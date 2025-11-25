ఆ గణేషుడికి రోజుకు వెయ్యి వివాహ ఆహ్వానాలు- విదేశాల నుంచీ ఇన్విటేషన్లు- ఆలయమంతా పత్రికలే!
మధ్యప్రదేశ్లోని ఐదో అత్యంత సంపన్న ఆలయం- స్పీడ్ పోస్ట్ ద్వారా వస్తున్న ఆహ్వానాలు
Published : November 25, 2025 at 5:11 PM IST
Wedding Invitations at Ganesh Temple : పెళ్లి అనగానే ముందుగా చేయాల్సిన పనుల్లో ఆహ్వాన పత్రికలు పంచడం ఒకటి. అందులోనూ మొదటి కార్డును భగవంతుడి దగ్గర పెట్టడమనేది మన సంప్రదాయంలో ఒక భాగమైపోయింది. అలా చేస్తే అంతా శుభమే జరుగుతుందని విశ్వసిస్తుంటారు. ఈ నమ్మకంతోనే మధ్యప్రదేశ్ ఇందౌర్లోని ఓ దేవాలయంలో రోజూ వేలాది ఆహ్వాన పత్రికలు వస్తున్నాయి. దీంతో ఆలయ పాలరాయి నేలంతా పసుపు దారాలతో కట్టి ఉన్న ఆహ్వానాలతో నిండిపోయింది. అక్కడ కుప్పలుగా పేరుకుపోయిన ప్రతీ కార్డుపై "మా వివాహానికి మొదటి అతిథిగా ఉండండి" అని రాసి ఉన్న పెళ్లి పత్రికలు కనిపిస్తాయి.
మధ్యప్రదేశ్లోని ఇందౌర్తో పాటు దాని చుట్టుపక్కల జిల్లాల్లోని ప్రజలు ప్రఖ్యాత ఖజరానా గణేశుడి పాదాల వద్ద మొదటి వివాహ కార్డును పెడుతున్నారు. ఇలా రోజూ వెయ్యికి పైగా వివాహ పత్రికలు ఖజరానా గణేష్ ఆలయానికి వస్తున్నాయి. వారి సంప్రదాయం ప్రకారం, అక్కడి ప్రజలు మొదటి వివాహ పత్రికను గణేశుడికి ఇచ్చి తమ వివాహానికి ఆహ్వానిస్తారు. పెళ్లి విజయవంతం కావాలని ప్రార్థిస్తారు. దీని ద్వారా వివాహం ఎలాంటి ఆటంకాలు ఎదురుకాకుండా జరగుతుందని వారి నమ్మకం.
మొదటి ఆహ్వానం
మనం సాధారణంగానే ఏదైనా పని ప్రారంభించే ముందు గణేశుడిని పూజించడం భక్తులకు అలవాటు. అదే విధంగా మొదటి వివాహ కార్డును వినాయకుడికి సమర్పించడమే కాకుండా ఆ కార్డులో గణేశుడి పేరుని కూడా ప్రస్తావిస్తారు అక్కడి ప్రజలు. ముఖ్యంగా వివాహ సమయంలో గణేశుడి ఆశీర్వాదాలు ఉంటే ఎలాంటి అడ్డంకులు తలెత్తకుండా సాఫీగా సాగిపోతుందని నమ్ముతారు. ఆయన ఆశీస్సులతోనే ప్రతి పని విజయవంతంగా పూర్తవుతుందని వారి నమ్మకం. అందువల్లే వివాహాల్లో మొదటి ఆహ్వానాన్ని అందించడం ఆచారంగా మారిపోయింది.
స్పీడ్ పోస్ట్ ద్వారా
ఇంకా పెళ్లిల్ల సీజన్ ప్రారంభమవగానే వివిధ రాష్ట్రాలతో పాటు విదేశాల నుంచి కూడా భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో ఆహ్వాన పత్రికలతో గణేశుడి దేవాలయానికి వస్తుంటారు. గణేష్ దేవాలయాలను చేరుకోలేని చాలా మంది భక్తులు తమ వివాహ కార్డులను స్పీడ్ పోస్ట్ ద్వారా పంపుతున్నారు. ఇంకా విదేశాలలో నివసించే వారు ఆన్లైన్లో వివాహ ఆహ్వానాలను పంపుతూ, వారి వివాహం విజయవంతం కావాలని ప్రార్థిస్తున్నారు. తన సోదరుడి ఆహ్వాన పత్రికతో వచ్చిన తుషార్ చౌహాన్, "నా కుటుంబంలో జరిగిన ప్రతి వివాహంలోనూ, మొదటి కార్డును వినాయకుడికి సమర్పించాము" అని అన్నారు.
"వినాయకుడికి ముందుగా ఆహ్వానం సమర్పించే సంప్రదాయం చాలా పురాతనమైనది. దానిని భక్తులంతా నేటికీ అనుసరిస్తున్నారు. సంప్రదాయం ప్రకారం, వివాహ పత్రంతో పాటు పసుపు, బియ్యం గింజలను భగవంతుడికి సమర్పిస్తారు."
- ఖజ్రానా గణేష్ ఆలయ ప్రధాన పూజారి అశోక్ భట్
మధ్యప్రదేశ్లోని ఐదో అత్యంత సంపన్న దేవాలయం అయిన ఖజరానా గణేష్ తిల్ చతుర్థి నాడు 1.25 లక్షల లడ్డూలను సమర్పించనున్నారు. ఖజ్రానా గణేష్ తలపై రూ. 5 కోట్ల విలువైన కిరీటం ఉంటుంది. అంతేకాక గర్భగుడి వెండితో ప్రకాశిస్తుంది.