలకు చిన్నతనంలోనే నిశ్చితార్థాలు చేయడం వారికి ఒక రక్షణ కవచంలా భావిస్తున్నారు. వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్నా దయనీయ పరిస్థితుల నుంచి వారిని రక్షించడానికి అక్కడ జరుగుతున్న చేదు నిజమిది. స్థానిక బాలికల ముందు రెండే దారులు ఉన్నాయి. ఒకటి బాల్యంలోనే నిశ్చితార్థాలు చేయడం, లేదా తమ తల్లులు, అమ్మమ్మల్లానే బలవంతంగా వ్యభిచార కూపంలోకి దిగడం.

పేదరికం, సామాజిక వివక్ష కారణంగా ఇక్కడి మహిళలు బలవంతంగానే శరీరాల్ని అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందని తెలుస్తోంది. అందుకే వారిని కాపాడుకోవడానికి గ్రామస్థులు- ఎన్‌జీఓల సహకారంతో కొత్త మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. గ్రామంలో నిశ్చితార్థం లేదా వివాహం అయిన అమ్మాయిలను వ్యభిచార ఊబిలోకి నెట్టకూడదని గ్రామస్థులు నిర్ణయించుకున్నారు. అలా చిన్నతనంలోనే పొరుగు గ్రామాలు లేదా బంధువుల అబ్బాయిలతో ఎంగేజ్‌మెంట్ జరిపించడం వల్ల అబ్బాయి కుటుంబం నుంచి బాలికకు రక్షణ లభిస్తుందని నమ్మకం. 18 ఏళ్లు నిండాక వివాహం జరిపిస్తారు.

నాకు 11 ఏళ్లకే నిశ్చితార్థం చేశారు: ఓ బాలిక
11 ఏళ్లకే నిశ్చితార్థం చేసుకొని, 18 ఏళ్లకు పెళ్లి చేసుకున్న 19 ఏళ్ల ఓ నర్సింగ్ విద్యార్థిని ఈ సమస్య గురించి మాట్లాడింది. 'మా అమ్మ, నానమ్మ ఇద్దరూ వ్యభిచారులే. పేదరికం వల్ల ఇలా చేయాల్సి వచ్చిందని చెప్పేవారు. కానీ నన్ను ఆ ఊబిలోకి దించకూడదని మా అమ్మ నిర్ణయించుకొని 11 ఏళ్ల వయసులోనే నిశ్చితార్థం జరిపించింది. ఇప్పుడు నేను చదువుకోగలుగుతున్నాను' అని తెలిపింది. చంద్ర సరణియా అనే మహిళ కూడా తన కుమార్తెకు 12 ఏళ్ల ఎంగేజ్‌మెంట్ జరిపించి, 18 ఏళ్లకు వివాహం చేసినట్లు చెబుతున్నారు. తాను 15 ఏళ్లకే ఈ వ్యభిచార వృత్తిలోకి బలవంతంగా రావాల్సి వచ్చిందని, ప్రస్తుతం చిన్న డెయిరీ వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్నట్లు వివరించారు.

చరిత్ర ప్రకారం మహారాణా ప్రతాప్ సైన్యంతో కలిసి సంచార జాతిగా తిరిగిన సరణియా తెగకు చెందినవారు ఈ గ్రామంలో నివసిస్తున్నారు. ఊళ్లో సుమారు 750 మంది ఉండగా మహిళల సంఖ్య 350 వరకు ఉంటుంది. ఒకప్పుడు సైన్యంతో పాటే తిరుగుతూ ఆయుధాలు తయారు చేయడం, వాటికి పదును పెట్టడం వంటి పనులు చేసిన ఈ తెగ, స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాత ఉపాధి కోల్పోయింది. దీంతో వీరు పేదరికం వల్ల బలవంతంగా వ్యభిచార కూపంలోకి దిగాల్సి వచ్చింది. అదే వారి జీవనాధారంగా మారింది. ఇంకా ఈ గ్రామంలోని పురుషులు రోడ్లు, హైవేలపై నిల్చొని ఇతర ప్రాంతాలకు చెందిన వారిని, లారీ డ్రైవర్లను తమ ఇంట్లోని మహిళల వద్దకు కస్టమర్లుగా తీసుకురావడానికి ఏజెంట్లుగా (బ్రోకర్లుగా) వ్యవహరిస్తారనేది అక్కడి పరిస్థితికి అద్దం పడుతోంది. ఇంకా తరతరాలుగా ఈ వ్యభిచారం సాగుతుండటం వల్ల ఎందరో పిల్లలకు తమ తండ్రి ఎవరో తెలియని దుస్థితి నెలకొంది. దీంతో ఆ ఊళ్లో పిల్లలకు పెళ్లిళ్లు కావడం కూడా తీవ్రమైన సమస్యగా మారింది.

ఎన్‌జీఓల కృషి- సామూహిక వివాహాలతో మార్పు మొదలు
అలాంటి గ్రామంలో విచర్త సముదాయ్ సమర్థన్ మంచ్ (VSSM) అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ వ్యవస్థాపకురాలు మిత్తల్ పటేల్ మార్పు తీసుకొచ్చారు. 2012లో ఆమె కృషితో గ్రామంలో తొలిసారి సామూహిక వివాహాలు జరిగాయి. అప్పటినుంచి ప్రతి సంవత్సరం సామూహిక వివాహాలు లేదా నిశ్చితార్థాలు జరిపిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఎన్‌జీఓల సహాయంతో బోరుబావులు, చెరువులను పునరుద్ధరించడం, వడ్డీ లేని రుణాలు అందించడం ద్వారా వ్యవసాయం, డెయిరీ ఫారం వంటి ప్రత్యామ్నాయ ఉపాధి మార్గాలను కల్పించారు. అలా గ్రామంలోని 160 కుటుంబాల్లో సుమారు 90 కుటుంబాల వరకు వ్యభిచారాన్ని పూర్తిగా విడిచిపెట్టాయి. ఇదే సమయంలో చిన్న వయస్సులోనే నిశ్చితార్థాలు జరగడం వల్ల బాలికలు వ్యభిచారంవైపు వెళ్లకుండా నర్సింగ్, పాఠశాల విద్యను అభ్యసించడం, ప్రత్యామ్నాయ ఉపాధి మార్గాల ద్వారా మెరుగైన భవిష్యత్తును నిర్మించుకోగలుగుతున్నారు. ఇక్కడ బాల్య నిశ్చితార్థాలపై కొందరు సామాజిక కార్యకర్తలు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నప్పటికీ, వ్యభిచార కూపంలోకి కూరుకుపోవడం కంటే ఇలా గౌరవప్రదంగా జీవిస్తున్నారని తల్లిదండ్రులు భావిస్తున్నారు. ఇప్పుడిప్పుడే వాడియా గ్రామం గతం నుంచి బయటపడేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. అయినప్పటికీ వేశ్యల గ్రామంగా పడ్డ ముద్రను తొలగించడం చాలా కష్టంగా ఉందని స్థానికులు చెబుతున్నారు.

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