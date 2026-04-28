యూట్యూబ్ చూసి యువకుడు ఆవిష్కరణ- విద్యుత్ కోతలను నివారించేందుకు వినూత్న విండ్ మిల్!
చిన్న ఆకారంలో, ఎక్కడైనా అమర్చుకునేందుకు వీలుగా ఉండేలా తయారీ- రోజుకు 10 నుంచి 20 యూనిట్ల వరకు విద్యుత్ ఉత్పత్తి- 2024లో గుజరాత్ ప్రభుత్వంతో రూ.50 కోట్ల అవగాహన ఒప్పందం(ఎమ్ఓయూ)
Published : April 28, 2026 at 4:28 PM IST|
Updated : April 28, 2026 at 4:42 PM IST
Innovator Builds Portable Wind Turbine : విద్యుత్ కోతలు అనేవి గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలకు ఎప్పటికీ తీరని సమస్యలు. ముఖ్యంగా ఎడారి, సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఈ ఇబ్బంది మరింత తీవ్రంగా ఉంటుంది. అందుకే రాజస్థాన్కు చెందిన ఓ యువకుడు తన వినూత్న ఆవిష్కరణతో ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపించే దిశగా ముందడుగు వేశాడు. చిన్న ఆకారంలో, ఎక్కడైనా అమర్చుకునేందుకు వీలుగా ఉండేలా ఓ 'పోర్టబుల్ విండ్ టర్బైన్'ను రూపొందించాడు. ఇప్పుడు అతడి ఆవిష్కరణ దేశానికే కాకుండా విదేశాల్లోనూ ప్రశంసలు అందుకుంటోంది.
విద్యుత్ కోతలకు పరిష్కారంగా
బాడ్మేర్ జిల్లా సాంఖలీ గ్రామానికి చెందిన డూంగరసింహ్ సోఢా, 2006లో వచ్చిన వరదల సమయంలో విద్యుత్ కోతల వల్ల ప్రజలు ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులను దగ్గరగా చూశారు. అందుకే ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం కనుగొనాలని సంకల్పించారు. దాంతో అతడు ఓ వినూత్న పరికరాన్ని రూపొందించారు. ఈ పోర్టబుల్ విండ్ టర్బైన్ను ఇంటి పైకప్పు, బాల్కనీ లేదా ఎక్కడైనా సులభంగా అమర్చుకునేలా తయారు చేశారు. ఒక కిలోవాట్ సామర్థ్యం గల ఈ టర్బైన్, గాలి బాగా వీస్తే రోజుకు 10 నుంచి 20 యూనిట్ల వరకు విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయగలదని ఆయన తెలిపారు.
10 గంటల పనికి 300 యూనిట్లు
ఈ టర్బైన్ రోజుకు 10 గంటలు పనిచేస్తే నెలకు సుమారు 300 యూనిట్ల వరకు విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటుందని డూంగరసింహ్ అన్నారు. ఈ పోర్టబుల్ విండ్ టర్బైన్ ధర రూ.50 వేల నుంచి ప్రారంభమవుతుందని ఆయన చెప్పారు. దీంతో సామాన్యులు, రైతులు, గ్రామీణ కుటుంబాలు సైతం దీన్ని సులభంగా కొనుగోలు చేసి వినియోగించుకోవచ్చని అన్నారు. ఒకసారి ఏర్పాటు చేసుకుంటే దాదాపు 20 సంవత్సరాల పాటు విద్యుత్ బిల్లును గణనీయంగా తగ్గించుకోవచ్చని తెలిపారు.
యూట్యబ్ చూసి ఆవిష్కరణ
డూంగరసింహ్ పెద్దగా చదువుకోకపోయినా, తన సంకల్పంతోనే ఈ విజయాన్ని సాధించారని ఆయన అన్నారు. యూట్యూబ్ వీడియోలు, విశ్వవిద్యాలయాల పరిశోధన పత్రాలు, స్వీయ ప్రయోగాల ద్వారా ఈ సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేశారని తెలిపారు. ప్రారంభంలో అల్యూమినియం షీట్లు, పాత ఫ్యాన్ బ్లేడ్లతో ఓ నమూనాను రూపొందించారని చెప్పారు. తన ఆవిష్కరణకు 'సన్విండ్ ఇన్నోవేటివ్' పేరిట సంస్థను స్థాపించారని అన్నారు. ఈ ఉత్పత్తికి ఇప్పటికే పేటెంట్, లైసెన్స్ కూడా లభించాయని వెల్లడించారు. ఇది భారతదేశంలో పోర్టబుల్ విండ్ టర్బైన్ల తయారీలో ప్రత్యేకత సాధించిన తొలి సంస్థగా గుర్తింపు పొందిందని చెప్పారు.
రూ.50 కోట్లతో ప్రభుత్వ ఒపందం
డూంగరసింహ్ రూపొందించిన విండ్ టర్బైన్లు ప్రస్తుతం 50కి పైగా దేశాల్లో వినియోగంలో ఉన్నాయని ఆయన తెలిపారు. భారత్లో పలు రాష్ట్రాల్లో, సైనిక శిబిరాలు, పాఠశాలలు, గృహాల్లో వీటిని ఉపయోగిస్తున్నారని అన్నారు. గ్రీక్ వంటి దేశాల్లో కూడా వీటిని పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాటు చేస్తున్నారని చెప్పారు. వైబ్రెంట్ గుజరాత్ సమ్మిట్ 2024లో గుజరాత్ ప్రభుత్వంతో రూ.50 కోట్ల అవగాహన ఒప్పందం(ఎమ్ఓయూ) కుదుర్చుకున్నారని తన సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. అలాగే హైవేలు, వస్త్ర ఆధారిత టర్బైన్లు వంటి కొత్త నమూనాలను కూడా అభివృద్ధి చేస్తున్నారని తెలిపారు.
యువతకు డూంగరసింహ్ సూచన
యువత ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం మాత్రమే ఎదురుచూడకుండా, సృజనాత్మక ఆలోచనలతో ముందుకు రావాలని డూంగరసింహ్ సూచించారు. ఉద్యోగాలు వెతికే వారిగా కాకుండా, ఉద్యోగాలు కల్పించే వారిగా ఎదగాలని ఆయన యువతకు పిలుపునిచ్చారు. డూంగరసింహ్ సోఢా రూపొందించిన ఈ చిన్న విండ్ మిల్, గ్రామీణ, దూర ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సమస్యకు సమర్థవంతమైన పరిష్కారంగా నిలుస్తోందని అన్నారు.
