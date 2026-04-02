ETV Bharat / bharat

భారత్ పెట్రోలియంలో భారీ మోసం- రూ.5.72 కోట్ల పెట్రోల్ స్కామ్!- చివరకు ఏమైందంటే?

ఉచితంగా ఇంధనం తీసుకునేందుకు స్కామ్ - ఇప్పటివరకు ఏడుగురిపై కేసు నమోదు - రీఛార్జబుల్ కార్డ్స్​ ద్వారా జరిగిన మోసం

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 2, 2026 at 10:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Indore BPCL Fuel Scam : భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (బీపీసీఎల్​)కు సంబంధించిన భారీ మోసం ఒకటి మధ్యప్రదేశ్​లోని ఇందౌర్​లో వెలుగులోకి వచ్చింది. కంపెనీ ఫిర్యాదు మేరకు షిప్రా పోలీస్​ స్టేషన్​ పరిధిలో ఏడుగురు వ్యాపారవేత్తలపై కేసు నమోదు చేశారు. ఆ కేసులో కోట్ల రూపాయల విలువ గల పెట్రోల్, డీజిల్ దుర్వినియోగం జరిగినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

బీపీసీఎల్​ కార్డ్ దుర్వినియోగం
పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం, బీపీసీఎల్​ సంస్థ తమ వద్ద పనిచేసే వాళ్లకు పెట్రోల్, డీజిల్ కొనుగోలును సులభతరం చేయడానికి ప్రత్యేక కార్డులను జారీ చేసింది. ఈ కార్డు ద్వారా పనివాళ్లు కేవలం కంపెనీ అవసరాల కోసం మాత్రమే ఇంధనం తీసుకోవాలి. అయితే కొంతమంది కార్డును అక్రమంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. పెద్ద మోత్తంలో ఇంధనం తీసుకుని, దానికి సంబంధించిన డబ్బును కంపెనీకి చెల్లించకుండా మోసం చేస్తున్నారని విచారణలో చేలింది.

రూ.5.72 కోట్ల విలువైన ఇంధనం
2023లో సుమారు రూ. 5.72 కోట్ల విలువైన పెట్రోల్, డీజిల్‌ను కొనుగోలు చేయడానికి ఆ కార్డులను వినియోగించారు. దీనికిగాను కంపెనీతో ఎలాంటి చెల్లింపు చేయలేదు. ఇటీవల కంపెనీలో సమగ్ర ఆడిట్ నిర్వహించిన అనంతరం ఈ మొత్తం మోసం బయటపడింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ ప్రారంభించారు.

ఏడుగురిపై కేసు నమోదు
ప్రాథమిక విచారణ జరిపిన తర్వాత ఈ పోలీసులు విశాల్ సింగ్, శశి సింగ్, దల్బీర్ సింగ్, బల్వీందర్ సింగ్, వాహిద్ ఖాన్, నరేంద్ర వాసు, బల్వీర్ సింగ్‌లపై కేసు నమోదు చేశారు. ఇంకొంతమంది పాత్ర ఉన్నట్లు పోలీసులు అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో విచారణ జరుపుతున్నారు. కంపెనీలోని ఉద్యోగులు లేదా బయటివారు ఎవరైనా ఇందులో ఉన్నారా అనే కోణంలో దర్యాప్తు జరుగుతుంది. అవసరమైతే మరికొందరిపై కేసు నమోదయ్యే అవకాశముందని అధికారులు తెలిపారు.

"మాకు భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ నుంచి ఒక ఫిర్యాదు అందింది. ఈ విషయంపై దర్యాప్తు జరిపిన అనంతరం, నిందితులపై కేసు నమోదు చేశాం. ప్రాథమికంగా తేలిన వివరాల ప్రకారం, ఈ మోసంలో మొత్తం రూ. 5.72 కోట్ల మేర విలువ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.త్వరలోనే విచారణ పూర్తి చేసి నిందితులను అందుపులోకి తీసుకుంటాం."
- సత్యజిత్ తోమర్ , పోలీస్ అవుట్‌పోస్ట్ ఇన్‌చార్జి

అసలేంటా స్కామ్​
పెట్రోల్, డీజిల్ కొనుగోలు కోసం కంపెనీ రీఛార్జబుల్ కార్డులను ఉద్యోగులకు జారీ చేస్తుంది. కార్డులో డబ్బులు జమ చేసిన తర్వాతే ఇంధనం పంపిణీ చేస్తారు. అయితే కొంతమంది ఈ కార్డ్​ ద్వారా అధికంగా పెట్రోల్​, డీజిల్​ను తీసుకుంటున్నారు. ఈ విషయం సమగ్ర ఆడిట్ అనంతరం బయటపడింది. సుమారు 1,093 మంది కార్డ్​ ద్వారా ఇంధనం తీసుకుని, తిరిగి డబ్బును చెల్లించకుండ మెసం చేశారని అనుమానిస్తున్నారు. ఈ మోసాన్ని నడిపించడంలో కంపెనీలోని కొందరు ఉద్యోగులు కూడా నిందితులతో కుమ్మక్కై ఉండవచ్చని ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి.

ఎలాంటి టెక్నాలజీ వాడారు?
అంతేకాకుండా కార్డ్​లో నిత్యం బ్యాలెన్స్​ చూపించేందుకు ఎటువంటి టెక్నాలజీ వాడారనేది తదుపరి విచారణలో తేలాల్సి ఉంది. ఇది కేవలం ఇందౌర్​నకు పరిమితమైనది కాదని దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించుండచ్చని అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇలాంటి మోసాలు చేసిన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని బీపీసీఎల్​ సంస్థ కోరుతోంది. ఈ ఘటన వ్యాపార రంగాలపై భారీ ప్రభావం చూపుతుందని నిపుణులు చేబుతున్నారు. విచారణ ముగిసే సమయానికి మరిన్ని అంశాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశముందని భావిస్తున్నారు.

TAGGED:

INDORE BPCL CARD HACKING
FREE PETROL DIESEL REFILLED INDORE
INDORE FIR AGAINST 7 BUSINESSMEN
MADHYA PRADESH OIL COMPANY SCAM
INDORE BPCL FUEL SCAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.