'సైకిల్ ఆఫ్ గ్రోత్​'- ఈ నూతన విద్యావిధానంతో 100% సక్సెస్ రేట్​!

సైకిల్​ ఆఫ్​ గ్రోత్​ - గజేంద్ర సింగ్ రాథోడ్​ నూతన విద్యావిధానానికి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు

Gajendra Singh Rathore, with Teachers
Gajendra Singh Rathore, with Teachers ((ETV Bharat))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 30, 2025 at 7:02 PM IST

Innovative Way Of Teaching : మన విద్యావిధానంలోని పాత పద్ధతులకు చెక్​ పెడుతూ ప్రవేశపెట్టిన 'సైకిల్ ఆఫ్ గ్రోత్ అండ్ బ్రూడింగ్ ఎఫెక్ట్' అనే విధానం ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. సాందీపని స్కూల్ వైస్​ప్రిన్సిపల్ గజేంద్ర సింగ్ రాథోడ్ అభివృద్ధి చేసిన ఈ విధానం అబుదాబిలో జరిగిన వరల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ సమ్మిట్‌లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ నూతన విద్యా విధానం విద్యార్థులకు 100% సత్ఫలితాలను ఫలితాలను అందిస్తోంది. ఇంతకీ ఈ ఇందులోని ప్రత్యేకత ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

మధ్యప్రదేశ్‌లోని రత్లాంకు చెందిన ప్రభుత్వ పాఠశాలో వైస్​ ప్రిన్సిపల్​గా పనిచేస్తున్న గజేంద్రసింగ్‌ రాథోడ్‌ పిల్లలకు చదవుపై ఆసక్తిని పెంపొందించడం కోసం 'సైకిల్ ఆఫ్ గ్రోత్ అండ్ బ్రూడింగ్ ఎఫెక్ట్' అనే విధానాన్ని కనుగొన్నారు. బట్టీ చదువులకు గుడ్​బాయ్​ చెప్తూ ప్రవేశపెట్టిన ఈ ప్లాన్​లో ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థుల రోజువారి చేసే అభ్యాసానికి సంబంధించిన డేటాను విశ్లేషించారు. అనంతరం ప్రతీ విద్యార్థికి ఓ ప్రత్యేక ప్రణాళికను రూపొందించారు. బాగా పనిచేసిన ఉపాధ్యాయులను ప్రశంసిస్తూ, 'టీచర్ ఆఫ్ ది మంత్' గా సత్కరించారు. గ్రూప్ మీటింగ్​లో టీచర్ల అభిప్రాయాల ఆధారంగా ఉపాధ్యాయుల బోధనకు కొత్త మార్గాలను రూపొందించారు. దాని కోసం ఓ పుస్తకాన్ని కూడా రచించారు. ఈ విధంగా విద్యాబోధనలో మంచి మార్పులు తీసుకువచ్చి అంతర్జాతీయంగా ప్రశంసలు పొందారు.

"పిల్లలు ఇష్టంగా చదువుకునే వాతావరణాన్ని ఏర్పరిచాం. విద్యార్థులతో పాటు వారి తల్లిదండ్రులు కూడా ఇందుకు సహకరించారు. ఉదయం ప్రార్థన నుంచి సాయంత్రం ఆటల వరకు, రోజువారి పనులతో సహా పూర్తిగా విద్యార్థుల అభ్యాసంపై దృష్టి సారించే విధంగా ఈ విద్యా విధానాన్ని తీర్చిదిద్దాం."

- వైస్​ ప్రిన్సిపల్​ గజేంద్రసింగ్‌ రాథోడ్

విద్యా సమ్మిట్‌లో పుస్తకం
ఇటీవల 'రాథోడ్ సైకిల్ ఆఫ్ గ్రోత్' మోడల్ పుస్తకంలో కొత్త వ్యూహాలు, జీరో నుంచి శిఖరానికి చేరుకునే విధానం గురించి వివరించారు. ఆ పుస్తకాన్ని దుబాయ్​లోని అబుదాబీలో జరిగిన ప్రపంచ విద్యా సమ్మిట్‌లో ప్రదర్శించారు. దీనిని టీ4 ఎడ్యుకేషన్‌కు చెందిన వికాస్ పోటా, ఇతర అగ్ర విద్యావేత్తలు విడుదల చేశారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న విద్యా నిపుణులు రాథోడ్ సూత్రాన్ని ప్రశంసించారు.

వికాస్ మాట్లాడుతూ, "ప్రతి విద్యార్థి, ఉపాధ్యాయుడు, విద్యావ్యవస్థ ఎలా ఉండాలో, అంకితభావంతో నిజమైన మార్పును తీసుకురావాలో ఈ పుస్తకంలో చెప్పారు. ఇది ప్రపంచ స్థాయిలో భారతదేశ విద్యా అభివృద్ధి ప్రయాణానికి మంచి గుర్తింపును ఇచ్చింది" అని అన్నారు. ఇది ఉపాధ్యాయ శిక్షణ, రోజువారీ సెషన్లు, రోల్-ప్లే, ఇతర కార్యకలాపాల ద్వారా, ఒక విషయాన్ని పిల్లలకు ఎలా బాగా అర్థం అయ్యేలా చెప్పవచ్చో తెలియజేస్తుంది.

Vice Principal With Principal
విద్యార్థులతో వైస్​ ప్రిన్సిపల్ (ETV Bharat)

100% సక్సస్​రేట్​
రత్లాంలోని ఈ పాఠశాలలో పిల్లలు నేర్చుకోవడం, ఆనందించడం, సృజనాత్మకంగా ఉండటం నేర్పిస్తారు. రాథోడ్ రూపొందించిన ఈ సూత్రాలను స్థానిక సిబ్బంది మద్దతుతో అమలు చేశారు. మొదట్లో ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు ఈ కొత్త పద్ధతిని అంగీకరించడానికి కాస్త తటపటాయించినప్పటికీ కొంత ప్రేరణ, శిక్షణ తర్వాత వారు దానిని స్వీకరించారు. క్రమంగా, పిల్లలు కొత్త పద్ధతుల ద్వారా ఉత్సాహంగా నేర్చుకోవడం ప్రారంభించారు. తల్లిదండ్రులతో సన్నిహితంగా ఉంటూ, వారికి కౌన్సెలింగ్ ఇస్తూనే ఉపాధ్యాయులు వారి కుటుంబ వాతావరణం, సమస్యలపై అభిప్రాయాన్ని తీసుకున్నారు. ఫలితంగా 9 నుండి 12 తరగతుల విద్యార్థులు అందరూ 100% సత్ఫలితాలు సాధించారు అని ఉపాధ్యాయులు తెలిపారు.

WORLD EDUCATION SUMMIT
GAJENDRA SINGH RATHORE
RATLAM SCHOOL EDUCATION SYSTEM
NEW TEACHING WAY BY RATLAM TEACHER

