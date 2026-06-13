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సుక్కూర్ బ్యారేజ్​లో పడిపోయిన నీటిమట్టం- బలూచ్, సింధ్ ప్రావిన్స్​ల్లో ప్రమాదకర పరిస్థితులు! - భారత్ నిర్ణయంతో పాక్ అల్లకల్లోలం!

సింధూ జలాల ఒప్పందం నిలిపివేత ప్రభావం పాక్‌పై తీవ్రం- సుక్కూర్ బ్యారేజ్ పరిధిలో కాలువలు ఎండిపోవడంతో రైతుల ఆందోళన- సింధ్‌కు నీరు అందకపోతే పాక్ ఆర్థిక వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావమని నిపుణుల హెచ్చరిక

Indo Pak Indus Water Treaty
Baglihar Hydroelectric Power Project on the Chenab River in Ramban (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 13, 2026 at 9:43 PM IST

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Indo Pak Indus Water Treaty : పహల్గాం ఉగ్రదాడి తర్వాత సింధూ జలాల ఒప్పందాన్ని నిలిపివేస్తూ భారత్ తీసుకున్న నిర్ణయం ఇప్పుడు పాకిస్థాన్‌ను తీవ్ర ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టేస్తోంది. ఉగ్రవాదానికి ఆశ్రయం కల్పించే దేశంతో సాధారణ సంబంధాలు కొనసాగబోవని స్పష్టం చేసిన భారత్, సింధూ జలాల విషయంలోనూ కఠిన వైఖరినే కొనసాగిస్తోంది. దీంతో పాకిస్థాన్‌లో ఇప్పటికే కనిపిస్తున్న నీటి సంక్షోభం మరింత తీవ్రమవుతోందని అక్కడి మీడియా వర్గాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.

ప్రధానంగా సింధ్, బలూచిస్థాన్ ప్రావిన్స్‌లలో పరిస్థితులు ఆందోళనకరంగా మారాయి. లక్షలాది ఎకరాలకు సాగునీరు అందించే సుక్కూర్ బ్యారేజ్ పరిధిలో నీటి మట్టాలు ప్రమాదకరంగా పడిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. పాకిస్థాన్‌లోనే అతిపెద్ద నీటిపారుదల వ్యవస్థల్లో ఒకటైన ఈ బ్యారేజ్‌పై కోట్లాది మంది జీవనాధారం ఆధారపడి ఉంది. అయితే ప్రస్తుతం కాలువల్లో నీటి లభ్యత గణనీయంగా తగ్గిపోవడంతో రైతులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

రైతుల ఆవేదన
సుక్కూర్ బ్యారేజ్1 పరిధిలోని ప్రధాన కాలువల్లో భారీగా నీటి కొరత నమోదైంది. దాదూ కెనాల్‌లో 82 శాతం, నార్త్ వెస్టర్న్ కెనాల్‌లో 64.1 శాతం, రైస్ కెనాల్‌లో 38 శాతం మేర నీటి లోటు ఏర్పడినట్లు స్థానిక వర్గాలు చెబుతున్నాయి. దాదూ కెనాల్‌కు కేటాయించిన నీటిలో స్వల్ప భాగమే చేరుతుండగా, నార్త్ వెస్టర్న్, రైస్ కాలువల్లోనూ పరిస్థితి ఇదే విధంగా ఉంది. దీంతో ఖరీఫ్ సాగు పనులు ప్రారంభించలేక రైతులు చేతులెత్తేస్తున్నారు. వరి నర్సరీలు సిద్ధం చేయడానికే నీరు అందడం లేదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఇక నీటి కొరతకు తోడు పాకిస్థాన్‌లోని ప్రావిన్స్‌ల మధ్య వివాదాలు మరింత ముదురుతున్నాయి. తమకు రావాల్సిన నీటిని పంజాబ్ ప్రావిన్స్ అక్రమంగా వినియోగిస్తోందని సింధ్ ప్రభుత్వం ఆరోపిస్తోంది. పంజాబ్‌కు కేటాయించిన 44 వేల క్యూసెక్కుల నీటికి బదులుగా 53 వేల 394 క్యూసెక్కుల నీటిని వాడుకుంటోందని, అంటే 21 శాతం అదనంగా తీసుకుంటోందని విమర్శిస్తోంది. అదే విధంగా తౌన్సా బ్యారేజ్ వద్ద కూడా కేటాయింపుల కంటే 9.3 శాతం అధికంగా నీటిని మళ్లిస్తున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. మరోవైపు చష్మా బ్యారేజ్ వద్ద నీటి మట్టాలు పెరుగుతున్నప్పటికీ దిగువ ప్రాంతమైన సింధ్‌కు మాత్రం తగినంత నీటిని విడుదల చేయడం లేదని అక్కడి నేతలు మండిపడుతున్నారు. ఉద్దేశపూర్వకంగానే సింధ్‌పై వివక్ష చూపుతున్నారని ఆరోపిస్తున్నారు.

