ఇండిగో ప్రయాణికులకు రూ.10వేలు విలువైన ట్రావెల్​ వోచర్స్​- కండిషన్స్​ అప్లై!

వేలాది విమానాల రద్దు కారణంగా అసౌకర్యానికి గురైన ప్రయాణికులకు ఇండిగో ఎయిర్‌లైన్స్ ట్రావెల్ వోచర్స్​- రానున్న 12 నెలల్లో ఎప్పుడైనా వాడుకోవచ్చు!

Indigo Compensation For Passengers
Indigo Compensation For Passengers (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 11, 2025 at 2:38 PM IST

2 Min Read
Indigo Compensation For Passengers : విమాన సర్వీసుల రద్దు కారణంగా అసౌకర్యానికి గురైన ప్రయాణికులకు రూ.10వేల విలువైన వోచర్లు అందిస్తామని ఇండిగో ఎయిర్‌లైన్స్ గురువారం ప్రకటించింది. అయితే డిసెంబర్​ 3, 4, 5వ తేదీల్లో పూర్తిగా రద్దైన లేదా తీవ్ర జాప్యానికి గురై ఇబ్బందిపడిన విమాన ప్రయాణికులకు మాత్రమే ఈ వోచర్లను అందించనున్నట్లు పేర్కొంది.

డీజీసీఏ నిబంధనల ప్రకారం, విమానాల రద్దు కారణంగా ప్రయాణికులకు పరిహారం అందిస్తామని, ఈ వోచర్లు ప్రయాణికులకు అదనంగా ఇస్తున్నామని ఇండిగో పేర్కొంది. ఇండిగో సంక్షోభం సమయంలో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడినందుకు విచారం వ్యక్తం చేసింది.

"ఇండిగో సంక్షోభ సమయంలో తీవ్రంగా ప్రభావితమైన కస్టమర్లకు మేము రూ.10,000 విలువైన ట్రావెల్ వోచర్స్ అందిస్తాం. వీటిని రానున్న 12 నెలల్లో ఎప్పుడైనా వాడుకోవచ్చు. మా విమానాల్లో చేసే ప్రయాణాలకు మాత్రమే ఈ వోచర్లు వర్తిస్తాయి"
- ఇండిగో

విమాన సర్వీసులు తగ్గించాల్సిందే!
దేశంలోనే అతిపెద్ద విమానయాన సంస్థ అయిన ఇండిగో, తాజా సంక్షోభం తర్వాత తీవ్రమైన ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటోంది. దాని విమాన సర్వీసులను స్థిరీకరించడానికి నానా తంటాలు పడుతోంది. మరోవైపు ఇండిగో వింటర్​ ఫ్లైట్​ సర్వీసులను 10 శాతానికి తగ్గించాలని డీజీసీఏ అధికారులు ఆదేశించారు.

వాస్తవానికి డిసెంబర్​ 2 తరువాత భారీ ఎత్తున ఇండిగో విమాన సర్వీసులు రద్దు అయ్యాయి. అంతకు ముందు వరకు ఆ సంస్థ రోజుకు సుమారు 2,300 వరకు విమానాలు నడిపేది. కానీ డిసెంబర్ 3 నుంచి 9 వరకు ప్రతిరోజు వందలాది విమాన సర్వీసులు రద్దు లేదా ఆలస్యం అయ్యాయి. దీనితో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఇదే అదనుగా మిగతా విమానయాన సంస్థలు భారీగా టికెట్​ ధరలను పెంచేశాయి. దీనితో చాలా మంది ఎక్కడికక్కడే చిక్కుకుపోయారు. చాలా మంది పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు చెల్లించి తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవాల్సి వచ్చింది. దీనితో ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకుని, ఫ్లైట్​ టికెట్ ధరలపై నియంత్రణ విధించింది. మొత్తానికి ఈ ఇండిగో సంక్షోభం వల్ల దేశవ్యాప్తంగా వేలాది మంది ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు.

"ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలకు అదనంగా, విమానం బయలుదేరే సమయానికి 24 గంటల్లోపు విమానాలు రద్దు అయితే, విమానం బ్లాక్ సమయాన్ని బట్టి, ప్రతి ప్రయాణికుడికి రూ.5వేలు నుంచి రూ.10వేలు వరకు పరిహారం​ అందిస్తాం" అని ఇండిగో ప్రకటించింది.

ఇండిగో సీఈఓకు సమ్మన్లు
ఇండిగో విమాన సర్వీసులకు సుమారు ఓ వారం రోజుల పాటు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడిన నేపథ్యంలో, విమాన భద్రత నియంత్రణ సంస్థ డీజీసీఏ - ఇండిగో సీఈఓ పీటర్ ఎల్బర్స్‌ను గురువారం తన కార్యాలయానికి రావాలని ఆదేశించింది. డీజీసీఏ విడుదల చేసిన ప్రకటన ప్రకారం, ఎల్బర్స్ గురువారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు డీజీసీఏ కార్యాలయానికి రానున్నారు. ఆయనతో పాటు విమాన సంస్థలోని సంబంధిత విభాగాల సీనియర్ అధికారులు కూడా తప్పనిసరిగా హాజరుకావాలని ఆదేేశించింది. పలు అంశాలపై సంస్థ నుంచి పూర్తి నివేదికను కోరింది. అందులో ముఖ్యంగా రద్దు చేసిన విమానాల పూర్తి జాబితా, ప్రయాణికులకు ఇచ్చిన రీఫండ్ వివరాలు, పైలట్లు& కేబిన్‌ క్రూ నియామక ప్రణాళిక, సిబ్బంది సంఖ్య, సేవల పునరుద్ధరణ కోసం చేపట్టిన చర్యలు, ఫ్లైట్ డ్యూటీ టైం లిమిటేషన్ నిబంధనల అమలు స్థితి వంటి విషయాలపై పూర్తి వివరాలు ఉండాలని స్పష్టం చేసింది.

