''ఇన్ఫ్రామ్యాన్' అదృశ్యమయ్యాడు'- ముంబయి భారీ వర్షాలపై విపక్షాల ఫైర్- రెడ్ అలర్ట్ జారీ
ముంబయి-పుణే ఎక్స్ప్రెస్ రహదారిపై విరిగిపడిన కొండచరియలు- సహాయకచర్యలు చేపట్టిన రెస్క్యూ సిబ్బంది
Published : July 6, 2026 at 12:44 PM IST
Mumbai Rains : మహారాష్ట్రలో భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రజలను రక్షించడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైందని ప్రతిపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. 'ఇన్ఫ్రామ్యాన్' అదృశ్యమయ్యాడని నినాదాలు చేస్తూ ప్రతిపక్ష శాసనసభ్యులు సోమవారం ముంబయిలోని విధాన భవన్ మెట్లపై నిరసన చేపట్టారు. గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు ముంబయి సహా రాష్ట్రంలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో శిథిలమవుతున్న మౌలిక సదుపాయాలను బయటపెట్టాయని అన్నారు. సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు సతేజ్ పాటిల్, విజయ్ వడెట్టివార్, శివసేన (యూబీటీ) ఎమ్మెల్సీ అంబాదాస్ దాన్వే, ఇతర ప్రతిపక్ష సభ్యులు ఈ ప్రదర్శనలో పాల్గొన్నారు. శాసనసభ్యులు, ఎవరి పేర్లనూ ప్రస్తావించకుండానే "ఇన్ఫ్రామాన్" అదృశ్యమయ్యాడని నినాదాలు చేశారు. అలాగే, విఫలమైన మౌలిక సదుపాయాల కారణంగా ప్రభుత్వం ముంబయి వాసుల ప్రాణాలను ప్రమాదంలోకి నెడుతోందని ఆరోపించారు.
మహారాష్ట్రను భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో ముంబయి, ఠాణే, రాయ్గఢ్ ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. భారీ వర్షాలకు ముంబయి- పుణే ఎక్స్ప్రెస్ రహదారిపై కొండచరియలు విరిగిపడి ట్రాఫిక్ మళ్లించాల్సి వచ్చింది. ఖోపోలి-కుస్గావ్ మిస్సింగ్ లింక్ అలైన్మెంట్లో టన్నెల్-2 ఎగ్జిట్ సమీపంలో కొండచరియలు విరిగిపడగా ఆ మార్గంలో ట్రాఫిక్ను అధికారులు మళ్లించారు. ప్రయాణికుల భద్రత దృష్ట్యా ముందు జాగ్రత్త చర్యగా ట్రాఫిక్ మళ్లించినట్లు మహారాష్ట్ర స్టేట్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ తెలిపింది. అత్యవసరమైతే తప్ప వాహనదారులు ఈ మార్గంలో ప్రయాణించవద్దని సూచించింది. సహ్యాద్రి పర్వతాల గుండా వెళ్లే 13 కిలోమీటర్ల ఈ 'మిస్సింగ్ లింక్' బైపాస్ను రెండు నెలల క్రితమే ప్రారంభించారు. దీని వల్ల ప్రయాణ దూరం 6 కిలోమీటర్లు తగ్గడమే కాకుండా ప్రయాణ సమయం కూడా 30 నిమిషాల వరకు ఆదా అవుతుంది. అటు ఖండాలా ఘాట్ సెక్షన్లో కూడా వర్షపు నీరు నిలవడం, కొండచరియలు విరిగిపడటంతో ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలుగుతోంది.