హైజాకింగ్ ముప్పు నుంచి మన ఆర్మీ డ్రోన్లకు రక్షణ- 'స్వదేశీ భారత్ డ్రోన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్' అభివృద్ధి!
ఇందోర్కు చెందిన పిసార్వ్ సంస్థ స్వదేశీ భారత్ డ్రోన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ను అభివృద్ధి చేసింది. ఇది జామింగ్, హైజాకింగ్ ప్రయత్నాల నుంచి డ్రోన్లకు ఎలక్ట్రానిక్ రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తుంది.
Published : October 26, 2026 at 10:43 PM IST
Bharat Drone Operating System : ఆధునిక యుద్ధ తంత్రంలో డ్రోన్లు అత్యంత కీలక ఆయుధాలుగా మారిన సంగతి తెలిసిందే. ఒకవైపు సరిహద్దుల్లో రక్షణ రంగ సవాళ్లు, యుద్ధ వ్యూహాలు వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో భారత సైనిక డ్రోన్లకు ఒక రక్షణ కవచం లభించింది. శత్రు దేశాల రాడార్లు, జామింగ్ సిగ్నళ్లు భారత ఆర్మీ డ్రోన్లను కంట్రోల్ చేయకుండా లేదా హైజాక్ చేయకుండా అడ్డుకోవడానికి ఇందోర్కు చెందిన పిసార్వ్ (PISARV) అనే సంస్థ భారతదేశంలోనే మొదటిసారిగా భారత్ డ్రోన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ను (BDOS) రూపొందించింది. ఇంకా ఈ స్వదేశీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం నకిలీ నావిగేషన్ సంకేతాలు, హైజాకింగ్ ముప్పుల నుంచి కూడా రక్షణ కల్పిస్తుంది. డ్రోన్ల భద్రతా వ్యవస్థకు రక్షణ కవచంలా పనిచేసేలా దీనిని అభివృద్ధి చేశారు.
సాధారణంగా సైనిక కార్యకలాపాల సమయంలో శత్రు దేశాలు డ్రోన్ల నావిగేషన్ లేదా కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ వ్యవస్థల్ని లక్ష్యంగా చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. శత్రువుల నుంచి వచ్చే సంకేతాల కారణంగా, వాటి నియంత్రణలోకి వెళ్లడం కారణంగా డ్రోన్ల దిశ మారడం, వాటి నియంత్రణ దెబ్బతినడం లేదా శత్రువుల అధీనంలోకి వెళ్లే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్ని సమర్థంగా ఎదుర్కోవడానికే బీడీఓఎస్ను రూపొందించినట్లు పిసార్వ్ సంస్థ తెలిపింది. ఈ వ్యవస్థ ద్వారా డ్రోన్లు భారత కమాండ్ కేంద్రాలు లేదా బేస్ స్టేషన్ల నుంచి వచ్చే ఆదేశాలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చేలా రక్షణ ఏర్పాట్లు చేస్తారు. అప్పుడు డ్రోన్లపై భారత సైన్యమే పూర్తిగా నియంత్రణను కొనసాగించడానికి వీలవుతుంది.
జామింగ్, నకిలీ జీపీఎస్ సంకేతాల నుంచి రక్షణ
ఆధునిక యుద్ధాల్లో డ్రోన్లను అడ్డుకోవడానికి శత్రు దేశాలు ఎలక్ట్రానిక్ వార్ఫేర్ పద్ధతులను ఉపయోగించవచ్చు. రేడియో తరంగాలు, రాడార్ వ్యవస్థలు, కమ్యూనికేషన్ లింక్స్ను లక్ష్యంగా చేసుకొని డ్రోన్ల పనితీరును, కార్యకలాపాలను దెబ్బతీయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటాయి. బీడీఓఎస్ ఈ ముప్పులను ఎదుర్కొనే సామర్థ్యాలను కలిగి ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఇంకా డ్రోన్లకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన సమస్యల్లో సిగ్నల్ జామింగ్ ఒకటి. శత్రువులు డ్రోన్కు, దాని నిర్వహించే వ్యవస్థకు మధ్య కమ్యూనికేషన్ను అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు డ్రోన్ ఆ నియంత్రణ కేంద్రం ఆదేశాలను స్వీకరించలేని పరిస్థితి ఏర్పడవచ్చు. ఈ సమస్య రాకుండా ఉండేందుకు బీడీఓఎస్తో పాటు ఫ్రీక్వెన్సీ హాపింగ్ టెక్నాలజీని అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నారు. ఇందులో కమ్యూనికేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీలను మార్చడం ద్వారా సిగ్నల్ను జామ్ చేయడం ప్రత్యర్థులకు మరింత కష్టతరమవుతుంది.
