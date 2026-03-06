ETV Bharat / bharat

స్పెషల్ డాగీ హాస్టల్ - యజమానులు లేనప్పుడు పెంపుడు కుక్కలకు ప్రత్యేక సంరక్షణ

పెంపుడు కుక్కలకు ఇంటి వాతావరణంలోనే సంరక్షణ- ప్లే ఏరియా, లివింగ్ ఏరియా, ఓపెన్ గ్యాలరీతో ప్రత్యేక సదుపాయాలు- రోజుకు రూ.500 నుంచి రూ.1000 వరకు వసతి

Hostel For Pet Dogs
Hostel For Pet Dogs (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 6, 2026 at 4:09 PM IST

Hostel For Pet Dogs : ఇప్పటి రోజుల్లో చాలా మంది కుటుంబ సభ్యుల్లాగే పెంపుడు జంతువులను కూడా ఎంతో ప్రేమగా చూసుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా అధిక ధర కలిగిన విదేశీ జాతి కుక్కలను ఇంట్లో పెంచుకునే వారి సంఖ్య రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. అయితే యజమానులు ఉద్యోగం, పెళ్లిళ్లు, పర్యటనలు లేదా ఇతర పనుల వల్ల నగరానికి బయటకు వెళ్లాల్సి వచ్చినప్పుడు వాటిని చూసుకోవడం పెద్ద సమస్యగా మారుతోంది.

ఆ సమస్యకు పరిష్కారంగా మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఇందౌర్​లో ప్రత్యేకంగా డాగీ హాస్టల్ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇంట్లో పెంచే పెంపుడు కుక్కలకు యజమానులు లేకపోయినా ఇంటి వాతావరణంలోనే సంరక్షణ లభించేలా ఈ హాస్టల్‌ను రూపొందించారు. కుక్కల అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు చేసిన ఆ కేంద్రం ప్రస్తుతం ఇందౌర్​లోని పెట్ లవర్స్ దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. పెట్ లవర్స్ అయిన బలరాజ్ ఝాలా, మిథిలేశ్ ఝాలా దంపతులు ఆ డాగీ హాస్టల్‌ను ప్రారంభించారు.

పరిశోధన చేసిన తర్వాతే
యజమానులు బయటకు వెళ్లినప్పుడు చాలా ఇళ్లలో పెంపుడు కుక్కలు సరైన ఆహారం లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నాయని వారు గమనించారు. కొన్నిసార్లు వాటిని చూసుకునే వ్యక్తులు లేకపోవడం వల్ల అవి ఒంటరిగా ఉండాల్సి వస్తుందని తెలిసి, వాటికి సరైన సంరక్షణ అందించాలనే ఆలోచనతో ఈ స్టార్టప్‌ను ప్రారంభించారు. ఇందుకోసం ఇండస్ సాటిలైట్ గ్రీన్ ప్రాంతంలో ప్రత్యేకంగా డాగీ హాస్టల్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో విభిన్న జాతుల కుక్కలు తమకు అనువైన గదుల్లో సౌకర్యంగా ఉండేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. కుక్కల అలవాట్లు, ఆహారం, జీవనశైలిపై ముందుగా పరిశోధన చేసి ఆ తర్వాతే హాస్టల్‌ను రూపొందించామని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.

చికెన్‌తో పాటు పోషకాహారం
హాస్టల్‌లో కుక్కలకు కావాల్సిన అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించారు. ఉదయం నాలుగు గంటల నుంచే వాటి సంరక్షణ ప్రారంభమవుతుంది. ప్రతి కుక్కకు ప్రత్యేకంగా బ్రేక్‌ఫాస్ట్ సిద్ధం చేస్తారు. ఇందులో చికెన్‌తో పాటు పోషకాహారం అందిస్తారు. అలాగే ప్రతిరోజూ మోర్నింగ్ వాక్‌కు తీసుకెళ్లడం, వాటిని స్నానం చేయించడం వంటి పనుల కోసం శిక్షణ పొందిన ఇద్దరు కేర్‌టేకర్లు నియమించారు.

