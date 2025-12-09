ఇండిగో విమాన షెడ్యూల్లో 5% తగ్గింపు- DGCA అధికారిక ఉత్తర్వులు
విమానయాన శాఖ మంత్రి చేసిన ప్రకటనను అనుసరించి DGCA ఉత్తర్వులు
Published : December 9, 2025 at 12:34 PM IST
Centre On Indigo Crisis : దేశీయ అతిపెద్ద ప్రైవేట్ ఎయిర్లైన్స్ సంస్థ ఇండిగో సంక్షోభాన్ని ఎందుర్కొంటున్న నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఎక్కువ విమాన షెడ్యూళ్ల వల్ల సకాలంలో సేవలు అందించలేక ఇండిగో సంస్థ సతమతమవుతోంది. దీంతో ఇండిగో శీతాకాల షెడ్యూల్లోని కొన్ని విమాన స్లాట్లను తగ్గించి, వాటిని ఇతర ఎయిర్లైన్లకు కేటాయించనున్నట్లు కేంద్ర విమానయాన మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు స్పష్టం చేశారు.
ఇప్పుడు విషయంపై ఏవియేషన్ సేఫ్టీ రెగ్యులేటర్ DGCA అధికారికన ప్రకటన జారీ చేసింది. ఇండిగో విమాన షెడ్యూల్ను 5 శాతం తగ్గించినట్లు తెలిపింది. బుధవారం సాయంత్రం 5 గంటలలోపు DGCAకి సవరించిన షెడ్యూల్ను సమర్పించాలని ఇండిగోను కూడా ఆదేశించినట్లు పేర్కొంది. విమానయాన శాఖ మంత్రి చేసిన ప్రకటనను అనుసరించి DGCA నుంచి మంగళవారం ఉదయం ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి.
" ...indigo has not demonstrated the ability to operate its schedules efficiently. it is directed to reduce the schedule by 5% across sectors. indigo is required to submit a revised schedule by 5 pm on 10th december": office of the director general of civil aviation, govt of… pic.twitter.com/AL6BEA2Jpb— ANI (@ANI) December 9, 2025
అనేక నగరాల్లో విమానాల రద్దు
మంగళవారం ఉదయం వరకు లఖ్నవూకు వెళ్తున్న లేదా అక్కడ నుంచి బయలుదేరుతున్న 26 ఇండిగో విమానాలు రద్దయ్యాయి. బెంగుళూరులో 121, చెన్నైలో 81, హైదరాబాద్లో 58, ముంబయిలో 31, అహ్మదాబాద్లో 16 విమానాలు రద్దయ్యాయి. అయితే దిల్లీ విమానాశ్రయంలో నేడు ఒక్క ఇండిగో విమానం కూడా రద్దు కాలేదు. రద్దయిన భారీ సంఖ్యలో విమానాల వల్ల వేలాది మంది ప్రయాణికులు విమానాశ్రయాల్లోనే నిలిచిపోయారు.
కీలక సమీక్షా సమావేశాలు
ఇటీవల అంతరాయాల దృష్ట్యా, మంగళవారం రాజీవ్ భవన్లో MoCA కీలక సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించింది. ఇండిగో కార్యకలాపాలు, లోడ్ ఫాక్టర్, కస్టమర్ కేర్, రీఫండ్ ప్రక్రియ వంటి అంశాలు సమీక్షలో ప్రధాన అంశాలుగా ఉండనున్నాయి. ఇదే సమయంలో, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి సంక్షోభం పునరావృతం కాకుండా తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై కూడా దృష్టి సారించనుంది.
