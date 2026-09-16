భారత్, అమెరికా ఉమ్మడి సైనిక విన్యాసాలు- ఔలీ కొండల్లో డ్రోన్లు, ఆధునిక ఆయుధాలతో డ్రిల్స్
ఉత్తరాఖండ్లో 'యుద్ధ అభ్యాస్-2026' 22వ ఎడిషన్ ఉమ్మడి సైనిక విన్యాసాలు- డ్రిల్స్లో పాల్గొన్న 600 మంది సైనిక సిబ్బంది- రాజస్థాన్లోని మహాజన్ ఫీల్డ్ ఫైరింగ్ రేంజ్లో ఆధునిక ఆయుధ వ్యవస్థల ప్రదర్శన
Published : September 16, 2026 at 7:11 PM IST
India US Joint Military Exercise 2026 : భారత్, అమెరికా సైన్యాల మధ్య వ్యూహాత్మకంగా ఎంతో కీలకమైన 'యుద్ధ అభ్యాస్-2026' 22వ ఎడిషన్ ఉమ్మడి సైనిక విన్యాసాలు మంగళవారం ప్రారంభమయ్యాయి. ఉత్తరాఖండ్లోని ఔలీలోని ఫారిన్ ట్రైనింగ్ సెంటర్లో జరిగిన ప్రారంభోత్సవ వేడుకలతో పాటు సైనిక విన్యాసాలను నిర్వహించారు. ఆ డ్రిల్లో ఇరుదేశాలకు నుంచి సుమారు 600 మంది సైనిక సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ఉత్తరాఖండ్తో పాటు రాజస్థాన్లోని మహాజన్ ఫీల్డ్ ఫైరింగ్ రేంజ్లో ఆ విన్యాసాలు ఏకకాలంలో జరుగుతున్నాయి.
ఔలీలో జరిగిన ప్రారంభోత్సవంలో భారత సైన్యానికి చెందిన 14వ పదాతిదళ విభాగం జనరల్ ఆఫీసర్ కమాండింగ్ మేజర్ జనరల్ అమరేశ్ గుంజన్, అమెరికా సైన్యానికి చెందిన 11వ ఎయిర్బోర్న్ డివిజన్లోని 1వ పదాతిదళ బ్రిగేడ్ కంబాట్ టీమ్ కమాండర్ కల్నల్ బెన్ జాక్మన్ పాల్గొన్నారు. ఆ విన్యాసాలు ఇరుపక్షాలకు కార్యాచరణ పద్ధతులను అంచనా వేసుకోవడానికి, అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి అవకాశాన్ని కల్పిస్తాయని భారత సైనిక అధికారి జనరల్ అమరేశ్ గుంజన్ పేర్కొన్నారు. ఇరుదేశాల సైన్యాల మధ్య బంధాన్ని బలపరుస్తుందని, ఎలాంటి పరిస్థితులలోనైనా కలిసి విజయం సాధించడానికి సిద్ధం చేస్తుందన్నారు.
మరోవైపు, అమెరికా సైనిక అధికారి బెన్ జాక్మన్ కూడా మట్లాడారు. ఆ డ్రిల్స్ ఇరుదేశ సైనిక దళాల మధ్య మరింత నమ్మకాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి సహాయపడుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. పర్వత ప్రాంతాల్లో ఉమ్మడి కార్యకలాపాలు నిర్వహించే సామర్థ్యాన్ని బలోపేతం చేయడమే విన్యాసాల ప్రాథమిక లక్ష్యమని చెప్పారు. అత్యంత కఠినమైన భౌగోళిక పరిస్థితుల్లోనూ ఉమ్మడి ప్రణాళికలు రచించడం, కార్యాచరణ అమలు, యుద్ధ నైపుణ్యాలు వంటి వాటిపై రెండు దేశాల సైన్యాలు ప్రధానంగా దృష్టి సారిస్తాయని అన్నారు.