ఈ పరిణామాలు పాకిస్థాన్‌లో రాజకీయ దుమారానికీ కారణమయ్యాయి. కరాచీలో ఎన్నో ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న నీటి సమస్యను పరిష్కరించడంలో పాకిస్తాన్ పీపుల్స్ పార్టీ నేతృత్వంలోని సింధ్ ప్రభుత్వం విఫలమైందని జమాత్-ఎ-ఇస్లామీ పార్టీ తీవ్ర విమర్శలు చేసింది. అధికారంలో ఉండి ప్రజల సమస్యలను పట్టించుకోలేదని ఆరోపించింది. అయితే ఈ విమర్శలను పీపీపీ తిప్పికొడుతోంది. ఫెడరల్ వాటర్ మేనేజర్ల అసమర్థత, కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఫల్యాల వల్లే సింధ్ ఈ పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటోందని పీపీపీ సింధ్ అధ్యక్షుడు నిసార్ అహ్మద్ ఖుహ్రో ఎదురుదాడికి దిగారు. దేశ వ్యవసాయోత్పత్తిలో అత్యధిక వాటా అందించే సింధ్‌కు తగిన నీటి వాటా ఇవ్వకపోవడం ఆర్థిక మారణహోమమేనని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

సింధ్ ప్రావిన్స్ పాకిస్థాన్ వ్యవసాయ రంగానికి వెన్నెముకగా నిలుస్తోంది. ప్రతి ఏటా సుమారు 55 లక్షల టన్నుల వరి ధాన్యం అక్కడ పండుతుంది. బియ్యం ఎగుమతుల ద్వారా దాదాపు 1.4 బిలియన్ డాలర్ల విదేశీ మారకద్రవ్యాన్ని సమకూరుస్తోంది. దేశ వ్యవసాయోత్పత్తిలో దాదాపు 67 శాతం వాటా ఈ ప్రాంతానిదేనని పాకిస్థాన్ నేతలే చెబుతున్నారు. అలాంటి కీలక ప్రాంతంలో సాగునీటి కొరత కొనసాగితే రైతులు తీవ్ర నష్టాలు చవిచూడటమే కాకుండా పాకిస్థాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థపైనా భారీ ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. వ్యవసాయ దిగుబడులు తగ్గిపోతే ఆహార భద్రత, ఉపాధి, ఎగుమతులు అన్నీ దెబ్బతింటాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

పహల్గాం ఉగ్రదాడి అనంతరం భారత్ అవలంబించిన కఠిన వైఖరి, ఇప్పుడు పాకిస్థాన్‌లోని జలవనరుల నిర్వహణ లోపాలు, అంతర్గత విభేదాలను మరింత బహిర్గతం చేస్తోంది. ఒకవైపు భారత్ తన నిర్ణయంపై వెనక్కి తగ్గే సూచనలు కనిపించకపోగా, మరోవైపు పాక్‌లో నీటి పంపిణీ వివాదాలు రోజురోజుకూ ముదురుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో సింధూ జలాల సంక్షోభం పాకిస్థాన్‌కు రానున్న రోజుల్లో మరింత పెద్ద సవాల్‌గా మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

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