సోమవారం రాత్రి మంత్రి రామ్మెహన్ నాయుడు నిర్వహించిన ఉన్నత స్థాయి సమావేశంలో, విమానాశ్రయాల్లో పనిచేస్తున్న సిబ్బంది సేవలు, ప్రయాణికులకు అందుతున్న సహాయం, లగేజ్ మేనేజ్మెంట్ వంటి అంశాలను అధికారులే ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించాలని ఆదేశించారు. ఇప్పటికే 6,000 ప్రయాణికుల బాగేజీ తిరిగి అందజేస్తే, మిగిలిన బ్యాగులు మంగళవారం ఉదయానికల్లా పంపిణీ పూర్తవుతుందని మంత్రి తెలిపారు.
డీజీసీఏ దూకుడు- ఇండిగో టాప్ ఎగ్జిక్యూటివ్లకు సమన్లు
డీజీసీఏ ఏర్పాటు చేసిన హై-లెవల్ కమిటీ ఇండిగో టాప్ మేనేజ్మెంట్ను, అందులో CEO పీటర్ ఎల్బర్స్ను కూడా బుధవారం విచారణకు హాజరు కావాలని ఆదేశించింది. ఇప్పటికే జారీ చేసిన షోకాజ్ నోటీసుకు ఇండిగో ఆపరేషనల్ అవాంతరాలపై అనివార్య పరిస్థితులు, అనుకోని ఘటనల కారణమని వివరణ ఇచ్చింది. ప్రయాణికులకు కలిగిన అసౌకర్యంపై క్షమాపణలు తెలిపింది. పూర్తి స్థాయి రూట్-కాజ్ విశ్లేషణకు కొంత సమయం అవసరమని కోరింది.
ప్రయాణికుల సహాయానికి ప్రత్యేక చర్యలు
డిసెంబర్ 1 నుంచి 7 వరకు ఇండిగో మొత్తం 9,500 హోటల్ గదులు, 10,000 కంటే ఎక్కువ క్యాబ్లు, బస్సులు ప్రయాణికులకు అందించిందని తెలిపింది. అలాగే 4,500 కన్నా ఎక్కువ మిస్ప్లేస్డ్ బ్యాగులను తిరిగి ప్రయాణికులకు అందజేసింది. మిగిలినవి 36 గంటల్లో పంపిణీ చేయనున్నట్లు పేర్కొంది. MoCA వెల్లడించిన గణాంకాల ప్రకారం, డిసెంబర్ 1 నుంచి 7 మధ్యకాలంలో 5,86,705 పీఎన్ఆర్లు రద్దుకాగా, రూ. 569.65 కోట్లు రీఫండ్ చేశారు. నవంబర్ 21 నుంచి డిసెంబర్ 7 వరకు మొత్తం 9,55,591 పీఎన్ఆర్లు రద్దై, రీఫండ్ మొత్తం రూ. 827 కోట్లకు చేరింది.
హైకోర్టులో పిటిషన్
ఇండిగో అంతరాయాల నేపథ్యంలో దిల్లీ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలయ్యింది. విమానాశ్రయాల్లో ఉన్న ప్రయాణికులకు తక్షణ సదుపాయాలు కల్పించాలని, న్యాయపరమైన స్వతంత్ర విచారణ జరపాలని, భవిష్యత్తులో టికెట్ ధరలు హఠాత్తుగా పెరగకుండా వ్యవస్థను రూపొందించాలని పిటిషన్ కోరుతోంది.
ప్రభుత్వం స్పష్టమైన సందేశం
విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ ఇప్పటికే 10మంది అధికారులను వివిధ విమానాశ్రయాల్లో మోహరించింది. వచ్చే 2-3 రోజులు వారు అక్కడే ఉండి పరిస్థితులను పర్యవేక్షించనున్నారు. ప్రయాణికులపై ప్రభావం పడే ఏ లోపమైనా వెంటనే సరిదిద్దాలని మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు స్పష్టం చేశారు. దేశంలో అతిపెద్ద ఎయిర్లైన్ ఎదుర్కొంటున్న ఈ సంక్షోభాన్ని తక్షణమే అరికట్టేందుకు కేంద్రం అత్యవసర చర్యలు ప్రారంభించింది.