Hostel For Pet Dogs
ప్రత్యేక సంరక్షణ కేంద్రంలో ఉన్న పెంపుడు కుక్క (ETV Bharat)

ఇంట్లో ఉన్నట్లే అనిపించేలా!
డాగీ హాస్టల్‌లో ప్రత్యేకంగా ప్లే ఏరియా, లివింగ్ ఏరియా, ఓపెన్ గ్యాలరీలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. కుక్కలు రోజంతా ఆడుకోవడానికి, స్వేచ్ఛగా తిరగడానికి వీలుగా ఈ ప్రాంతాలను రూపొందించారు. ఇంట్లో ఉన్నట్లే అనిపించేలా వాతావరణాన్ని సృష్టించడమే తమ లక్ష్యమని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. కుక్కలు చేసే ప్రతి చిన్న సంకేతాన్ని గమనించి వాటితో ఆడుకునేలా, సంభాషించేలా ప్రత్యేక బృందం అందుబాటులో ఉంటుంది.

పుట్టినరోజును జరుపుకునే ఛాన్స్
ఈ హాస్టల్‌లో రెండు రకాల వసతి సదుపాయాలు ఉన్నాయి. సాధారణ గదులు మరియు డీలక్స్ ఎసీ గదులు. యజమానులు తమ కుక్కల కోసం అవసరాన్ని బట్టి గదులను ఎంచుకోవచ్చు. రోజుకు కనీసం 500 రూపాయల నుంచి 1000 రూపాయల వరకు చెల్లించి ఈ సదుపాయాన్ని పొందవచ్చు. ఇక్కడ కుక్కల కోసం ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. వాటి పుట్టినరోజులను ఘనంగా జరుపుకునే అవకాశం కూడా ఉంది. యజమానులు వచ్చి తమ పెంపుడు జంతువులతో కలిసి బర్త్‌డే సెలబ్రేషన్లు, ఇతర కార్యక్రమాలు నిర్వహించవచ్చు. ఈ విధంగా కుక్కలకు ఆనందకరమైన వాతావరణం కల్పించేందుకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు.

అవసరమైతే వాటిని హాస్టల్‌లోనే ఉంచి!
ఇంకా ఒక ముఖ్యమైన సదుపాయం కూడా ఇక్కడ ఉంది. కుక్కలకు ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తినా వెంటనే వైద్య సహాయం అందించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. అవసరమైతే వాటిని హాస్టల్‌లోనే ఉంచి చికిత్స అందించే సదుపాయం ఉంది. ఈ సమయంలో యజమానులు వీడియో కాల్ లేదా సీసీటీవీ కెమెరాల ద్వారా తమ కుక్కలను చూసుకోవచ్చు.

ఇందౌర్​లో ప్రారంభమైన ఈ డాగీ హాస్టల్ ప్రస్తుతం పెట్ లవర్స్‌కు పెద్ద ఉపశమనంగా మారింది. ఉద్యోగం లేదా ప్రయాణాల కారణంగా తమ పెంపుడు కుక్కలను ఇంట్లో ఒంటరిగా వదిలి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి లేకుండా ఈ సదుపాయం ఉపయోగపడుతోంది. కుక్కలను కుటుంబ సభ్యుల్లా చూసుకునే వారికి ఇది ఎంతో ఉపయుక్తంగా మారుతోంది. పుడు జంతువుల సంరక్షణలో కొత్త మార్గాలను చూపిస్తూ ప్రారంభమైన ఆ డాగీ హాస్టల్ స్టార్టప్ ఇప్పుడు మంచి స్పందన పొందుతోంది. భవిష్యత్తులో మరిన్ని నగరాల్లో కూడా ఇలాంటి హాస్టల్ సేవలు విస్తరించే అవకాశాలు ఉన్నాయని నిర్వాహకులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

