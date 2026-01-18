ETV Bharat / bharat

బిచ్చగాడికి మూడు మేడలు, సొంత కారు, డ్రైవర్‌కు రూ.12 వేల జీతం- బంగారం వ్యాపారులకే వడ్డీలకు అప్పులు

వికలాంగుడని జాలిపడితే కోట్ల ఆస్తులు కూడబెట్టాడు- ఇందౌర్ నగరంలో మూడు పక్కా ఇళ్లు- మూడు ఆటోలు- స్విఫ్ట్ డిజైర్ కారు- టూర్​కు వెళ్లాలంటే డ్రైవర్ ఉండాల్సిందే

Indore Millionaire Beggar Exposed
Indore Millionaire Beggar Exposed (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 18, 2026 at 5:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Indore Millionaire Beggar : 'అయ్యా, ధర్మం చేయండి బాబూ ఆకలి వేస్తోంది" అని ఎవరైనా వీధిలో చేయి చాచితే మనం ఏం చేస్తాం? జాలిపడి జేబులో ఉన్న ఒక రూపాయో, పది రూపాయిలో తీసిస్తాం. పాపం ఏదో ఒకటి కొనుక్కుని తింటాడులే అని అనుకుంటాం. కానీ మనం ధర్మం చేసే ఆ బిచ్చగాడు మనకంటే ధనవంతుడైతే? మనకు లేని ఇళ్లు, కార్లు అతనికి ఉంటే? అచ్చం ఇలాంటి ఘటనే మధ్యప్రదేశ్‌లో వెలుగుచూసింది. ఇందౌర్ నగరంలో మంగీలాల్ అనే ఒక బిచ్చగాడి ఆస్తుల చిట్టా చూసి అధికారుల కళ్లు బైర్లు కమ్మాయి. అతని లగ్జరీ లైఫ్ చూసి ప్రభుత్వ అధికారులు నోరెళ్లబెట్టారు. అతను సాదాసీదా బిచ్చగాడు కాదు, అక్షరాలా కోటీశ్వరుడు.

అసలేం జరిగింది?
ఇందౌర్‌ను ఇప్పుడు 'బిచ్చగాళ్లు లేని నగరం'గా మార్చాలని జిల్లా యంత్రాంగం కంకణం కట్టుకుంది. ఇందులో భాగంగా అధికారులు నగరంలో ప్రత్యేక డ్రైవ్ నిర్వహిస్తున్నారు. వీధుల్లో ఉండే బిచ్చగాళ్లను రక్షించి, పునరావాస కేంద్రాలకు తరలిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సరాఫా ప్రాంతంలో మంగీలాల్ అనే వికలాంగ బిచ్చగాడిని అధికారులు గుర్తించారు. అతను చక్రాల బండిపై తిరుగుతూ భిక్షాటన చేస్తున్నాడు. అధికారులు అతన్ని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా, దిమ్మతిరిగే నిజాలు బయటపడ్డాయి.

ఇందౌర్ సిటీలోనే మూడు మేడలు
మంగీలాల్​కు ఇందౌర్ నగరంలోనే ఏకంగా మూడు పక్కా ఇళ్లు ఉన్నాయి. భగత్ సింగ్ నగర్‌లో మంగీలాల్‌కు సొంతంగా 16 బై 45 కొలతలతో ఒక ఇల్లు ఉంది. అది ఏకంగా మూడంతస్తుల భవనం. శివనగర్ ప్రాంతంలో 600 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో మరో ఇల్లు ఉంది. ఇవి చాలవన్నట్లు అల్వాస్ ప్రాంతంలో 10 బై 20 కొలతలతో ఒక వన్ బీహెచ్‌కే ఫ్లాట్ ఉంది. విచిత్రం ఏంటంటే, అతను వికలాంగుడు అని చెప్పి రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ నుంచి దీనిని ఉచితంగా పొందాడు.

