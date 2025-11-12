అలర్ట్- దిల్లీ, ముంబయి ఎయిర్పోర్టులకు బాంబు బెదిరింపులు- పలు విమానాలకు కూడా సందేశాలు
ఎయిర్ ఇండియా విమానాలకు బాంబు బెదిరింపు- ముంబయి, దిల్లీ, కోల్కతా ఎయిర్పోర్టులకు అలర్ట్
Published : November 12, 2025 at 7:58 PM IST
IndiGo Receives Bomb Threat : దేశవ్యాప్తంగా కొన్ని ఇండిగో, ఎయిర్ ఇండియా విమానాలకు బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. బుధవారం గురుగ్రామ్లోని ఇండిగో ప్రధాన కార్యాలయానికి గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు బాంబు బెదిరింపు మెయిల్స్ పంపించారు. అందులో దిల్లీ, కోల్కతా, తిరువనంతపురం నుంచి నడుస్తున్న పలు ఇండిగో విమానాల్లో బాంబులు అమర్చినట్లు పేర్కొన్నారు. దీనితో అప్రమత్తమైన ఎయిర్లైన్స్ అధికారులు ఆయా విమానాశ్రయాల అధికారులను అలర్ట్ చేశారు.
మొదట కోల్కతా నుంచి ముంబయికి వెళ్లనున్న ఇండిగో విమానంలో బాంబు పెట్టినట్లు బెదిరింపులు వచ్చాయి. దీంతో అందులోని 186 మంది ప్రయాణికులను కిందకు దించేసి, విమానాన్ని ఐసోలేషన్ బేకు తరలించినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు దిల్లీ, తిరువనంతపురం విమానాశ్రయాల్లో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. బాంబు స్క్వాడ్ బృందాలతో ఇండిగో విమానాల్లో క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు చేపట్టారు.
మరోవైపు దేశరాజధాని దిల్లీలో పేలుడు సంభవించడంతో దిల్లీ విమానాశ్రయంలో భారీ భద్రతను ఏర్పాటు చేసినట్లు ఎయిర్పోర్టు అధికారులు పేర్కొన్నారు. బెదిరింపు మెయిళ్లు పంపిన దుండగులను గుర్తించడానికి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు తెలిపారు.
హైదరాబాద్ విమానాశ్రయానికి కూడా
దేశంలో దిల్లీ, ముంబయి సహా ఐదు విమానాశ్రయాలకు బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయని ఇండిగో బుధవారం తెలిపింది. దిల్లీ, ముంబయి సహా హైదరాబాద్, చెన్నై, తిరువనంతపురం అనే ఐదు విమానాశ్రయాలపై 24 గంటల్లోగా దాడి చేస్తామని ఇండిగో ఎయిర్లైన్కు సందేశం వచ్చినట్లు పేర్కొంది. దీనితో దిల్లీ విమానాశ్రయంలో బాంబు బెదిరింపు అంచనా కమిటీ (బీటీఏసీ) సమావేశమైంది. భద్రతను కట్టుదిట్టం చేయాలని స్పష్టం చేసింది.
ఎయిర్ ఇండియా ఫ్లైట్కు కూడా
ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ ముంబయి-వారణాసి విమానానికి కూడా ఈ రోజు బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. అయితే అది సురక్షితంగా వారణాసిలో ల్యాండ్ అయ్యిందని ఎయిర్లైన్స్ పేర్కొంది.
"ముంబయి నుంచి వారణాసికి 170 మందికి పైగా ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ విమానానికి బుధవారం బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. దీనితో ప్రోటోకాల్ ప్రకారం, బీటీఏసీని వెంటనే అప్రమత్తం చేశాం. అవసరమైన అన్ని భద్రతా చర్యలు తీసుకున్నాం. చివరికి విమానం సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయ్యింది. అందులోని ప్రయాణికులు అందరూ సురక్షితంగా విమానం నుంచి దిగారు" అని ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ ప్రతినిధి తెలిపారు.
భద్రత కట్టుదిట్టం
సోమవారం దేశరాజధాని దిల్లీలో కారు పేలుడు జరిగిన నేపథ్యంలో దేశంలోని అన్ని విమానాశ్రయాల్లో అన్ని విమానాలకు తప్పనిసరి సెకండరీ లాడర్ పాయింట్ చెకింగ్ చేస్తున్నారు. అలాగే ఎయిర్పోర్టుల వద్ద అన్ని భద్రతా చర్యలు చేపడుతున్నారు. "దిల్లీలో ఇటీవల జరిగిన పేలుడు, తదనంతర పరిణామాలను దృష్టిలో ఉంచుని విమానాశ్రయాలు, ఎయిర్స్ట్రిప్లు, ఎయిర్ఫీల్డులు, వైమానిక దశ స్టేషన్లు, హెలిప్యాడ్లు, ఫ్లయింగ్ స్కూల్లు, ఏవియేషన్ శిక్షణా సంస్థలు మొదలైన అన్ని పౌర విమానాయాన సంస్థల వద్ద భద్రతా చర్యలు పెంచడం అవసరం" అని బీసీఏఎస్ నవంబర్ 10నే సూచించింది.
నవంబర్ 10న దిల్లీ పేలుడు ఘటనలో 12 మంది మరణించగా, అనేక మంది క్షతగాత్రులు అయిన విషయం తెలిసిందే. ఈ కేసును కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్ఐఏకు అప్పగించింది. ప్రస్తుతం దర్యాప్తు ముమ్మరంగా సాగుతోంది. ముష్కరులు డిసెంబర్ 6న భారీ ఉగ్రదాడికి ప్లాన్ చేసినట్లు మన ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు గుర్తించాయి. భారతదేశానికే చెందిన వైట్ కారల్ టెర్రరిస్టులు (వైద్యులు) ఈ ఉగ్రకుట్రలో భాగం కావడం గమనార్హం.