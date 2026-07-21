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పాక్​ విక్టిమ్ కార్డ్​ వ్యూహం విఫలం- యథావిధిగా సింధు జలాల ఒప్పందం పునరుద్ధరణ సాధ్యం కాదు: భారత్​

పాక్ ఉగ్రవాదానికి స్వస్తి పలకాల్సిందే- అప్పటి వరకు సింధు జలాల ఒప్పందం నిలిపివేస్తాం- మరోసారి స్పష్టం చేసిన భారత్​

Gates of the Salal Dam on the Chenab river opened after heavy rainfall
Gates of the Salal Dam on the Chenab river opened after heavy rainfall (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 21, 2026 at 12:05 PM IST

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India On Indus Water Treaty : సింధు జలాల ఒప్పందం ప్రస్తుత రూపంలో ఇక కొనసాగే అవకాశం లేదని భారత్​ తేల్చిచెప్పింది. పాకిస్థాన్ ఉగ్రవాదానికి ఇచ్చే మద్దతును నమ్మదగిన విధంగా, శాశ్వతంగా నిలిపివేసే వరకు ఈ ఒప్పందాన్ని నిలిపివేసి ఉంచుతామని స్పష్టం చేసింది. ఈ ఒప్పందంపై మళ్లీ ఆలోచించాలన్నా, లేదా పునఃసమీక్షించాలన్నా పాకిస్థాన్​ ఉగ్రవాదాన్ని ఆపడమే ప్రాథమిక షరతు అని, ఆ తర్వాతే చర్చలు సాధ్యమవుతాయని పేర్కొంది.

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INDIA ON INDUS WATER TREATY

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