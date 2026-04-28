మురుగు నీటిని శుద్ది చేసి అమ్మకం- లక్షలాది రూపాయల ఆదాయాన్ని పొందుతున్న మున్సిపల్ కార్పొరేషన్- ఎక్కడో తెలుసా?
మధ్యప్రదేశ్లోని ఇందౌర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కీలక నిర్ణయం- అమ్మకానికి శుద్ధిచేసిన మురుగు నీరు- ఈ క్రమంలో మంచి లాభాలు పొందుతున్న మున్సిపల్ కార్పొరేషన్
Published : April 28, 2026 at 7:50 PM IST
Drainage Water Selling In Indore : దేశంలోనే అత్యంత పరిశుభ్రమైన నగరమైన మధ్యప్రదేశ్లోని ఇందౌర్లో నూతన ఒరవడి నెలకొంది. ఇందౌర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మురుగు కాలువల నుంచి వచ్చే మురుగు జలాలను ప్రతిరోజూ అమ్మి లక్షలాది రూపాయల ఆదాయాన్ని పొందుతోంది. ఇది వినడానికి కొంచెం వింతగా అనిపించినా పక్కాగా వాస్తవం. అదేంటీ మురుగు నీటిని అమ్మితే లక్షలాది రూపాయల ఆదాయం వస్తోందా? ఆ నీటిని ఎవరు తాగుతారు? ఆ జలాలను దేనికి ఉపయోగిస్తారు? అనే సందేహాలు ఉంటే ఈ స్టోరీని చదివేయండి.
శుద్ధి చేసిన మురుగు జలాలను పునర్ వినియోగానికి విక్రయించి ఇందౌర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మంచి ఆదాయాన్ని గడిస్తోంది. మురుగు కాలువలు, నగర డ్రైనేజీ వ్యవస్థ నుంచి వచ్చే జలాలను ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లలో ఇందౌర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ శుద్ధి చేస్తుంది. కాగా, ఇందౌర్లో నిర్మాణ కార్యకలాపాలు, ఆటోమొబైల్ సర్వీసింగ్ సెంటర్లు, పబ్లిక్ గార్డెన్లలో అవసరాల కోసం తాగునీటి వినియోగాన్ని నిషేధించారు. ఈ క్రమంలో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నగరమంతటా 35 నిర్దేశిత ప్రదేశాల్లో శుద్ధి చేసిన నీటి అమ్మకాలను ప్రారంభించింది. ఈ నీటిని కొనుగోలు చేయడానికి సంబంధిత జోనల్ కార్యాలయంలో నిర్దేశించిన రుసుమును చెల్లించాలి. ఈ చెల్లింపు తర్వాత మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ హైడ్రెంట్ల నుంచి తమ సొంత ట్యాంకర్లు లేదా ఇతర నిల్వ కంటైనర్లలో నీటిని నింపుకోవచ్చు.
ఏయే ప్రాంతాల్లో అంటే?
ఇందౌర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ యంత్రాంగం ప్రస్తుతం సిర్పుర్ ప్రాంతంలో రోజుకు 20 మిలియన్ లీటర్ల (20 ఎంఎల్డీ) సామర్థ్యం ఉన్న ఒక కొత్త నీటి శుద్ధి ప్లాంట్ను కూడా అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఇది వాడుకలోకి వస్తే ఆ ప్రాంతంలోని అదనంగా 24 గార్డెన్స్కు నీటి సరఫరా అందుతుంది. అంతిమంగా ఇందౌర్ నగర వ్యాప్తంగా ఉన్న సుమారు 150 గార్డెన్స్కు నీటి అవసరాలను తీర్చడానికి శుద్ధి చేసిన నీటిని వినియోగించనున్నారు. ప్రస్తుతం ఇందౌర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోని ఎనిమిది జోనల్ కార్యాలయాల పరిధిలో ఏర్పాటు చేసిన హైడ్రెంట్ పాయింట్ల ద్వారా శుద్ది చేసిన జలాలను పంపిణీ చేస్తున్నారు. వీటిలో జోన్ నెం. 5 (సుఖ్లియా జోన్), జోన్ 6 (సుభాశ్ నగర్ జోన్), జోన్ 7 (స్కీమ్ నెం. 54 జోన్), జోన్ 8 (విజయ్ నగర్ జోన్), జోన్ 11 (నెహ్రూ స్టేడియం జోన్), జోన్ 13 (బిలావాలి జోన్), జోన్ 14 (హవా బంగ్లా జోన్), జోన్ 19 (స్కీమ్ నెం. 94 జోన్) ఉన్నాయి. శుద్ది చేసిన నీటిని పొందేందుకు ప్రతి వెయ్యి లీటర్ల నీటి రూ.140 చెల్లించాలి.
'నిరూపయోగమైన నీరు వాడుకలోకి'
కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన అమృత్ పథకం కింద నగరంలోని కబీర్ ఖేడిలో 30 లక్షల లీటర్ల సామర్థ్యం గల ఒక శుద్ధి కర్మాగారాన్ని ఏర్పాటు చేశామని ఇందౌర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ క్షితిజ్ సింఘాల్ తెలిపారు. అదనంగా మేఘదూత్ నగర్, ప్రతీక్ సేతు, బిజల్పుర్, నహర్ భండారా వద్ద మురుగు నీటి శుద్ధి కర్మాగారాలను ప్రారంభించామని వెల్లడించారు. శుద్ధి చేసిన నీటిని పునర్వినియోగం కోసం పంపిణీ చేయడానికి వీలుగా ఈ శుద్ధి ప్లాంట్లకు 39 కిలోమీటర్ల పరిధిలో పైప్లైన్లను వేశామని పేర్కొన్నారు. నగర వాసులు వ్యక్తిగత ఉపయోగం, పారవేత తర్వాత డ్రైనేజీ లైన్లలోకి వదిలే నీటిని ఈ శుద్ధి కర్మాగారాల వద్ద సేకరించి, వాటిని శుద్ధి చేసి పునర్వినియోగానికి అనువుగా మారుస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఈ శుద్ధి చేసిన నీటిని పైప్లైన్ల ద్వారా నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ఏర్పాటు చేసిన హైడ్రెంట్ పాయింట్లకు తిరిగి పంపిస్తామని చెప్పారు.
ఇందౌర్ నగరంలో నిర్మాణ పనులు, వాహనాల వాటర్ సర్వీసింగ్లకు బోర్వెల్ నీరు, మున్సిపల్ తాగునీటిని ఉపయోగిస్తారు. అయితే అలాంటి పనులకు తాగునీటిని ఉపయోగించకుండా పరిస్థితిని కఠినంగా పర్యవేక్షించాలని బిల్డింగ్ అధికారులు, బిల్డింగ్ ఇన్స్పెక్టర్లు, జోనల్ అధికారులందరికీ అధికారులు ఇటీవల ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అంతేకాకుండా నగరంలోని పబ్లిక్ గార్డెన్లకు ఇప్పుడు శుద్ధి చేసిన నీటిని మాత్రమే సరఫరా చేస్తున్నారు. నిర్మాణ పనులకు, వాహనాలు కడగడానికి తాగునీటిని ఉపయోగిస్తున్నట్లు తేలితే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారు.
