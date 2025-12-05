400 ఇండిగో విమానాలు రద్దు- ఎయిర్పోర్టుల్లో ప్యాసింజర్ల పడిగాపులు- కేంద్రంపై రాహుల్ విమర్శలు
మినహాయింపు కల్పించాలని డీజీసీఏను కోరిన ఇండిగో
Published : December 5, 2025 at 11:03 AM IST
IndiGo Flights Cancelled : దేశంలోని అతిపెద్ద విమానయాన సంస్థ ఇండిగో సేవల్లో కొన్నిరోజులుగా తీవ్రమైన అంతరాయం ఏర్పడుతోంది. నాలుగు రోజులుగా కొనసాగుతున్న సంక్షోభం వల్ల దేశవ్యాప్తంగా వందలాది విమానాలు రద్దు అవ్వడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. కొన్ని విమానాశ్రయాల్లో పరిస్థితి నియంత్రణలో లేకపోవడంతో ప్రయాణికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఎక్కడ చూసినా లగేజీ- ఆందోళనలో ప్రయాణికులు
దిల్లీ విమానాశ్రయంలో వేలాది బ్యాగులు టెర్మినల్లో పేరుకుపోయాయి. 12-14 గంటల పాటు ప్రయాణికులు నీరు, భోజనం కూడా అందక తీవ్ర అసహనానికి గురయ్యారు. "12 గంటల నుంచి ఎదురు చూస్తున్నాం. ఒక్కసారి ఒక గంట, మరోసారి రెండు గంటలు అని చెబుతున్నారు. పెళ్లికి వెళ్లాలి, లగేజీ లేదు, సమాచారం లేదు. ఇది మానసిక యాతనే" అని ఒక ప్రయాణికుడు ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.
#WATCH | Goa: A large number of passengers are inconvenienced across the country, as IndiGo flights are facing delays and cancellations.— ANI (@ANI) December 5, 2025
Visuals from Goa International Airport, Dabolim. pic.twitter.com/ugShMVdkd0
హైదరాబాద్, చెన్నై, గోవా విమానాశ్రయాల్లో కూడా పరిస్థితి భిన్నంగా ఏం లేదు. అక్కడ కూడా కొందరు ప్రయాణికులు ఆగ్రహంతో అరుస్తూ, నినాదాలు చేస్తూ సిబ్బందిని ప్రశ్నిస్తూ కనిపించారు. కొంతమంది ఎయిర్లైన్స్ కౌంటర్లను చుట్టుముట్టి వివరాలు అడిగారు. గోవా ఎయిర్పోర్టులో పోలీసులు ప్రయాణికులను శాంతింపజేయాల్సి వచ్చింది.
पिछले कुछ दिनों से भारतीय विमानन व्यवस्था चरमरा गई है।— MD UMAR (@MohdUmar244190) December 5, 2025
अकेले Indigo की 300 उड़ाने रद्द हो चुकी है, हजारों यात्री हवाईअड्डो पर फंसे हुए है।
दिल्ली से पुणे का किराया 5 की जगह 25 हजार हो चुका है सरकार और गोदी मीडिया चुप है।
परंतु मोदी सहाव लाखों मजदूर लेने आए पुतिन को घुमा रहे है।… pic.twitter.com/lu1euKU33I
రాజకీయ నాయకులు ఇలా!
ఇండిగో విమాన రద్దులు, ఆలస్యాల నేపథ్యంలో రాజకీయ నేతలు కూడా స్పందించారు. లోక్సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ ఇది ప్రభుత్వపు మోనోపాలి మోడల్ ఫలితమని వ్యాఖ్యానించారు. న్యాయమైన పోటీ లేకపోవడం వల్లనే ఇటువంటి గందరగోళం జరుగుతోందని ఆయన విమర్శించారు. రాజ్యసభలో శివసేన (ఉద్ధవ్ ఠాక్రే వర్గం) ఎంపీ ప్రియాంకా చతుర్వేది నిబంధన 180 కింద నోటీసు ఇవ్వడంతో పాటు పౌర విమానయాన మంత్రిత్వశాఖ స్పందించాలని డిమాండ్ చేశారు. వేలాది ప్రయాణికుల భద్రత, సౌకర్యం ప్రమాదంలో పడటం అత్యంత ప్రాధాన్యమైన అంశమని పేర్కొన్నారు.
వివిధ విమానాశ్రయాల్లో ఇండిగో శుక్రవారం నాడు 400కి పైగా విమానాలను రద్దు చేసింది. దిల్లీ విమానాశ్రయంలో బయలుదేరే, రాకపోకలతో సహా 220 కి పైగా విమానాలు రద్దు అయ్యాయి. ముంబయిలో 118 విమానాలు, బెంగళూరులో 100, హైదరాబాద్లో 75, కోల్కతాలో 35, చెన్నైలో 26, గోవాలో 11 ఇండిగో విమానాలను రద్దు చేసింది. విశాఖపట్నం విమానాశ్రయంలో 49 డిపార్చర్లు, 43 అరైవల్స్ రద్దు కాగా, పుణె విమానాశ్రయం 16 అరైవల్స్, 16 డిపార్చర్లు రద్దు చేసినట్లు ప్రకటించింది. పుణెలో పార్కింగ్ బేలు ఇండిగో విమానాలతో నిండిపోవడంతో ఇతర ఎయిర్లైన్స్ విమానాలకూ ఇబ్బంది ఎదురైంది.
Got stuck in the IndiGo mess last night.— Prakash Dadlani (@prakdadlani) December 4, 2025
Our 8 PM flight took off at 6 AM.
After 10 long hours.
Kids were crying.
Old people were waiting.
But, there were NO updates.
The ground staff tried their best
but they got all the hate.
And honestly, they didn’t deserve that.… pic.twitter.com/f5dOCjqAtU
సంక్షోభానికి కారణాలు ఏమిటి?
ఫ్లైట్ డ్యూటీ టైమ్ లిమిటేషన్స్ (FDTL) నూతన దశ అమలులో వచ్చిన మార్పులు, క్రూ ప్లానింగ్లో లోపాలు, శీతాకాలం కారణంగా ఆపరేషనల్ పరిమితులు, సిబ్బంది కొరత డీజీసీఏ సమీక్షలో ప్రధాన కారణాలుగా తేలాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇండిగో ఫ్లైట్ డ్యూటీ టైమ్ లిమిటేషన్స్ (FDTL) నిబంధనల నుంచి ఎయిర్బస్ ఏ320 విమానాలకు మినహాయింపు కల్పించాలని డీజీసీఏను కోరింది. డీజీసీఏ ఇంకా నిర్ణయం ప్రకటించలేదు.
ఇండిగో స్పందన
విమానాల ఆలస్యం, రద్దుపై ఇప్పటికే ఇండిగో సంస్థ స్పందించింది. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరికి 10 నాటికి ఇండిగో విమానాలన్నీ సాధారణ స్థాయికి చేరుకోలేవని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈనెల 8 నుంచి విమానాలను తగ్గించనున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ అసౌకర్యానికి గానూ ప్రయాణికులకు ఎయిర్లైన్ క్షమాపణలు తెలియజేశారు.