నేను 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' మొదటి ఎమ్మెల్యేను : హరియాణా మాజీ సీఎం మనవడు సంచలన ప్రకటన
సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్గా మారిన కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ- ఆ పార్టీ మొదటి ఎమ్మెల్యేను తానేనని ప్రకటించిన హరియాణా మాజీ సీఎం మనవడు, ఐఎన్ఎల్డీ నేత అర్జున్ చౌతాలా
Published : May 21, 2026 at 9:44 PM IST
Cockroach Janata Party First MLA : హరియాణా పాలిటిక్స్లో మాటల యుద్ధాలు, వ్యంగ్య విమర్శలు సర్వసాధారణమే అయినప్పటికీ ఈసారి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచే ఒక వినూత్నమైన రాజకీయ ప్రకటన వెలువడింది. హరియాణా మాజీ సీఎం ఓం ప్రకాశ్ చౌతాలా మనవడు, ఇండియన్ నేషనల్ లోక్ దళ్ (ఐఎన్ఎల్డీ) ఎమ్మెల్యే అర్జున్ చౌతాలా తనను తాను 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' మొదటి ఎమ్మెల్యేగా ప్రకటించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా తానొక కాక్రోచ్నని, అదే సమయంలో ఒక ఎమ్మెల్యేని కూడా అని చెప్పారు. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో సంచలనంగా మారిన కాక్రోచ్ జనతా పార్టీకి తన మద్దతును తెలియజేశారు.
'మానవులు ఈ ప్రపంచంలోకి రాకముందే కాక్రోచ్లు ఉన్నాయ్'
సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ దేశ యువతను కాక్రోచ్లుగా సంబోధించడం పూర్తిగా తప్పు అని, అవమానకరమని అర్జున్ చౌతాలా అన్నారు. ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా ఈ వ్యవస్థ ద్వారా అణచివేతకు గురైన యువతకు (నా కాక్రోచ్ సోదరులకు) సంపూర్ణ సంఘీభావం తెలుపుతున్నానని ప్రకటించారు. మానవులు ఈ ప్రపంచంలోకి రాకముందే కాక్రోచ్లు ఇక్కడ నివసించేవని, అలాగే ఈ ప్రపంచం అంతమయ్యేంత వరకు అవి మనుగడ సాగిస్తాయని కూడా అంతే కచ్చితంగా చెప్పవచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు. కాక్రోచ్లను తక్కువ అంచనా వేయడం అంటే చరిత్రను విస్మరించడమే అవుతుందని, వాటి అద్భుతమైన మనుగడ శక్తిని అర్థం చేసుకోలేకపోవడమేనని పేర్కొన్నారు.
"న్యాయమూర్తి అనే పదానికి అసలైన అర్థం ఏంటంటే అన్ని పక్షాలను సమానంగా, ఎటువంటి పక్షపాతం లేకుండా చూస్తూ కేవలం వాస్తవాల ఆధారంగానే తీర్పులు ఇచ్చే వ్యక్తిగా ఉండటమే. సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ చేసిన వ్యాఖ్యలు దేశ యువతకు ప్రశ్నలు అడిగే స్వేచ్ఛ లేదనే భావనను కలిగిస్తున్నాయి. దేశ యువతను కాక్రోచ్లుగా సంబోధించడం పూర్తిగా తప్పు. శాసనసభలో రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షిస్తానని నేను ప్రమాణం చేశాను. ఈ దేశ రాజ్యాంగం నాకు ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించే హక్కును కల్పించింది. ఈ దేశ పౌరులు, పెద్ద పెద్ద పారిశ్రామిక సంస్థల కంటే కూడా ఎక్కువ పన్నులు చెల్లిస్తున్నారు. నేడు దేశం పురోగతి సాధించేందుకుగానూ సాయుధ దళాల్లో చేరాలని యువతకు పిలుపునిస్తున్నారు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో తమ గళం వినిపించే ప్రాథమిక హక్కును యువత నుంచి హరించకూడదు." --అర్జున్ చౌతాలా, ఐఎన్ఎల్డీ ఎమ్మెల్యే