ఆధునిక సాంకేతికతపై ప్రత్యేకంగా ఫోకస్
యుద్ధ అభ్యాస్ 2026 విన్యాసాల్లో ఈసారి ఆధునిక సాంకేతికతపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారిస్తున్నారు. నిఘా, శత్రువుల కదలికలను కనిపెట్టే ఆపరేషన్ల కోసం దృష్టి కేంద్రీకరిస్తున్నారు. రాజస్థాన్లోని మహాజన్ ఫీల్డ్ ఫైరింగ్ రేంజ్లో ఆధునిక ఆయుధ వ్యవస్థల ప్రదర్శన జరగనుంది. ఆ కార్యక్రమంలో అభివృద్ధి చెందుతున్న సైనిక అవసరాలు, మిలిటరీ టెక్నాలజీకి సంబంధించి ఇరుదేశాల సైనిక నిపుణులు తమ అనుభవాలను పంచుకుంటారు. అదేవిధంగా, ఔలిలో పర్వత ప్రాంత యుద్ధ శిక్షణ, అలాగే మహాజన్లో ఫీల్డ్ ఫైరింగ్ విన్యాసాల ద్వారా రెండు దేశాల సైన్యాలు తమ సన్నద్ధతను పరీక్షించుకుంటున్నాయి. వీటి ద్వారా ప్రతికూల పరిస్థితులలో తమ సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేసుకుంటాయి.
'ఇరుదేశాల సైనికులు కలిసి శిక్షణ పొందుతారు'
మరోవైపు, భారత్- అమెరికా సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్న సైనిక విన్యాసాలపై భారత్లోని అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్ ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. "రానున్న రెండు వారాల్లో, అమెరికా, భారత సైనికులు కలిసి శిక్షణ పొందుతారు. ఈ క్రమంలో ఇరుదేశాల సైనికులు తమ నైపుణ్యాలను పంచుకుంటూ, సంసిద్ధతను పెంచుకుంటారు. అలాగే, ఇరుదేశాల సైనికుల మధ్య సహకారాన్ని మెరుగుపరుచుకుంటారు" అని పోస్టులో రాసుకొచ్చారు.
పర్వతా శిక్షణ కోసం అమెరికా సైనికులకు సువర్ణావకాశం
ఇదిలా ఉండగా, ఔలీ ప్రాంతం సముద్ర మట్టానికి అత్యంత ఎత్తులో ఉంటుంది. అంతేకాదు, సవాలుతో కూడిన భౌగోళిక పరిస్థితులను కలిగి ఉంటుంది. ఈ భూభాగం పర్వతా శిక్షణ కోసం అమెరికా సైనికులకు ఒక మంచి అవకాశాన్ని అందిస్తాయి. అదే సమయంలో భారత సైనికులకు కూడా అమెరికా సైన్యం అవలంభిస్తున్న ఆధునిక పోరాట పద్ధతులు, ఆపరేషన్ పద్ధతులను నేర్చుకునే అవకాశం కలుగుతుంది.
కాగా, యుద్ధ అభ్యాస్ 2026 సైనిక డ్రిల్స్ సెప్టెంబర్ 15న ప్రారంభమయ్యాయి. ఈసారి రెండు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో ఒకేసారి జరుగుతున్నాయి. ఆ విన్యాసాలు రెండు వారాల పాటు జరిగి సెప్టెంబర్ 28న ముగియనున్నాయి. భారత్, అమెరికా మధ్య ఏటా ఈ విన్యాసాలు జరుగుతుంటాయి. ఇరుదేశాల మధ్య రక్షణ బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకోవడంలో డ్రిల్స్ కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అయితే, ఈసారి భౌగోళిక వాతావరణంలో నిర్వహిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో ఐక్యరాజ్యసమితి ఆధ్వర్యంలో లేదా ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఇరు దేశాల సైన్యాలు కలిసికట్టుగా, సమర్థవంతంగా పనిచేసే సామర్థ్యాన్ని పెంచుకునేందుకు విన్యాసాలు దోహదపడనున్నాయి.
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