బంగారం వ్యాపారులకే అప్పులు
మంగీలాల్ కేవలం ఆస్తులు కొనడమే కాదు, పెద్ద ఎత్తున ఫైనాన్స్ బిజినెస్ కూడా చేస్తున్నాడు. అతను భిక్షాటన చేసే సరాఫా బజార్‌లోనే అతని వ్యాపారం నడుస్తోంది. అక్కడ ఉండే కొంతమంది బంగారం వ్యాపారులకే ఇతను అప్పులు ఇస్తాడు. ఊరికే ఇవ్వడు, కచ్చితంగా వడ్డీ వసూలు చేస్తాడు. అది కూడా నెలవారీ వడ్డీ కాదు, వారం వడ్డీ, రోజువారీ వడ్డీ లెక్కన వసూలు చేస్తాడు. జనం దగ్గర చిల్లర తీసుకుని, వ్యాపారులకు నోట్ల కట్టలు అప్పుగా ఇస్తున్నాడు.

కారు ఉంది, డ్రైవర్ ఉన్నాడు
మంగీలాల్ భిక్షాటన కోసం చక్రాల బండి వాడతాడు కానీ, వ్యక్తిగత పనులకు మాత్రం కారులో వెళ్తాడు. అతనికి సొంతంగా ఒక 'డిజైర్' కారు ఉంది. వికలాంగుడు కావడంతో కారు నడపడానికి డ్రైవర్‌ను పెట్టుకున్నాడు. ఆ డ్రైవర్‌కు నెలకు రూ.10 వేల నుంచి రూ.12 వేల వరకు జీతం ఇస్తున్నాడు. ఇందౌర్ దాటి బయటకు వెళ్లాలంటే దర్జాగా కారులోనే వెళ్తాడు.

మూడు ఆటోలు, రోజువారీ ఆదాయం
ఇతని వ్యాపార సామ్రాజ్యం ఇంతటితో ఆగలేదు. నగరంలో ఏకంగా మూడు ఆటోలను కొనుగోలు చేశాడు. వాటిని అద్దెకు తిప్పుతున్నాడు. వాటి ద్వారా రోజువారీ అద్దె రూపంలో మంచి ఆదాయం వస్తోంది. సరాఫా బజార్‌లో పగలు బంగారం కొనడానికి, రాత్రి పూట చాట్ తినడానికి వచ్చే సంపన్నులే ఇతని టార్గెట్. వికలాంగుడిని చూసి జాలిపడి జనం డబ్బులు ఇస్తుంటారు. ఇలా రోజుకు కనీసం రూ.500 పైనే కేవలం భిక్షాటన ద్వారానే సంపాదిస్తాడు.

అధికారులు ఏమంటున్నారు?
రెస్క్యూ టీమ్ నోడల్ ఆఫీసర్ దినేష్ మిశ్రా ఈ ఘటనపై స్పందించారు. "గత కొన్ని రోజులుగా సరాఫా ప్రాంతంలో ఒక బిచ్చగాడి గురించి మాకు సమాచారం అందుతోంది. అతను చక్రాల బండిపై తిరుగుతూ అనుమానాస్పదంగా ఉన్నాడని తెలిసింది. దీంతో మా టీమ్ వెళ్లి అతన్ని రక్షించింది. విచారణలో అతని ఆస్తుల చిట్టా చూసి మేమే షాక్ అయ్యాం. అతని గురించి మరింత లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నాం" అని తెలిపారు.

బిచ్చగాళ్లు లేని ఇందౌర్
'బిచ్చగాళ్లు లేని నగరం' అనే ప్రచారాన్ని ఇందౌర్ అధికారులు చాలా సీరియస్‌గా తీసుకున్నారు. 2024లో ప్రారంభమైన ఈ క్యాంపెయిన్‌లో ఇప్పటివరకు 6,500 మంది బిచ్చగాళ్లను గుర్తించారు. వీరిలో 4,500 మందికి కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చి భిక్షాటన చేయకుండా చేశారు. 1,600 మందిని ఉజ్జయినిలోని ఆశ్రమాలకు తరలించారు. బిచ్చగాళ్ల పిల్లలను చదువు చెప్పించేందుకు చర్యలు తీసుకున్నారు. ఇప్పటికే 172 మంది పిల్లలను స్కూళ్లలో చేర్పించారు.

TAGGED:

INDORE BEGGAR MANGILAL RESCUE
ANTI BEGGING DRIVE INDORE
INDORE BEGGAR FREE CITY
INDORE BEGGAR OWNS HOUSES VEHICLES
INDORE MILLIONAIRE BEGGAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.