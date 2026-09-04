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ఇండిగో విమానానికి తప్పిన పెను ప్రమాదం- పార్కింగ్ చేస్తుండగా పోల్​కు ఢీ

ఆరో నంబరు బే పై విమానాన్ని పార్కింగ్‌ చేస్తుండగా ప్రమాదం- విమానంలోని ప్రయాణికులకు, సిబ్బంది సురక్షితం

Indigo Flight Hits Pole
పోల్​ను ఢీకొన్న ఇండిగో విమానం ((Photo shared by Srinagar Airport authorities))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 4, 2026 at 12:15 PM IST

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Indigo Flight Hits Pole : శ్రీనగర్‌ విమానాశ్రయంలో ఒక ఇండిగో విమానానికి పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఆరో నంబరు బే పై విమానాన్ని పార్కింగ్‌ చేస్తుండగా అది ప్రమాదవశాత్తూ ఒక సాంకేతిక స్తంభాన్ని ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో అదృష్టవశాత్తూ విమానంలోని ప్రయాణికులకు, సిబ్బందికి ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు. అయితే విమానం ముందు భాగం దెబ్బతిన్నట్లు ఎయిర్‌పోర్ట్‌ అథారిటీ ఆఫ్‌ ఇండియా (AAI) తెలిపింది. ఆ విమానం ఈ ఉదయం ముంబయి నుంచి శ్రీనగర్‌కు ప్రయాణించినట్లు పేర్కొంది. ఈ ఘటన తర్వాత విమానం మాన్యువల్‌ మెట్లపై నుంచి ప్రయాణికులను విమానాశ్రయ సిబ్బంది సురక్షితంగా కిందకు దించారు. అనంతరం విమానాశ్రయంలో విమాన రాకపోకలను అనుమతించారు. ఈ ఘటనపై ఇంకా విచారణ జరుగుతోందని, ప్రమాద కారణాలను విశ్లేషిస్తున్నట్లు ఏఏఐ వెల్లడించింది.

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INDIGO FLIGHT
SRINAGAR AIRPORT
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