కులగణన సర్వేలో మేం పాల్గొనబోం : ఇన్ఫోసిస్ నారాయణమూర్తి దంపతులు
కుల గణన సర్వేలో తమ కుటుంబ సభ్యుల వివరాలను వెల్లడించబోమని తెలిపిన నారాయణమూర్తి దంపతులు- తాము వెనుకబడిన వర్గానికి చెందిన వ్యక్తులం కాదని అధికారుతో వెల్లడి!
Published : October 16, 2025 at 7:24 PM IST
Infosys Founder Declined Caste Survey: కర్ణాటక ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న కుల గణన సర్వేలో తమ వివరాలను పంచుకోవడానికి ఇన్ఫోసిస్ సహ వ్యవస్థాపకుడు ఎన్ఆర్ నారాయణమూర్తి, ఆయన సతీమణి సుధామూర్తి నిరాకరించారు. తాము వెనుకబడిన వర్గానికి చెందిన వ్యక్తులం కాదని అధికారుతో తెలిపినట్లు తెలుస్తోంది. వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నామని తెలిపినట్లు పలు ఆంగ్ల మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి.
సామాజిక, ఆర్థిక గణనలో భాగంగా బెంగళూరులోని జయానగర్లోని నారాయణమూర్తి నివాసానికి సర్వే సిబ్బంది వెళ్లారు. అయితే నారాయణమూర్తి కుటుంబానికి సంబంధించిన వివరాలు తెలుసుకోవడంలో వారికి నిరాశ ఎదురైంది. వెనుకబడిన తరగతుల కమిషన్ నిర్వహించిన జనాభా లెక్కల్లో తన కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొనబోమని, తమ ఇంట్లో ఈ సర్వే చేయడం వల్ల ప్రభుత్వానికి ఏ ఉపయోగం ఉండబోదని నారాయణమూర్తి దంపతులు తెలిపారు. ఈ మేరకు స్వీయ ధ్రువీకరణ పత్రాలను కూడా సమర్పించినట్లు సదరు కథనాలు పేర్కొన్నాయి.
నారాయణమూర్తి నిరాకరణపై స్పందించిన డిప్యూటీ సీఎం!
మరోవైపు కుల గణన సర్వేలో పాల్గొనడానికి నారాయణమూర్తి నిరాకరించడంపై కర్ణాటక రాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి డీ కే శివకుమార్ స్పందించారు. ఇది వారి వ్యక్తిగత విషయమని, సర్వేలో వివరాలు తెలపాలని ఎవరినీ బలవంతం చేయడం లేదని ఆయన తెలిపారు. ఇది వారి ఎంపిక అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ సర్వే పూర్తిగా స్వచ్ఛందంగా చేపడుతున్న గణన అని పేర్కొన్నారు.
కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని కర్ణాటక ప్రభుత్వం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కుల గణన నిర్వహిస్తోంది. దీని ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజల కుల, ఆదాయ, విద్య, ఇతర సామాజిక ఆర్థిక సూచికలపై వివరణాత్మక డేటాను సేకరిస్తోంది. ఇందుకోసం మొత్తం 60 ప్రాథమిక ప్రశ్నలు, 20 ఉప ప్రశ్నలతో ఈ సర్వేను నిర్వహిస్తోంది. తొలుత అక్టోబర్ 7లోగా కుల గణనను పూర్తి చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావించినా సర్వే పూర్తి కాకపోవడంతో ఆ గడువును పొడగించాల్సి వచ్చింది. ఈ క్రమంలో రాష్ట్రంలో అక్టోబర్ 12 వరకు, బెంగళూరులో అక్టోబర్ 24 వరకు పొడిగించనున్నట్లు నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో జనాభా లెక్కలు సజావుగా పూర్తయ్యేందుకు ఉపాధ్యాయులు ఉదయం 8:00 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1:00 గంట వరకు పనిచేయాలని అధికారులు సూచించారు. అయితే ఈ గణన కోసం రూ. 420 కోట్ల వరకు ఖర్చు పెట్టనున్నట్లు అంచనాలున్నాయి. 2025 అక్టోబర్ ప్రారంభం నాటికి, కర్ణాటకలోని మొత్తం 1.43 కోట్లలో దాదాపు 1.22 కోట్ల కుటుంబాలు అంటే దాదాపు 83 శాతం కుటుంబాలు సర్వే పరిధిలోకి వచ్చాయని అధికారులు చెప్పారు. అయితే నారాయణమూర్తి దంపతుల మాదిరిగానే ఎన్ని కుటుంబాలు సర్వేలో పాల్గొనకూడదని నిర్ణయించుకున్నాయో స్పష్టంగా తెలియదని పేర్కొన్నారు.
కులగణనపై వ్యతిరేకత!
ఇదిలా ఉండగా కుల గణన సర్వేపై కర్ణాటకలో పెద్ద ఎత్తున వ్యతిరేకతలు వెలువడ్డాయి. హైకోర్టులోనూ పలు పిటిషన్లు దాఖలవ్వగా, న్యాయస్థానం వాటిని తిరస్కరించింది. సామాజిక, ఆర్థిక సర్వేను అడ్డుకోలేమని చెప్పింది. బలవంతంగా వ్యక్తిగత వివరాలను సేకరించరాదని, సిబ్బంది ప్రతి ఇంటినీ సందర్శించాలని సూచించింది.
