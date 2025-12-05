ETV Bharat / bharat

ఇండిగో ఫ్లైట్​ సర్వీస్​ ఎఫెక్ట్​- ఆన్​లైన్​లో​ టెకీ దంపతుల రిసెప్షన్​

Techie Couple Reception Online (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 5, 2025 at 7:17 PM IST

2 Min Read
Techie Couple Reception Online : ఇండిగో విమాన సర్వీసులు భారీగా రద్దు అయిన నేపథ్యంలో, చాలా మంది ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందుల్లో పడ్డారు. ఈ విమాన సర్వీసుల సంక్షోభం కొనసాగుతున్న వేళ, బెంగళూరుకు చెందిన ఓ టెక్ దంపతుల ఆన్​లైన్​ రిసెప్షన్​ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. దీనిపై నెటిజెన్లు పెద్ద ఎత్తున స్పందిస్తున్నారు. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే?

కర్ణాటకలోని హుబ్బళ్లికి చెందిన మేధా క్షీర్‌సాగర్‌, ఒడిశాకు చెందిన సంగమ దాస్‌లకు నవంబర్​ 23న భువనేశ్వర్​లో వివాహం జరిగింది. వాస్తవానికి వారిద్దరూ బెంగళూరులో సాఫ్ట్​వేర్​ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. డిసెంబర్​ 3న వారికి హుబ్బళ్లిలో గ్రాండ్​ రిసెప్షన్ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ వేడుక కోసం నూతన దంపతులు ఇద్దరూ ఇండిగో ఫ్లైట్​ టికెట్స్ కూడా బుక్ చేసుకున్నారు. అయితే విమాన సర్వీసుల్లో అంతరాయం ఏర్పడడం వల్ల వారి టికెట్లు క్యాన్సిల్ అయ్యాయి. పోనీ రిసెప్షన్ ఆపుదామా అంటే, అందుకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు అన్నీ పూర్తయిపోయాయి. అతిథులు కూడా ఈ రిసెప్షన్​కు వచ్చేశారు. దీనితో అప్పటికప్పుడు వాళ్లిద్దరూ కలిసి వర్చువల్​గా రిసెప్షన్​లో పాల్గొన్నారు. రిసెప్షన్​ హాల్​లో పెద్ద స్క్రీన్ ఏర్పాటు చేసి, అందులో నవదంపతులు కనిపించేలా ఏర్పాటు చేశారు. పెద్దలు, అతిథులు ఆన్​లైన్​లోనే ఈ కొత్త జంటను ఆశీర్వదించారు. ఇప్పుడు ఈ దృశ్యాలు ఆన్​లైన్​లో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.

Techie Couple Reception Online
మేధా క్షీర్‌సాగర్‌, సంగమ దాస్‌ ఆన్​లైన్​ రిసెప్షన్​ (ETV Bharat)
Techie Couple Reception Online
ఆన్​లైన్​లో​ టెకీ దంపతుల రిసెప్షన్ (ETV Bharat)
Techie Couple Reception Online
మేధా క్షీర్‌సాగర్‌, సంగమ దాస్‌ పెళ్లి (ETV Bharat)
Techie Couple Reception Online
భువనేశ్వర్​లో టెకీ దంపతుల పెళ్లి (ETV Bharat)

750 ఇండిగో విమానాలు రద్దు
మరోవైపు దేశీయ అతిపెద్ద విమానయాన సంస్థ అయిన ఇండిగోలో సంక్షోభం ఐదో రోజుకు చేరింది. దేశవ్యాప్తంగా ఇవాళ 750కుపైగా విమాన సర్వీసులు రద్దవటంతో ప్రయాణికులు విమానాశ్రయాల్లో పడిగాపులు కాస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో విమానాశ్రయాల టెర్మినల్స్‌లో ప్రయాణికుల రద్దీ నివారణకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. ఇండిగో విమానాలు రద్దు అయినందున ప్రయాణికులెవరూ విమానాశ్రయాలకు రావద్దని సూచిస్తున్నారు. ఈ రోజు అర్థరాత్రి వరకు ఇండిగోకు చెందిన అన్ని దేశీయ విమాన సర్వీసులను రద్దు చేసినట్లు దిల్లీ విమానాశ్రయం ప్రకటించింది. మిగతా ఎయిర్స్‌ లైన్స్‌ సర్వీసులు షెడ్యూల్‌ ప్రకారం రాకపోకలు సాగిస్తాయని తెలిపింది. కేవలం దిల్లీలోనే 220కిపైగా ఇండిగో విమానాలు రద్దయ్యాయి. చెన్నై నుంచి బయలుదేరే అన్ని ఇండిగో విమానాలను శుక్రవారం వరకు రద్దు చేశారు. బెంగళూరులో 100కిపైగా హైదరాబాద్‌లో 90కిపైగా ఇండిగో విమాన సర్వీసులు రద్దయ్యాయి. ఇతర ప్రధాన ఎయిర్‌పోర్టుల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. మరోవైపు 5 రోజులైనా పరిస్థితిలో ఎలాంటి మార్పు లేకపోవడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. చాలా విమానాశ్రయాల్లో ఇండిగో కౌంటర్లు ఖాళీగా ఉన్నాయని, ఎయిర్‌లైన్స్‌ సిబ్బంది పట్టించుకోవడంలేదని ప్రయాణికులు ఆరోపిస్తున్నారు. కనీసం ఆహారం, తాగునీరు ఇవ్వటంలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

రెట్టిింపు అయిన విమాన టికెట్​ రేట్లు
భారతదేశమంతటా చాలా ఇండిగో విమానాల సర్వీసులు రద్దు కావడంతో దేశీయ మార్గాల్లోని విమాన ఛార్జీలు భారీగా పెరిగాయి. మేక్​మైట్రిప్​ డేటా ప్రకారం, దిల్లీ నుంచి ప్రధాన మెట్రో నగరాలు, రాష్ట్ర రాజధానులకు వెళ్లే నాన్​-స్టాప్​ ఫ్లైట్ల ఛార్జీలు అంతర్జాతీయ విమాన ఛార్జీలు దాదాపు రెట్టింపు అయిపోయాయి. ఉదాహరణకు డిసెంబర్​ 6న దిల్లీ-బెంగళూరు వెళ్లే విమాన టికెట్ ధర రూ.40,000 వరకు పెరిగింది. కాస్త మంచి క్లాస్​లో ప్రయాణించాలంటే దీని ధర రూ.80వేలకు మించిపోయింది. దిల్లీ నుంచి ముంబయికి డిసెంబర్​ 6న ఉన్న టికెట్ ధర రూ.36,107 ఉంటే, అది ఇప్పుడు రూ.56వేలకు పెరిగిపోయింది.

