రన్వేపై ఉండగానే ఫ్లైట్ ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ బటన్ ప్రెస్ చేసిన ప్రయాణికుడు- చివరికి ఏమైందంటే?
చెన్నై విమానాశ్రయంలో రన్వేపై విమానం వేగం తగ్గుతున్న సమయంలో ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ బటన్ నొక్కడంతో కాక్పిట్లో అలారం మోగింది. దీంతో విమాన సిబ్బంది వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు. ఈ సంఘటనపై విమానాశ్రయ పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.
Published : October 28, 2026 at 5:00 PM IST
IndiGo Passenger Press Emergency Exit Button : రన్వేపై ఉన్న ఇండిగో విమానంలో ఒక ప్రయాణికుడు అత్యవసర ద్వారం (Emergency Exit) బటన్ను నొక్కడం కలకలం రేపింది. రన్వేపై విమానం వేగం తగ్గుతున్న సమయంలో ఈ ఘటన జరగడంతో కాక్పిట్లో అలారం మోగింది. దీంతో విమాన సిబ్బంది వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు. ఈ సంఘటనపై విమానాశ్రయ పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.
అసలేం జరిగింది?
కర్ణాటకలోని బెంగళూరు నుంచి సుమారు 142 మంది ప్రయాణీకులతో బయలుదేరిన ఇండిగో విమానం మంగళవారం రాత్రి 8 గంటల ప్రాంతంలో చెన్నై డొమెస్టిక్ విమానాశ్రయంలో ల్యాండ్ అయింది. అయితే, విమానం ల్యాండ్ అయి రన్వేపై వేగం తగ్గుతున్న సమయంలో, ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ డోర్ తెరవడానికి ప్రయత్నం జరిగినట్లు కాక్పిట్లో ఒక్కసారిగా అలర్ట్ వచ్చింది. వెంటనే తేరుకున్న సిబ్బంది ఎమర్జెన్సీ బటన్ నొక్కిన ప్రయాణికుడిని గుర్తించి, అతడి వద్ద నుంచి కారణాలు అడిగి తెలుసుకుంది.
ప్రాథమిక విచారణలో ప్రయాణికుడిని తెలంగాణకు చెందిన 40 ఏళ్ల శ్రీశైలంగా అధికారులు గుర్తించారు. అతను చెన్నైలో కూరగాయలు, పండ్ల హోల్సేల్ వ్యాపారం నడుపుతున్నట్లు సమాచారం. తాను ఉద్దేశపూర్వకంగా తలుపు తెరవడానికి ప్రయత్నించలేదని, ప్రమాదవశాత్తు తన చేయి ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ బటన్కు తగిలిందని శ్రీశైలం అధికారులకు చెప్పినట్లు సమాచారం. విమానం సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయిన తర్వాత, ఎయిర్లైన్స్ సిబ్బంది శ్రీశైలంను చెన్నై ఎయిర్పోర్టు పోలీసులకు అప్పగించారు. ఈ ఘటనపై తదుపరి విచారణ జరగనుంది.
దెయ్యం పట్టిందని గందరగోళం సృష్టించిన ప్రయాణికుడు
ఇదిలా ఉండగా, గతంలో కూడా ఇలాంటి ఘటనలు వెలుగుచూశాయి. విమానం గాల్లో ఉండగానే ఎమర్జెన్సీ డోర్ తెరవడానికి ప్రయత్నించాడు ఓ ప్రయాణికుడు. దీంతో కొద్దిసేపటి వరకు విమానంలోని ప్రయాణికులంతా తీవ్ర గందరగోళానికి గురయ్యారు. ఈ సంఘటన ఈ ఏడాది మార్చిలో జరిగింది.
అసలేం జరిగిందంటే, బెంగళూరు నుంచి వారణాసికి బయలుదేరిన 6E-185 ఇండిగో విమానం, టేకాఫ్ అయిన 15 నిమిషాలకే ఉత్తర్ప్రదేశ్కి చెందిన మహమ్మద్ అద్నాన్ అనే ప్రయాణికుడు వింతగా ప్రవర్తించడం మొదలుపెట్టాడు. విమానం గాల్లో ఉండగానే ఎమర్జెన్సీ డోర్ను తెరిచేందుకు యత్నించాడు. వెంటనే అప్రమత్తమైన విమాన సిబ్బంది అతడిని మందలించి కూర్చోబెట్టారు. ల్యాండింగ్కు కొన్ని నిమిషాల ముందు మరోసారి తన చేష్టలతో గందోరగళం సృష్టించి ప్రయాణికులను ఇబ్బందులకు గురిచేశాడు. విమానం 500 అడుగుల ఎత్తులో ఉండగా ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ను మళ్లీ తెరిచేందుకు ప్రయత్నించాడు మహమ్మద్ అద్నాన్. దీంతో సిబ్బంది పైలట్కు సమాచారం అందించగా, భద్రత చర్యల్లో భాగంగా పైలట్ ల్యాండింగ్ నిలిపివేసి విమానాన్ని గాల్లోనే తిప్పాల్సి వచ్చింది. ఆ తర్వాత విమానాన్ని వారణాసిలో సురక్షితంగా ల్యాండ్ చేశారు. దీంతో విమానంలోని ప్రయాణికులంతా ఒక్కసారి ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. అనంతరం అతడిని పోలీసులకు అప్పగించారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలపై ఆరా తీశారు. అయితే, ఆ సమయంలో తాను ఎందుకు అలా చేశానో తెలీదని, ఆ సమయంలో తనకు దెయ్యం ఆవహించిందంటూ మహమ్మద్ పోలీసులు విచారణలో పేర్కొన్నట్లు తెలిసింది.
అంతకుముందు జరిగిన ఘటనలో టేకాఫ్కు సిద్ధంగా ఉన్న ఇండిగో విమానం అత్యవసర ద్వారాన్ని (Emergency Exit) ఓ ప్రయాణికుడు తెరిచాడు. దీంతో విమానంలో కొద్దిసేపు గందరగోళ వాతావరణం నెలకొంది. ఫలితంగా విమానం 20 నిమిషాల పాటు ఆలస్యమైంది. రాజస్థాన్లోని జోధ్పుర్ నుంచి బెంగళూరుకు వెళ్లేందుకు సిద్ధంగా ఉన్న ఇండిగో విమానం, మరికొన్ని క్షణాల్లో టేకాఫ్ అవుతుందనగా ఒక ప్రయాణికుడు ఎమర్జెన్సీ డోర్ను ఓపెన్ చేశాడు. వెంటనే అప్రమత్తమై సిబ్బంది, పైలట్కు సమాచారం అందించడంతో ప్రమాదం తప్పింది. సదరు వ్యక్తిని విమానం నుంచి దింపేశారు. సదరు వ్యక్తిని సీఐఎస్ఎఫ్ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
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