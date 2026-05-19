'ఇన్ఫ్లేషన్ మ్యాన్ మోదీ- ఎన్నికలు ముగియగానే ప్రజలపై ఆర్థిక భారం'- ఇంధన ధరల పెంపుపై కాంగ్రెస్ ఫైర్
కేంద్రంపై కాంగ్రెస్ తీవ్ర విమర్శలు- ఎన్నికలు ముగియగానే ప్రజలపై భారాలు మోపుతున్నారని ఆరోపణ- దేశవ్యాప్తంగా ఇంధన ధరల పెరుగుదలపై ప్రజల్లో ఆందోళన
Representational Picture (IANS)
Published : May 19, 2026 at 9:56 AM IST
Congress On Petrol Diesel Price : పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను మరోసారి పెంచిన కేంద్ర ప్రభుత్వంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని ఇన్ఫ్లేషన్ మ్యాన్గా అభివర్ణించింది. ఎన్నికలు ముగిసిన వెంటనే ప్రజలపై భారాలు మోపడం ప్రారంభించారని ఆరోపించింది. ఇంధన ధరల పెంపుతో సామాన్య ప్రజలపై మరింత ఆర్థిక భారం పడుతోందని కాంగ్రెస్ పేర్కొంది. వరుసగా ధరలు పెంచుతూ ప్రజల నుంచి మరింత డబ్బు వసూలు చేస్తున్నారని విమర్శించింది. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది.