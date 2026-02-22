యువతి ప్రాణాలు కాపాడిన సింగింగ్ కాప్- పాటలు పాడుతూ ట్రాఫిక్ రూల్స్పై అవేర్నెస్!
రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడ్డ యువతి ప్రాణాలు కాపాడిన ఇందౌర్ మహిళా కానిస్టేబుల్ సోనాలి సోనీ- ఈ క్రమంలో ఆమెపై ప్రశంసలు
Published : February 22, 2026 at 6:46 PM IST|
Updated : February 22, 2026 at 6:52 PM IST
Traffic Constable Save One Life : సిగ్నల్ వద్ద పాటలు పాడుతూ ప్రజలకు ట్రాఫిక్ నిబంధనలను వివరించి వార్తల్లో నిలిచిన మధ్యప్రదేశ్ ఇందౌర్కు చెందిన ట్రాఫిక్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ సోనాలి సోనీ మరోసారి తన మంచి మనసును చాటుకున్నారు. రోడ్డు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన ఎయిర్ హోస్టెస్ను సకాలంలో ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లడం ద్వారా ఆమె ప్రాణాలను కాపాడారు. ఈ క్రమంలో ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ సోనాలి సోనీ, ఆమెకు సాయం చేసిన సుబేదార్ లక్ష్మిపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
ప్రమాదం ఎలా జరిగిందంటే?
ఫిబ్రవరి 18న ఇందౌర్లోని పలాసియా కూడలిని దాటుతున్న ఎయిర్ హోస్టెస్ను బైక్ ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఎయిర్ హోస్టెస్ తలకు తీవ్ర గాయమైంది. దీంతో తీవ్ర రక్తస్రావమై బాధితురాలు రోడ్డుపైనే కుప్పకూలింది. అయితే ప్రమాదానికి గురైన యువతికి సాయం చేయడానికి బదులుగా ప్రయాణికులు, ఇతరులు సంఘటనను వీడియో తీస్తున్నారు. అప్పుడు విధుల్లో ఉన్న ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ సోనాలి సోనీ, సుబేదార్ లక్ష్మి ఈ విషయాన్ని గమనించారు.
ఆటోలో ఆస్పత్రికి
సోనాలి వెంటనే ఓ ఆటోను బుక్ చేసి అందులో ఎయిర్ హోస్టెస్ను నగరంలోని గీతాభవన్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. తీవ్రంగా గాయపడిన యువతిని ఆస్పత్రిలో చేర్చుకునేందుకు వైద్యులు నిరాకరించారు. తాము పోలీసులమని సోనాలి, సుబేదార్ లక్ష్మి చెప్పినా డాక్టర్లు వినలేదు. ఎఫ్ఐఆర్ లేకుండా రోగికి వైద్యం చేయమని తేల్చి చెప్పారు. రోడ్డు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడి ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న ఎయిర్ హోస్టెస్ను వేరే ఆస్పత్రికి తరలించడానికి అంబులెన్స్ కోరినా గీతాభవన్ ఆస్పత్రి యాజమాన్యం నిరాకరించింది. దీంతో ఏం చేయాలో సోనాలి, సుబేదార్ లక్ష్మికి అర్థం కాలేదు. వెంటనే ఆటోలో గాయపడిన యువతిని మహారాజా యశ్వంతరావు ఆస్పత్రికి తరలించారు. అప్పటికే బాధితురాలు స్పృహ కోల్పోయింది.
మహారాజా యశ్వంతరావు ఆస్పత్రికి చేరుకునేసరికి క్షతగాత్రురాలు ఊపిరి తీసుకోవడానికి కూడా ఇబ్బంది పడింది. వెంటనే యశ్వంతరావు ఆస్పత్రి వైద్యులు సకాలంలో చికిత్స ప్రారంభించి, గాయపడిన ఎయిర్ హోస్టెస్ ప్రాణాలను కాపాడారు. ఎయిర్ హోస్టెస్ తన తమ్ముడితో కలిసి ఇందౌర్ ఖజురహోలోని ఒక ఎన్డీఏ సమీపంలో నివసిస్తున్నట్లు తెలిసింది. ఆమెకు తల్లిదండ్రులు లేరు. గత మూడు రోజులుగా మహారాజా యశ్వంతరావు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఎయిర్ హోస్టెస్ను సోనాలి జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నారు.
సంగీతం ప్రజల హృదయాలను తాకుతుంది : సోనాలి సోనీ
రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడిన ఎయిర్ హోస్టెస్ను సకాలంలో ఆస్పత్రిలోకి తీసుకెళ్లడం ద్వారా తాము ఆమె ప్రాణాలను కాపాడామని ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ సోనాలి సోనీ తెలిపారు. తాము క్షతగాత్రురాలిని మొదట గీతా భవన్ ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లామని చెప్పారు. అయితే అక్కడి వైద్యులు ఎఫ్ఐఆర్ను కోరుతూ గాయపడిన యువతికి చికిత్స చేసేందుకు నిరాకరించారని అన్నారు. పాటలు పాడటం ద్వారా ట్రాఫిక్ను నియంత్రించడం గురించి కూడా సోనాలి సోనీ స్పందించారు. సంగీతం ప్రజల హృదయాలను తాకుతుందన్నారు. అందుకే తాను ప్రజలకు అర్థమయ్యేలా ట్రాఫిక్ నియమాలను సంగీతం ద్వారా తెలియజేయడానికి ప్రయత్నిస్తానని స్పష్టం చేశారు.
రోడ్డు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడ్డ ఎయిర్ హోస్టెస్ ప్రాణాలను కాపాడిన సోనాలి సోనీ, సుబేదార్ లక్ష్మిపై
కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు రాకేశ్ సింగ్ యాదవ్ ప్రశంసలు కురిపించారు. రోడ్డు ప్రమాదాన్ని ప్రజలు వీడియోలు తీస్తున్న సమయంలో సోనాలి, లక్ష్మి మానవత్వానికి ఉదాహరణగా నిలిచారని కొనియాడారు. గాయపడిన ఎయిర్ హోస్టెస్ను సకాలంలో ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లడం ద్వారా వారు గొప్ప పని చేశారని అన్నారు.
గీతా భవన్ ఆస్పత్రి పనితీరుపై కూడా రాకేశ్ సింగ్ యాదవ్ ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. ఆస్పత్రి యాజమాన్యం చాలా బాధ్యతారహితంగా ప్రవర్తించిందని ఆరోపించారు. ఈ ఘటనపై తాము చీఫ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ (CMHO), మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ మోహన్ యాదవ్కు ఫిర్యాదు చేశామని తెలిపారు. గాయపడ్డవారిని ఆస్పత్రిలో అడ్మిట్ చేయించుకోని వైద్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరామన్నారు.
కాగా, ఎయిర్ హోస్టెస్ ప్రాణాలు కాపాడిన సోనాలి సోనీ, సుబేదార్ లక్ష్మిపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో అనేక ప్రజా సంస్థలు, సామాజిక ప్రతినిధులు వారిని సత్కరించాలని నిర్ణయించాయి. అలాగే గాయపడిన విద్యార్థినికి చికిత్స చేయడానికి నిరాకరించిన గీతాభవన్ ఆస్పత్రి వైద్యులు, సిబ్బందిపై జిల్లా ఆరోగ్య శాఖకు ఫిర్యాదు అందింది. దీంతో గీతా భవన్ ఆస్పత్రికి నోటీసులు జారీ అయ్యాయి.