అలానే జీఎన్ఎస్ఎస్ స్పూఫింగ్ నుంచి రక్షణ కల్పించడం ఈ BDOS వ్యవస్థలో మరో ముఖ్యమైన అంశం. జీపీఎస్ సహా శాటిలైట్ నావిగేషన్ వ్యవస్థల నుంచి వస్తున్నట్లు కనిపించే నకిలీ సంకేతాల్ని పంపడం ద్వారా డ్రోన్ను తప్పుదారి పట్టించడానికి శత్రువులు ప్రయత్నించొచ్చు. అందుకే ఇక్కడ దీనిని సమర్థంగా ఎదుర్కొంటూ, ముందుగా నిర్దేశించిన లక్ష్యాల ప్రకారం డ్రోన్ తన పని తాను కొనసాగించేలా వ్యవస్థను రూపొందించినట్లు సంస్థ వివరించింది.
జీపీఎస్ సాయం లేకుండానే నావిగేషన్
బయటి శాటిలైట్ నావిగేషన్ లేదా కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్ బలహీనపడినా డ్రోన్లు తమ ప్రయాణాన్ని కొనసాగించడం, నియంత్రణ కేంద్రానికి తిరిగి చేరడం ఆధునిక యుద్ధాల్లో కీలకం. అందుకే ఇక్కడ బీడీఓఎస్లో జీపీఎస్పై పూర్తిగా ఆధారపడకుండా నావిగేషన్ నిర్వహించే సామర్థ్యాల్ని కూడా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. దీంతో శత్రు ప్రాంతాల్లో సిగ్నల్స్ అందుబాటులో లేని పరిస్థితుల్లోనూ డ్రోన్ పనితీరును మెరుగుపరచవచ్చు. ఈ సాంకేతికతను భారత సైన్యంలోని ఈస్టర్న్, నార్తర్న్ కమాండ్ డ్రోన్ విభాగాలతో పాటు ఆగ్నేయ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లోని డ్రోన్లను అప్గ్రేడ్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఆధునిక యుద్ధాల్లో డ్రోన్లు నిఘా, లక్ష్యాలను గుర్తించడం, దాడులు వంటి ఎన్నో కార్యకలాపాలకు ఉపయోగపడుతున్నాయి. అదే సమయంలో వాటి నియంత్రణ శత్రువుల చేతుల్లోకి వెళ్లడం, కమ్యూనికేషన్ను నిలిపివేయడం వంటి ముప్పులు కూడా పెరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో దేశీయంగా అభివృద్ధి చేసిన భద్రతా వ్యవస్థలకు ప్రాధాన్యం పెరుగుతోంది. గతంలో తమ డ్రోన్లు శత్రు ప్రాంతాల్లోకి వెళ్లగానే సిగ్నల్ జామింగ్ సమస్యల్ని ఎదుర్కొనేవని పిసార్వ్ సీఈఓ దుర్గేశ్ శుక్లా చెప్పారు. కొన్ని సందర్భాల్లో డ్రోన్లు హ్యాక్ అయి శత్రువుల నియంత్రణలోకి వెళ్లే ప్రమాదం ఉండేదని వివరించారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్ని నివారించడానికే బీడీఓఎస్ను అభివృద్ధి చేసినట్లు చెప్పుకొచ్చారు.
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