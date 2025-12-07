ETV Bharat / bharat

విమాన సర్వీసుల రద్దుపై ఇండిగో కీలక ప్రకటన- సంక్షోభం మొదలైన రోజే CMG ఏర్పాటు

సంక్షోభంపై స్పందించిన ఇండిగో- అత్యన్నత స్థాయి కమిటీని ఏర్పాటు చేసినట్లు వెల్లడి

Indigo On Flight Cancellation
Indigo On Flight Cancellation (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 7, 2025 at 12:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Indigo On Flight Cancellation : గత వారం రోజుల వ్యవధిలో ప్రతిరోజు ఇండిగో వందలాది విమాన సర్వీసులను రద్దు చేసింది. దీనిపై సమీక్షించేందుకు అత్యున్నత స్థాయి సంక్షోభ నిర్వహణ బృందాన్ని (సీఎంజీ) ఇండిగో కంపెనీ డైరెక్టర్ల బోర్డు ఏర్పాటు చేసింది. తమ విమాన సర్వీసుల రద్దు వ్యవహారం మొదలైన మొదటిరోజే కంపెనీ బోర్డు అత్యవసర సమావేశాన్ని నిర్వహించి ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నామని ఇండిగో అధికార ప్రతినిధి ఆదివారం వెల్లడించారు. విమాన సర్వీసుల రద్దుకు దారితీసిన కారణాలు, ఇంకెంత కాలం ఈ సంక్షోభం కొనసాగొచ్చనే పూర్తి వివరాలను 'అత్యవసర సమావేశం' కంటే ముందే కంపెనీ బోర్డుకు ఇండిగో యాజమాన్యం తెలియజేసిందన్నారు. కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన అత్యున్నత స్థాయి సంక్షోభ నిర్వహణ బృందం(సీఎంజీ)లో ఇండిగో ఛైర్మన్ విక్రమ్ సింగ్ మెహతా, కంపెనీ బోర్డ్ డైరెక్టర్లు గ్రెగ్ సారెట్‌స్కీ, మైక్ విటేకర్, అమితాబ్ కాంత్, సీఈఓ పీటర్ ఎల్బర్స్ ఉన్నారని ఇండిగో అధికార ప్రతినిధి తెలిపారు.

TAGGED:

INDIGO FLIGHTS CANCELLED
INDIGO CMG ON FLIGHTS CANCELLATION
INDIGO FLIGHT ISSUE
INDIGO ON FLIGHT CANCELLATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.