'దేశ యువత మార్పును కోరుకుంటోంది'
ఈ దేశంలోని ప్రతి ఒక్క ఓటరుకు ప్రశ్నించే హక్కు ఉందని అర్జున్ చౌతాలా తెలిపారు. నేడు దేశ యువత మార్పును కోరుకుంటోందని పేర్కొన్నారు. అందుకే కాక్రోచ్ జనతా పార్టీకి ఇంతటి విస్తృతమైన మద్దతు లభించిందన్నారు. కేవలం ఒక్క రాత్రి వ్యవధిలోనే కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఇన్స్టా ఫాలోవర్స్ సంఖ్య బీజేపీ ఇన్స్టా ఫాలోవర్స్ సంఖ్యను అధిగమించిందని గుర్తు చేశారు. తత్ఫలితంగా కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ సోషల్ మీడియా పేజీని రాత్రికి రాత్రే మూసివేశారని ఆరోపించారు. అయితే ఒక కాక్రోచ్ను పదిసార్లు నలిపేసినా సరే, అది మళ్లీ లేచి నిలబడుతుందని దీనికి బాధ్యులైన వారు గ్రహించలేకపోతున్నారని విమర్శించారు.
"ఒక శాసనసభ్యుడిగా నేను ఇప్పుడు నా తోటి కాక్రోచ్ల పక్షాన నిలిచాను. వారి మొట్టమొదటి కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఎమ్మెల్యేను నేను. నా దేశంలోని కాక్రోచ్ యువత ప్రభుత్వానికి ఏవైనా ప్రశ్నలు అడగాలనుకుంటే వారు వాటిని నాకు ఈ-మెయిల్ ద్వారా పంపొచ్చు. ప్రభుత్వానికి ప్రతి నెలా మూడు ప్రశ్నలు అడిగే హక్కు నాకు ఉంది. నా ఈ-మెయిల్ ఐడీ cocrochmla@gmail.com. ఈ ప్రపంచంలో మొట్టమొదట ఆవిర్భవించిన జీవులు బొద్దింకలే. అలాగే ఈ ప్రపంచం అంతమయ్యే వరకు అవి మనుగడ సాగిస్తూనే ఉంటాయి. బీజేపీ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు డాలర్, రూపాయి మధ్య కేవలం రూ.50 వ్యత్యాసం ఉన్నందుకే వారు పెద్ద ఎత్తున గగ్గోలు పెట్టారు. కానీ నేడు డాలర్, రూపాయి మధ్య అంతరం రూ.100కి పెరిగింది. వారు ఈ దేశానికి పొదుపు ఆవశ్యకత గురించి ఉపన్యాసాలు ఇస్తున్నారు. దేశంలో నెలకొన్న యుద్ధం వంటి పరిస్థితులను సకాలంలో అంచనా వేయడంలో విఫలమయ్యారు. ఈ వైఫల్యం కారణంగానే ప్రస్తుతం దేశీయ పరిస్థితులు మరింత దిగజారుతున్నాయి" అని అర్జున్ చౌతాలా స్పష్టం చేశారు.
అసలేంటీ పార్టీ?
కొంత మందిని బొద్దింకలతో పోల్చుతూ సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ఓ పిటిషన్ విచారణ సందర్భంగా వ్యాఖ్యానించారు. ఆయన వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలోనే సెటైరికల్గా కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఏర్పడింది. ఈ ఆన్లైన్ ప్రచార కార్యక్రమాన్ని అభిజీత్ దీప్కే అనే యువకుడు మొదలుపెట్టారు. ఈ క్రమంలో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ మొదటి ఎమ్మెల్యేను తానని అర్జున్ చౌతాలా ప్రకటించుకోవడం గమనార్హం.