గాయపడిన తాబేలుకు కొత్త జీవితం- సముద్రంలో 1847 కి.మీ ప్రయాణం- శాటిలైట్ ట్యాగ్తో ట్రాకింగ్!
వలల్లో చిక్కుకుని చావుబతుకుల్లో ఉన్న ఆలివ్ రిడ్లీ తాబేలు- అక్కున చేర్చుకున్న రెస్క్యూ టీమ్- ట్యూబుల ద్వారా ఆహారం, ఫిజియోథెరపీతో చికిత్స- కోలుకున్నాక సముద్రంలోకి వదిలిన అధికారులు- 'ధవల్ లక్ష్మి'గా నామకరణం
Published : January 25, 2026 at 4:45 PM IST
Rescued Turtle Travels 1847km : అది అరేబియా సముద్ర తీరం. అలల మధ్య ఓ తాబేలు ప్రాణాల కోసం కొట్టుమిట్టాడుతోంది. మత్స్యకారుల వలల్లో చిక్కుకుని, గాయపడి, ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్న ఆ మూగజీవిని చూసి మానవత్వం స్పందించింది. చావుబతుకుల మధ్య ఉన్న ఆ అరుదైన 'ఆలివ్ రిడ్లీ' తాబేలును చేరదీసి, దానికి వైద్యం చేసి, ఫిజియోథెరపీ అందించి పునర్జన్మ ప్రసాదించారు. కోలుకున్న తర్వాత దాని వీపుపై ఒక అధునాతన 'శాటిలైట్ ట్యాగ్' అమర్చి సముద్రంలోకి వదిలారు. ఇప్పుడు ఆ తాబేలు సముద్ర గర్భంలో ఏకంగా 1,847 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. మహారాష్ట్రలోని దహనులో జరిగిన ఈ ఘటన ఇప్పుడు పర్యావరణవేత్తల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
ఈ కథ 2025 ఆగస్టు 10వ తేదీన మొదలైంది. మహారాష్ట్రలోని దహను తీరంలో స్థానిక మత్స్యకారులకు ఒక ఆలివ్ రిడ్లీ తాబేలు కనిపించింది. అది తీవ్రంగా గాయపడడంతో వెంటనే మత్స్యకారులు అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. అటవీ శాఖ 'రెస్క్యూ టీమ్' హుటాహుటిన అక్కడికి చేరుకుంది. ఆ తాబేలును దహనులోని 'మెరైన్ టర్టిల్ రెస్క్యూ అండ్ ట్రీట్మెంట్ సెంటర్'కు తరలించారు.
ఫిజియోథెరపీతో వైద్యం
కేంద్రానికి తీసుకొచ్చాక డాక్టర్లు దాని పరిస్థితిని సమీక్షించారు. ఈ తాబేలు బరువు 29.6 కిలోలు ఉంది. అయితే, మహారాష్ట్రలో ఇలాంటి తాబేలు దొరకడం ఇదే తొలిసారి. దానికి వెంటనే చికిత్స ప్రారంభించారు. గాయాలకు మందులు వేయడమే కాకుండా, కండరాలు పటిష్ఠంగా మారడానికి 'ఫిజియోథెరపీ' కూడా చేశారు. అది నోటితో తినలేని పరిస్థితిలో ఉండటంతో, స్టమక్ ట్యూబ్ ద్వారా ఆహారాన్ని అందించారు. డాక్టర్ దినేష్ వినేర్కర్, డాక్టర్ జాన్హవి జాదవ్, యానిమల్ రెస్క్యూయర్లు రేమండ్ డిసౌజా, ప్రతీక్ తదితరులు దీనిని కంటికి రెప్పలా కాపాడారు. కొన్ని నెలల పాటు శ్రమించి దానిని మళ్లీ మామూలు స్థితికి తీసుకొచ్చారు. ఈ తాబేలుకు 'ధవల్ లక్ష్మి' అని పేరు పెట్టారు.
'ధవల్ లక్ష్మి' అనే పేరు ఎందుకు?
దహను ప్రాంతంలో ధవల్ కన్సారా అనే ప్రముఖ జంతు ప్రేమికుడు 'యానిమల్ సేవింగ్ గ్రూప్'ను స్థాపించి ఎన్నో మూగజీవాలను కాపాడారు. సముద్ర తాబేళ్ల రక్షణ కోసం మొదటి అడుగు వేసింది ఆయనే. దురదృష్టవశాత్తు, 2023 ఫిబ్రవరి 4న ఆయన గుండెపోటుతో మరణించారు. ఆయన జ్ఞాపకార్థం 'ధవల్' అనే పేరును, దహనులో ప్రసిద్ధమైన మహాలక్ష్మి అమ్మవారి పేరులోని 'లక్ష్మి'ని కలిపి, ఈ తాబేలుకు 'ధవల్ లక్ష్మి' అని నామకరణం చేశారు. ఇదొక ఆడ తాబేలు.
శాటిలైట్ ట్యాగ్తో సముద్రంలోకి
కాగా, తాబేలు పూర్తిగా కోలుకున్నాక 2025 నవంబర్ 20న సముద్రంలోకి వదిలారు. అయితే అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఎలా జీవిస్తుంది? అనేది తెలుసుకోవడానికి వైల్డ్లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా సహకారంతో దాని వీపుపై ఒక శాటిలైట్ ట్యాగ్ అమర్చారు. ఈ ట్యాగ్ ద్వారా తాబేలు కదలికలను శాస్త్రవేత్తలు ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తున్నారు. అది నీటి పైకి వచ్చినప్పుడల్లా శాటిలైట్ సిగ్నల్స్ ద్వారా దాని లొకేషన్ తెలుస్తుంది. ఈ ట్యాగ్ బ్యాటరీ కాలపరిమితి ఒక సంవత్సరం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఈ 'ధవల్ లక్ష్మి' దహను తీరం నుంచి దక్షిణ మధ్య సముద్రంలో ఏకంగా 1,847 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించిందని అధికారులు గుర్తించారు.
వలల ముప్పు, ప్లాస్టిక్ భూతం
సముద్ర తాబేళ్లు పర్యావరణానికి చాలా మేలు చేస్తాయి. ఇవి సముద్రంలోని సిల్ట్ను శుభ్రం చేస్తాయి. కానీ మత్స్యకారులు వాడే ఆధునిక వలలు వీటికి మృత్యుపాశాలుగా మారుతున్నాయి. వలల్లో చిక్కుకుంటే అవి ఊపిరి ఆడక చనిపోతాయి. దీన్నే 'ఫ్లోటింగ్ సిండ్రోమ్' అంటారు. అలాగే సముద్రంలో పడేస్తున్న ప్లాస్టిక్ కూడా వీటి పొట్టలోకి చేరి ప్రాణాలు తీస్తోంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో గాయపడిన తాబేళ్లకు దహను సెంటర్ పునర్జన్మ ఇస్తోంది. ఇక్కడ ఆలివ్ రిడ్లీతో పాటు గ్రీన్ సీ, లాగర్హెడ్, హాక్స్బిల్ వంటి అరుదైన జాతుల తాబేళ్లకు కూడా చికిత్స అందిస్తున్నారు.