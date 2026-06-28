దేశంలోనే తొలి బెగ్గర్ ఫ్రీ సిటీ- భిక్షాటనకు చెక్- 5,500 మందికి నైపుణ్య శిక్షణతో కొత్త జీవితం
యాచకులకు కొత్త జీవితాన్ని అందిస్తున్న ఇందౌర్- 5,500 మందికిపైగా యాచకులకు పునరావాసం కల్పించిన యంత్రాంగం- నైపుణ్య శిక్షణతో స్వయం ఉపాధి వైపు అడుగులు- యాచక పిల్లలకు విద్య
Published : June 28, 2026 at 9:08 AM IST
Beggar Free City Indore : దేశంలోని చాలా నగరాల్లో రోడ్లు, ట్రాఫిక్ సిగ్నళ్ల వద్ద బిచ్చగాళ్లు కనిపించడం సాధారణమే. అయితే మధ్యప్రదేశ్లోని ఇందౌర్ నగరం మాత్రం ఈ పరిస్థితిని పూర్తిగా మార్చేసింది. భిక్షాటనను అరికట్టడమే కాకుండా, యాచకులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించి వారిని సమాజంలో గౌరవప్రదమైన జీవితం గడిపేలా చేయడంలో దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిచింది. భిక్షాటన నిర్మూలన కోసం చేపట్టిన ప్రత్యేక కార్యక్రమాల ఫలితంగా ఇందౌర్ దేశంలోనే తొలి 'బెగ్గర్ ఫ్రీ సిటీ'గా గుర్తింపు పొందింది.
భిక్షాటనపై పూర్తిస్థాయి నిషేధం
ఇందౌర్లో ఏడాదికి పైగా కాలంగా భిక్షాటన పూర్తిగా నిషేధిత చర్యగా అమలులో ఉంది. భారతీయ పౌర భద్రతా చట్టం-2023లోని సెక్షన్ 163 ప్రకారం రోడ్లు, కూడళ్ల వద్ద యాచించడం నిషేధించారు. అయినప్పటికీ ఎక్కడైనా యాచకులు కనిపిస్తే మహిళా, శిశు అభివృద్ధి శాఖ ప్రత్యేక బృందం వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని వారిని రక్షించి బిచ్చగాళ్లను ఆశ్రయ కేంద్రానికి తరలిస్తోంది. అనంతరం వారి కుటుంబ సభ్యులను గుర్తించడం, వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించడం, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడం వంటి చర్యలు చేపడుతోంది. అలవాటుగా భిక్షాటన కొనసాగించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకునే నిబంధనలు కూడా అమల్లో ఉన్నాయి.
సమాచారం ఇచ్చిన వారికి రూ.1,000 బహుమతి
యాచకులపై నిఘా కోసం ఇందౌర్ మహిళా, శిశు అభివృద్ధి శాఖ ప్రత్యేక మొబైల్ నంబర్ను అందుబాటులో ఉంచింది. నగరంలో ఎక్కడైనా భిక్షాటన చేస్తున్న వ్యక్తిని గుర్తిస్తే 9691494951 నంబర్కు ఫోన్ చేసి, ఫొటో పంపిస్తే సంబంధిత బృందం వెంటనే అక్కడికి చేరుకుంటుంది. ఇటీవల ఇందౌర్ కలెక్టర్ శివమ్ వర్మా ఈ పథకాన్ని మరింత ప్రోత్సహిస్తూ, యాచకుల సమాచారాన్ని అందించిన వారికి రూ.1,000 నగదు ప్రోత్సాహకాన్ని ప్రకటించారు. పండుగల సీజన్లో వచ్చే మూడు నెలల పాటు ఈ నిబంధనలను మరింత కఠినంగా అమలు చేయాలని అధికారులకు ఆదేశించారు.
5,500 మందికి పైగా పునరావాసం
గత రెండేళ్లుగా అమలు చేస్తున్న 'బిచ్చగాళ్ల రహిత ఇందౌర్' కార్యక్రమం ద్వారా ఇప్పటి వరకు 5,500 మందికిపైగా యాచకులకు పునరావాసం కల్పించారు. వారిని ఉపాధి మార్గంలో నడిపించి స్వయం సమృద్ధి సాధించేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. భిక్షాటన నిర్మూలన అంత సులభం కాదని బిచ్చగాళ్లు పునరావాస కేంద్రం ఇన్ఛార్జీ రూపాలి జైన్ అన్నారు. బాల యాచకత్వం, మానవ అక్రమ రవాణా, పిల్లలను భిక్షాటనలోకి నెట్టే ముఠాలు ఈ వ్యవస్థ వెనక ఉన్నాయని తెలిపారు. అలాంటి నెట్వర్క్లను గుర్తించి కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా ఈ విజయాన్ని సాధించగలిగామని చెప్పారు.
నైపుణ్య శిక్షణతో స్వయం ఉపాధి
యాచకులను కేవలం ఆశ్రయ కేంద్రాల్లో ఉంచడం కాకుండా వారికి నైపుణ్య శిక్షణ కూడా అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం పునరావాస కేంద్రాల్లో ఉన్న వారికి ఆవు పేడతో విగ్రహాలు తయారు చేయడం, చేతిపనులు, ఇతర స్వయం ఉపాధి కార్యక్రమాల్లో శిక్షణ ఇస్తున్నారు. వారు తయారు చేసిన ఉత్పత్తుల విక్రయం ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని వారికే అందజేస్తున్నారు. దీంతో అనేక మంది యాచకులు తిరిగి సమాజంలో గౌరవప్రదమైన జీవితం ప్రారంభించారు. ఆశ్రయ కేంద్రాల్లో వారి నివాసం, భోజనం, వైద్యం తదితర సేవలను పూర్తిగా ఉచితంగా అందిస్తున్నారు.
యాచక పిల్లలకు విద్య
ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా భిక్షాటనలో ఉన్న పిల్లలను కూడా గుర్తించి వారి ఆధార్ కార్డులు, ఇతర అవసరమైన పత్రాలు సిద్ధం చేసి ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చేర్పించారు. ప్రస్తుతం వారు సాధారణ విద్యార్థుల్లా చదువుకుంటూ సమాజ ప్రధాన స్రవంతిలో కలిసిపోయారు.
దేశానికి ఆదర్శంగా ఇందౌర్
పరిశుభ్ర నగరంగా ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన ఇందౌర్, ఇప్పుడు బిచ్చగాళ్లు పునరావాసంలోనూ ఆదర్శ నగరంగా నిలిచింది. యాచకులను శిక్షించడం కంటే వారికి కొత్త జీవితం ఇవ్వాలన్న లక్ష్యంతో చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమం దేశంలోని ఇతర నగరాలకు మార్గదర్శకంగా మారింది. ప్రస్తుతం ఇందౌర్ వీధుల్లో యాచకులను వెతికినా కనిపించని పరిస్థితి ఏర్పడడం ఈ కార్యక్రమం విజయానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది.
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