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పాక్​కు షాక్​​- సింధు నదిపై రాక్​ చెక్​డ్యామ్ నిర్మాణం- భారత్​ వ్యూహమిదే!

లద్దాఖ్‌లో సింధు నదిపై తొలి రాక్‌ చెక్‌డ్యామ్‌- సిమెంట్‌ లేకుండానే సహజ రాళ్లతో నిర్మాణం- దాదాపు 10 అడుగులు పెరిగిన నదీ నీటిమట్టం- లేహ్‌, కార్గిల్‌లో మరో 36 ప్రాజెక్టులకు ప్రతిపాదనలు

Indus Water Check Dam
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 5, 2026 at 4:33 PM IST

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Indus Water Check Dam : చల్లటి ఎడారిగా పేరున్న లద్దాఖ్‌ నేలపై నీరు అంటే కేవలం జీవనాధారం కాదు. అది భవిష్యత్తు. మంచుతో కప్పుకున్న పర్వతాలు, కఠినమైన వాతావరణం మధ్య సింధు నది మాత్రం ఈ ప్రాంతానికి జీవనాడిలా ప్రవహిస్తోంది. అయితే నది ఉన్నంత మాత్రాన దాని నీరు రైతుల పొలాలకు చేరడం లేదు. పుష్కలంగా నీరు అందుబాటులో ఉన్నా, దాన్ని నిల్వ చేసి, అవసరమైన చోటుకు మళ్లించే వ్యవస్థ లేకపోవడమే ప్రధాన సమస్య. ఇప్పుడు వ్యవసాయానికి నీటి కొరతను తగ్గించే దిశగా కీలక ముందడుగు పడింది. సింధు నదిపై ఉప్సీ ప్రాంతంలో భారత్​ రాక్‌ చెక్‌డ్యామ్‌ను నిర్మించింది. కేంద్ర పాలిత ప్రాంతమైన లద్దాఖ్‌లో సింధు నదిపై ఈ తరహా నిర్మాణం చేపట్టడం ఇదే తొలిసారి. సిమెంట్‌ను ఉపయోగించకుండా సహజంగా లభించే భారీ రాళ్లు, బండరాళ్లను అమర్చి నిర్మించిన ఈ చెక్‌డ్యామ్‌ వల్ల నదిలో నీటిమట్టం దాదాపు 10 అడుగుల మేర పెరిగింది. దీంతో సమీపంలోని వ్యవసాయ భూములకు నీటిని మళ్లించడం సులభమైంది.

నదీ ప్రవహిస్తున్నా నీటి ఇబ్బందులు?
లద్ధాఖ్​లో వ్యవసాయం ప్రకృతితో నిరంతం పోరాటం లాంటిది. చలి, పొడి వాతావరణం, పరిమిత సాగుభూమి వీటిన్నింటికీ తోడు నీటి లభ్యత మరో సవాలు. ముఖ్యంగా వసంకాలంలో విత్తనాలు వేసే సమయంలో రైతులకు సాగునీటి అవసరం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే ఆ సమయంలో సింధు నదిలో నీటి ప్రహవాం, నదీగర్భం స్థాయి కారణంగా పొలాలకు నీటని పంపింగ్​ చేయడం అనేక ప్రాంతాల్లో కష్టంగా మారుతోంది. ముఖ్యంగా నది లోతైన, ఇరుకైన లోయల గుండా ప్రవహించే ప్రాంతాల్లో ఈ సమస్య మరింత తీవ్రంగా ఉంటుంది. నదిలో నీరు ఉన్నప్పటపికీ దాన్ని వ్యవసాయ భూములకు మళ్లించేందుకు అవసరమైన స్థాయిలో నీటిమట్టం లేకపోవడం రైతులకు ఇబ్బందిగా మారుతోంది. ఉప్సీ వద్ద నిర్మించిన చెక్‌డ్యామ్‌ ఈ సమస్యను కొంతవరకు అధిగమించేలా రూపొందించారు.

4 కోట్ల లీటర్ల నీటి నిల్వ
భారీ రాళ్లు, బండరాళ్లను ఒక క్రమంలో అమపర్చి ఈ చెక్​ డ్యామ్​ను నిర్మించారు. దీని వల్ల సింధు నదీలో నీటమట్టం దాదాపు 10 అడుగుల పెరిగింది. ఇక ఈ చెక్​డ్యామ్​ వెనక సుమారు 4 కోట్ల లీటర్ల నీటిని నిల్వ చేసే అవకాశం ఉంది. ఇలా నిల్వ చేసిన నీటిని ఇగూ ఫే సాగునీటి కాలువ ద్వారా పొలాలకు తరలిస్తున్నారు. ఫలితంగా ఇప్పటివరకు నీటి కోసం ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న గ్రామాలకు మరింత స్థిరమైన సాగునీటి వనరు అందుబాటులోకి రానుంది. లద్దాఖ్‌ వంటి చల్లని, పొడి ప్రాంతంలో ప్రతి నీటి బొట్టును సమర్థంగా వినియోగించుకోవడం కీలకం. నదిలో ప్రవహించే నీటిని పూర్తిగా అడ్డుకోకుండా దాని స్థాయిని పెంచి అవసరమైన ప్రాంతాలకు మళ్లించేలా చెక్‌డ్యామ్‌ నిర్మాణాన్ని చేపట్టారు. తక్కువ వ్యయంతో స్థానికంగా లభించే సహజ వనరులను ఉపయోగించడం ఈ ప్రాజెక్టు ప్రత్యేకతగా నిలుస్తోంది.

