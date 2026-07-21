పాక్ విక్టిమ్ కార్డ్ వ్యూహం విఫలం- యథావిధిగా సింధు జలాల ఒప్పందం పునరుద్ధరణ సాధ్యం కాదు: భారత్
పాక్ ఉగ్రవాదానికి స్వస్తి పలకాల్సిందే- అప్పటి వరకు సింధు జలాల ఒప్పందం నిలిపివేస్తాం- మరోసారి స్పష్టం చేసిన భారత్
Gates of the Salal Dam on the Chenab river opened after heavy rainfall (ANI)
Published : July 21, 2026 at 12:05 PM IST
India On Indus Water Treaty : సింధు జలాల ఒప్పందం ప్రస్తుత రూపంలో ఇక కొనసాగే అవకాశం లేదని భారత్ తేల్చిచెప్పింది. పాకిస్థాన్ ఉగ్రవాదానికి ఇచ్చే మద్దతును నమ్మదగిన విధంగా, శాశ్వతంగా నిలిపివేసే వరకు ఈ ఒప్పందాన్ని నిలిపివేసి ఉంచుతామని స్పష్టం చేసింది. ఈ ఒప్పందంపై మళ్లీ ఆలోచించాలన్నా, లేదా పునఃసమీక్షించాలన్నా పాకిస్థాన్ ఉగ్రవాదాన్ని ఆపడమే ప్రాథమిక షరతు అని, ఆ తర్వాతే చర్చలు సాధ్యమవుతాయని పేర్కొంది.