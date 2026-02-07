ఒకప్పుడు భక్తికి, ఫుట్బాల్కు చిరునామా- ఇప్పుడు ప్రపంచాన్ని ఊపేస్తున్న 'గిటార్ విలేజ్'!
దేశంలోని 60 శాతం గిటార్లు ఇక్కడి నుంచే- కౌగాచి, చండీతల కుర్రాళ్ల టాలెంట్- ఇది శ్యామ్నగర్ సక్సెస్ స్టోరీ
Published : February 7, 2026 at 5:21 PM IST
Bengal's Guitar Village : బంగాల్ అనగానే మనకు వెంటనే గుర్తుకొచ్చేది రవీంద్ర నాథ్ ఠాగూర్ సంగీతం. పల్లెల్లో వినిపించే ఏకతార వాయిద్యం. బౌల్ జానపద గీతాల మాధుర్యం. కానీ కాలం మారింది. ఇప్పుడు బంగాల్ యువత భుజంపై 'ఏకతార' లేదు. ఆరు తీగలు మీటే పాశ్చాత్య వాయిద్యం 'గిటార్' చేరింది. అయితే ఈ మార్పు కేవలం వినడానికే పరిమితం కాలేదు. ఏకంగా గిటార్ల తయారీ కేంద్రంగానే బంగాల్ మారిపోయింది. ఒకప్పుడు భక్తి భావానికి, ఫుట్బాల్ ఆటకు పెట్టింది పేరైన ఒక ఊరు, ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా 'గిటార్ విలేజ్'గా ప్రసిద్ధి చెందింది. అదే నార్త్ 24 పరగణాల జిల్లాలోని శ్యామ్నగర్. అక్కడి కౌగాచి-చండీతల ప్రాంతం ఇప్పుడు సంగీత ప్రియులకు స్వర్గధామంగా మారింది.
శ్యామ్నగర్ అనేది సీల్దా మెయిన్ లైన్లో ఒక రద్దీగా ఉండే రైల్వే స్టేషన్. ఇది ఒక సెమీ అర్బన్ ప్రాంతం. ఇక్కడ ఉన్న 'శ్యామ్' (కృష్ణుడు) ఆలయం చాలా ప్రసిద్ధి. అందుకే ఈ ప్రాంతం ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో ఫేమస్. మరోవైపు ఇక్కడి ప్రజలకు ఫుట్బాల్ అంటే ప్రాణం. బంగాల్ ఫుట్బాల్ చరిత్రలో 'యుగర్ ప్రతీక్' క్లబ్ పేరు తెలియని వారు ఉండరు. భారతీయ దిగ్గజ ఫుట్బాలర్ సుబ్రతా భట్టాచార్య పూర్వీకుల ఇల్లు కూడా ఇక్కడే ఉంది. ఇలాంటి చరిత్ర ఉన్న ఊరిలో ఇప్పుడు కొత్త రాగం వినిపిస్తోంది. భక్తి పాటల స్థానంలో గిటార్ తీగల సవ్వడి కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతోంది.
వింత శబ్దాల సమ్మేళనం
మీరు కౌగాచి గ్రామంలో అడుగుపెట్టగానే ఒక వింత అనుభూతి కలుగుతుంది. అక్కడ నిల్చుంటే మీకు మూడు, నాలుగు రకాల శబ్దాలు ఏకధాటిగా వినిపిస్తాయి. ఒకవైపు రంపంతో చెక్కను కోస్తున్న శబ్దాలు. మరోవైపు గిటార్ తీగలను సరిచేస్తున్న మ్యూజిక్. ఇంకోవైపు రోడ్డుపై వెళ్లే వాహనాల హారన్ల మోత. ఈ శబ్దాలన్నీ కలిసి ఒక విచిత్రమైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తాయి. మీరు ఎటు చూసినా సరే, ఇళ్ల ముందు, షాపుల్లో గిటార్లు వేలాడుతూ కనిపిస్తాయి. కొన్ని గిటార్లు తయారీ పూర్తయి మెరుస్తుంటే, మరికొన్ని రంగులు అద్దుకునే దశలో ఉంటాయి. గిటార్ పాశ్చాత్య వాయిద్యమే అయినా, ఇప్పుడు మన సమకాలీన సంగీతంలో అది విడదీయరాని భాగమైపోయింది.
చైనా, ఇండోనేషియాలకు చెక్
గిటార్ల తయారీలో ఇన్నాళ్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇండోనేషియాదే హవా. ఆ తర్వాత చైనా మార్కెట్లోకి వచ్చింది. కానీ చైనా గిటార్లలో నాణ్యత తక్కువ. వారు చెక్కకు బదులుగా 'ఫైబర్ బోర్డు'ను వాడుతున్నారు. దీనివల్ల గిటార్ నుంచి వచ్చే శబ్దం అంత మధురంగా ఉండదు. కానీ మన కౌగాచి నిపుణులు మాత్రం పక్కాగా చెక్కనే వాడతారు. అందుకే ఇక్కడి గిటార్ల నుంచి వచ్చే సంగీతం అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది.
ఇక్కడి తయారీదారులు వాడే కలప చాలా ప్రత్యేకం. గిటార్ల తయారీకి 'ఘోర-వేప' చెక్కను వాడుతారు. దీనిని ప్రత్యేకంగా అసోం నుంచి తెప్పిస్తారు. అలాగే 'ట్యూన్ వుడ్' కూడా ఎక్కువగా వాడుతారు. ఇవే కాకుండా పైన్ వుడ్, రోజ్వుడ్, షెఫాలి వంటి రకాలను కూడా ఉపయోగిస్తారు. ట్యూన్, మేపుల్ కలప మిశ్రమాన్ని కూడా వాడతారు. ఈ కలప అంతా అసోంలోని టిన్సుకియా నుంచి వస్తుంది. రోజ్వుడ్ మాత్రం కేరళ నుంచి దిగుమతి అవుతుంది.
కూలీలే యజమానులుగా మారిన వేళ
అసలు ఈ ఊరు గిటార్ విలేజ్గా ఎలా మారింది? దీని వెనుక పెద్ద చరిత్రే ఉంది. సుమారు 30 ఏళ్ల క్రితం, గిటార్ల తయారీ కంపెనీలన్నీ కోల్కతాలోని డమ్ డమ్ ప్రాంతంలో ఉండేవి. కౌగాచి నుంచి కార్మికులు అక్కడికి పనికి వెళ్లేవారు. వీరికి పాలిషింగ్ చేయడంలో మంచి నైపుణ్యం ఉండేది. 2005-06 నాటికి పరిస్థితి మారింది. "మనం కేవలం పాలిషింగ్ ఎందుకు చేయాలి? మొత్తం గిటార్నే మనమే ఎందుకు తయారు చేయకూడదు?" అనే ఆలోచన వారికి వచ్చింది. డమ్ డమ్లో నేర్చుకున్న విద్యతో సొంత ఊరిలో ఫ్యాక్టరీలు పెట్టారు. అలా కూలీలే యజమానులుగా మారారు.
గిటార్ విలేజ్ సృష్టికర్తలు ఏమంటున్నారు?
స్థానిక తయారీదారు గోవింద బిస్వాస్ దీనిపై ఆసక్తికర విషయాలు చెప్పారు. "మా ఊరిని ఇప్పుడు అందరూ 'గిటార్ విలేజ్' అనే పిలుస్తున్నారు. ఆ పేరు స్థిరపడిపోయింది. ఇక్కడ 6 నుంచి 7 పెద్ద ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నాయి. 200 మందికి పైగా కార్మికులు వీటిపై ఆధారపడి బతుకుతున్నారు. కొందరు గిటార్ విడిభాగాలు తయారు చేస్తే, మరికొందరు పాలిషింగ్ చేస్తారు. కోల్కతాలోని లాల్బజార్, సీల్దా, కాలేజ్ స్ట్రీట్ వంటి పెద్ద మార్కెట్లకు గిటార్లన్నీ ఇక్కడి నుంచే వెళ్తాయి. ఒకప్పుడు మేం డమ్ డమ్లో పనిచేశాం. ఇప్పుడు మా ఊరిలోనే సొంతంగా తయారు చేస్తున్నాం."
