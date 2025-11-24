భారత నౌకాదళం అమ్ముల పొదిలో 'సైలెంట్ హంటర్' అస్త్రం- దీని విశేషాలేంటో తెలుసా?
Published : November 24, 2025 at 1:29 PM IST
INS Mahe Anti Submarine : భారత నౌకాదళం అమ్ముల పొదిలో మరో అస్త్రం చేరింది. తొలి యాంటీ సబ్మెరైన్ వార్ఫేర్ షాలో ఏఎస్డబ్ల్యూఎస్ వాటర్ క్రాఫ్ట్ 'ఐఎన్ఎస్ మాహె' నౌకాదళంలో చేరింది. ముంబయిలోని నేవల్ డాక్యార్డ్లో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది 'ఐఎన్ఎస్ మాహె'ను నేవీకి అప్పగించారు. కొచ్చిన్ షిప్యార్డులో నిర్మించిన ఐఎన్ఎస్ మాహెలో 80 శాతం స్వదేశీ సాంకేతికతను వినియోగించారు. సైలంట్ హంటర్గా పిలిచే ఈ నౌక పశ్చిమ సీబోర్డు ఆధీనంలో కార్యకలాపాలు సాగించనుంది.
"మలబార్ తీరంలోని చారిత్రక పట్టణం మాహె పేరును ఈ నౌకకు పెట్టారు. దీని పైభాగంలో ఉరుమి అనే ఆయుధాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.ఇది కలరిపయట్టులో ఉపయోగించే పొడవైన, సన్నని కత్తి. చురుకుదనం, కచ్చితత్వం, యుద్ధ సమర్థతను ఇది సూచిస్తుంది. ఈ నౌక రాకతో సముద్ర తీరాలపై భారత ఆధిపత్యం మరింత పటిష్ఠం కానుంది. జలాంతర్గాములను వేటాడేందుకు, తీర ప్రాంతంలో గస్తీ నిర్వహించేలా ఐఎన్ఎస్ మాహెను అధునాతన సామర్థ్యాలతో నిర్మించారు. సముద్ర గర్భంలో నిఘాతో పాటు రెస్క్యూ మిషన్లలోనూ ఈ జలాంతర్గామి పాల్గోనుంది."
-- జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది, సైనిక దళాల అధిపతి
శత్రు జలాంతర్గాములు దీని రాకను గుర్తించలేవు!
ధ్వని తక్కువగా ఉండే ఈ వాటర్క్రాఫ్ట్ నీటిలో చాలా నిశ్శబ్దంగా కదులుతుంది. శత్రు జలాంతర్గాములు దీని రాకను గుర్తించలేవు. అందుకే దీన్ని సైలెంట్ హంటర్గా పిలుస్తారు. ఇందులోని సోనార్ సిస్టమ్ అదనపు ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. శత్రు జలాంతర్గాములు, మైన్స్, సముద్రంలో ఇతర ముప్పులను కనిపెట్టేందుకు ఈ వ్యవస్థే నౌకకు అత్యంత కీలకం. డీఆర్డీఓ అభివృద్ది చేసిన అభయ్ హల్-మౌంటెడ్ సోనార్ వ్యవస్థను ఇందులో ఉపయోగించారు. తద్వారా నౌక చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతాలను నిరంతరం గమనించే అవకాశం ఉంటుంది. జలాంతర్గాముల శబ్ధాలు, వాటి కదలిలకను ఇది వేగంగా గుర్తిస్తుంది. ఇందులోని 'లో ఫ్రీక్వెన్సీ వేరియబుల్ డెప్త్ సోనార్' వ్యవస్థ సాయంతో సముద్రంలో చాలా లోపలి వరకు నిఘా పెట్టే అవకాశం ఉంది. ఈ నౌక నుంచి ఓ కేబుల్ విడిపోయి సముద్ర గర్భంలో శత్ర ముప్పును పసిగడుతూ ఉంటుంది.
#WATCH | INS Mahe commissioned by COAS Upendra Dwivedi into the #IndianNavy.— DD India (@DDIndialive) November 24, 2025
The commissioning of Mahe marks the arrival of a new generation of indigenous shallow-water combatants - sleek, swift, and resolutely Indian.
With over 80% indigenous content, the Mahe-class… pic.twitter.com/kocLYFEAmk
రెస్క్యూ ఆపరేషన్లలోనూ కీలకం!
ఐఎన్ఎస్ మాహెలో ఐఆర్ఎల్ యాంటీ-సబ్మెరైన్ రాకెట్ లాంఛర్, 30ఎంఎం నావెల్ సర్ఫేస్ గన్, అడ్వాన్స్డ్ ట్రిపుల్ లైట్వెయిట్ టార్పెడో లాంఛర్, యాంటీ-సబ్మెరైన్ మైన్స్, 12.7ఎంఎం రిమోట్ కంట్రోల్ గన్ వంటి ఆయుధ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. తక్కువ లోతు ఉండే ప్రాంతాల్లో ఇది చాలా సమర్థంగా పనిచేస్తుంది. ఈ యుద్ధ నౌక పొడవు 78 మీటర్లు కాగా, సముద్ర జలాల్లో వేగంగా, స్థిరంగా కదలగలదు. ఈ నౌక గంటకు 25 నాటికళ్ల మైళ్ల వేగంతో వెళ్లగలదు. ఫలితంగా వేగంగా చేపట్టే రెస్క్యూ ఆపరేషన్లలో ఇది కీలకంగా పనిచేస్తుంది. ఈ నౌకలో మొత్తం 57 మంది సిబ్బంది పని చేస్తారు.