చెక్​డ్యామ్​ ఎందుకంత ప్రత్యేకం?
ఉప్సీ ప్రాజెక్టు కేవలం రాళ్లతోనే నిర్మించడం ప్రత్యేకంగా నిలుస్తోంది. నిర్మాణంలో సిమెంట్​ను ఉపయోగించలేదు. స్థానికంగా లభించే సహజ రాళ్లనే ప్రధానంగా వినియోగించారు. ఇలాంటి విధానం వల్ల నిర్మాణ వ్యయం తగ్గే అవకాశం ఉండటమే కాకుండా, స్థానిక భౌగోళిక పరిస్థితులకు అనుగణంగా ప్రాజెక్టులను రూపొందించవచ్చు. అయితే ప్రతి ప్రాంతంలో ఇదే నమూనా పనిచేస్తందని భావించడం సరికాదు. నదీ ప్రవాహం, భూభాగ స్వభావం, పర్యావరణ ప్రభావాలను అంచనా వేసిన తర్వాతే ఇలాంటి నిర్మాణాలను విస్తరించాలి.

సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో నీటి మౌలిక వసతులకు
ఈ ప్రాజెక్టుకు వ్యవసాయపరమైన ప్రయోజనాలతో పాటు వ్యూహాత్మక ప్రాధాన్యత కూడా ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. సింధు జలాల ఒప్పందాన్ని భారత్‌ ప్రస్తుతం తాత్కాలికంగా నిలిపివేసిన నేపథ్యంలో లద్దాఖ్‌లో సింధు నదికి అందుబాటులో ఉన్న నీటి వనరులను స్థానిక అవసరాలకు ఉపయోగించుకునే మౌలిక వసతులపై దృష్టి పెరగడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజలకు నీరు, సాగునీరు వంటి ప్రాథమిక వసతులను మెరుగుపరచడం ద్వారా అక్కడి జీవన పరిస్థితులను బలోపేతం చేయవచ్చు. నీరు ఉంటే వ్యవసాయం నిలబడుతుంది. వ్యవసాయం ఉంటే గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలపడుతుంది. స్థానిక జీవనోపాధి మెరుగుపడితే సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో జనావాసాలు మరింత స్థిరపడతాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఉప్సీ చెక్‌డ్యామ్‌ను కేవలం సాగునీటి ప్రాజెక్టుగా కాకుండా, లద్దాఖ్‌లో నీటి నిర్వహణను మెరుగుపరిచే చర్యల్లో భాగంగా కూడా చూస్తున్నారు.

మరో 36 ప్రాజెక్టులకు ప్రతిపాదన
ఉప్సీ ప్రాజెక్టు విజయవంతమైన నేపథ్యంలో లద్దాఖ్‌ వ్యాప్తంగా ఇలాంటి మరిన్ని నిర్మాణాలను చేపట్టేందుకు పరిపాలన చర్యలు ప్రారంభించింది. సింధు నది పరివాహక ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే కొన్ని చోట్ల పనులు మొదలయ్యాయి. మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రాజెక్టుల రూపకల్పన జరుగుతోంది. లద్దాఖ్‌ పరిపాలన కేంద్ర జలశక్తి మంత్రిత్వ శాఖకు మొత్తం 36 చెక్‌డ్యామ్‌ ప్రాజెక్టుల ప్రతిపాదన పంపింది. వీటిలో లేహ్‌ జిల్లాలో 7 హిమాలయన్‌ రాక్‌ చెక్‌డ్యామ్‌లు, కార్గిల్‌లో 29 చెక్‌డ్యామ్‌లు లేదా వేర్స్‌ నిర్మించాలని ప్రతిపాదించారు. ఈ ప్రాజెక్టుల మొత్తం అంచనా వ్యయం రూ.56 కోట్లకు పైగా ఉంటుందని అధికారులు పేర్కొన్నారు.

నీటి భద్రత
ప్రతిపాదిత ప్రాజెక్టులన్నీ పూర్తయితే లద్దాఖ్‌లోని అనేక గ్రామాలకు నీటి లభ్యత మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా వ్యవసాయ భూములకు సాగునీటిని అందించడంతో పాటు స్థానిక నీటి వనరులను మరింత సమర్థంగా వినియోగించుకోవచ్చు. నీటి కొరత కారణంగా వ్యవసాయ కార్యకలాపాలు పరిమితమవుతున్న ప్రాంతాలకు ఇది కొంత ఊరటనిచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే సంఖ్య కంటే అమలు విధానమే కీలకం. ప్రతి ప్రాంతానికి ఒకే నమూనాను వర్తింపజేయకుండా అక్కడి నది, నేల, వాతావరణ పరిస్థితులకు తగ్గట్టుగా ప్రాజెక్టులను రూపొందించాల్సి ఉంటుంది.

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