నెలవారీ ఉత్పత్తి ఎంత?
ఒక్కో ఫ్యాక్టరీలో నెలకు 100 నుంచి 200 గిటార్లు తయారవుతాయి. 25 ఏళ్లు క్రితం ఈ ప్రస్థానం మొదలైంది. మొదట్లో మార్కెటింగ్ చేయడం కష్టంగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు డిమాండ్ పెరిగింది. ఇక్కడ బ్రాండెడ్ కంపెనీల గిటార్లు తయారు చేయరు. లోకల్ బ్రాండ్లే నడుస్తాయి. కానీ నాణ్యత విషయంలో విదేశీ గిటార్లకు ఏమాత్రం తీసిపోవు అని తయారీదారులు సవాలు చేస్తున్నారు. కొత్తగా నేర్చుకునే వారి కోసం రూ.2,500 ధరలో గిటార్లు దొరుకుతాయి. ప్రొఫెషనల్స్ కోసం రూ.9,000 నుంచి రూ.10,000 వరకు ధర ఉండే గిటార్లు ఉన్నాయి. విదేశాల నుంచి వచ్చే గిటార్ల ప్రారంభ ధరే రూ.9,000 ఉంటుంది. ధరను బట్టే నాణ్యత ఉంటుందని గోవింద బిస్వాస్ స్పష్టం చేశారు.
దేశంలోనే టాప్
భారతదేశంలో తయారయ్యే మొత్తం గిటార్లలో 60 శాతం ఈ ఒక్క గ్రామంలోనే తయారవుతాయి. మన దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలకే కాకుండా, విదేశాలకు కూడా ఎగుమతి అవుతున్నాయి. శ్రీలంక, నేపాల్, భూటాన్, బంగ్లాదేశ్ వంటి పొరుగు దేశాల్లో ఈ గిటార్లు వినిపిస్తున్నాయి. దేశంలో కౌగాచి గిటార్ అమ్ముడుపోని ప్రాంతమే లేదని తయారీదారులు చెబుతున్నారు.
ఇక్కడ గిటార్లు తయారు చేసేవారిలో చాలామందికి గిటార్ వాయించడం రాదు. వారు గిటారిస్టులు కాదు. కానీ వారికి 'శబ్దం' మీద మంచి పట్టు ఉంటుంది. ఏ తీగ మీటితే ఏ శబ్దం రావాలి, ఎక్కడ లోపం ఉందో వారు ఇట్టే పసిగట్టేస్తారు. గిటారిస్టులు కాలేకపోయామన్న బాధతో తయారీదారులుగా మారిన వారు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు.
ఫైబర్ వద్దు, చెక్కే ముద్దు
కొత్త తరం వ్యాపారి సంతు బిస్వాస్ విదేశీ గిటార్లపై తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశాడు. "ఇండోనేషియా గిటార్లతో మనవాటిని పోల్చలేం. వారు వాడే చెక్క వేరు. అది మన దగ్గర దొరకదు. అందుకే అవి కాస్ట్లీ. కానీ చైనా నుంచి వచ్చే ఫైబర్ గిటార్లతోనే సమస్య. ఆన్లైన్లో అందంగా కనిపిస్తాయని చైనా గిటార్లను కొంటున్నారు. కానీ అవి మూడు నెలలు కూడా రావు. ఒకసారి విరిగితే వాటిని రిపేర్ చేయడం అసాధ్యం. కానీ మన దగ్గర తయారయ్యే చెక్క గిటార్లను ఎప్పుడైనా రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మన్నిక ఎక్కువ." అని చెప్పారు.