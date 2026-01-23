ఇండిగో విమానానికి బాంబు బెదిరింపు- 5 రోజుల్లో ఒకే ఫ్లైట్కు రెండోసారి ఇలా!
Published : January 23, 2026 at 7:11 AM IST
Bomb Threat To Indigo Flight : దిల్లీ నుంచి పుణెకు వచ్చిన ఇండిగో విమానానికి బాంబ్ బెదిరింపు రావడంతో గురువారం రాత్రి పుణె విమానాశ్రయంలో కలకలం రేపింది. ఐదు రోజుల వ్యవధిలో ఇదే విమానానికి రెండోసారి ఈ తరహా బెదిరింపు రావడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అయితే అధికారులు చేపట్టిన సమగ్ర తనిఖీల అనంతరం ఇది తప్పుడు సమాచారం అని తేలింది.
ఇండిగో 6E 2608 విమానం సాధారణంగా రాత్రి 8.40 గంటలకు పుణె చేరుకోవాల్సి ఉండగా, కొంత ఆలస్యంగా 9.24 గంటలకు ల్యాండ్ అయ్యింది. ల్యాండింగ్ అనంతరం బే నెంబర్–3 వద్ద నిలిపిన సమయంలో ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్కు బాంబ్ బెదిరింపు సమాచారం అందింది. వెంటనే అప్రమత్తమైన అధికారులు విమానాన్ని ఐసోలేషన్ బేకు తరలించారు. అప్రన్ కంట్రోల్ ద్వారా భద్రతా విభాగాలకు సమాచారం ఇచ్చారు.
బాంబ్ థ్రెట్ అసెస్మెంట్ కమిటీ సమావేశమై పరిస్థితిని సమీక్షించింది. ఆ తర్వాత బాంబ్ డిటెక్షన్ అండ్ డిస్పోజల్ స్క్వాడ్ సిబ్బంది విమానాన్ని పూర్తిస్థాయిలో తనిఖీ చేశారు. ఈ సమయంలో ప్రయాణికులు, సిబ్బందిని సురక్షితంగా విమానం నుంచి దిగిపోయేలా చేశారు. విమానంలోని ప్రతి భాగాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన అధికారులు ఎలాంటి పేలుడు పదార్థాలు లేదా అనుమానాస్పద వస్తువులు లభించలేదని వెల్లడించారు. అన్ని భద్రతా చర్యలు పూర్తయిన తర్వాత విమానాన్ని తిరిగి సాధారణ కార్యకలాపాలకు అనుమతించారు. ఈ ఘటనలో ఎవరికీ ఎలాంటి ప్రమాదం జరగలేదని అధికారులు తెలిపారు.
భద్రత విషయంలో రాజీపడం!
ఇండిగో సంస్థ కూడా ఈ విషయంపై స్పందించింది. "ల్యాండింగ్ అనంతరం మా విమానంలో భద్రతా హెచ్చరిక గుర్తించాం. నిబంధనల ప్రకారం వెంటనే అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చాం. ప్రయాణికులు, సిబ్బంది అంతా సురక్షితంగా బయటకు వచ్చారు. భద్రత విషయంలో మేం ఎప్పుడూ రాజీ పడం" అని సంస్థ తెలిపింది.
ఐదు రోజుల క్రితం కూడా!
అయితే ఇదే విమానానికి ఐదు రోజుల క్రితమే ఇలాంటి బెదిరింపు వచ్చింది. జనవరి 18న దిల్లీ నుంచి బాగ్డోగ్రాకు వెళ్తున్న ఇండిగో విమానంలో లావేటరీలో టిష్యూ పేపర్పై విమానంలో బాంబ్ ఉంది అంటూ చేతిరాత సందేశం లభించింది. వెంటనే ఆ విమానాన్ని లక్నోకు మళ్లించి అత్యవసర ల్యాండింగ్ చేయించారు. అప్పటికీ అన్ని తనిఖీల తర్వాత అది తప్పుడు బెదిరింపేనని తేలింది.
ఈ తరహా నకిలీ బెదిరింపులు విమానాశ్రయాల్లో భద్రతా వ్యవస్థలను అప్రమత్తం చేస్తున్నాయి. ఒక్క బెదిరింపుతో వందల మంది ప్రయాణికులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. విమానాల రాకపోకలకు అంతరాయం కలుగుతోంది. భద్రతా సిబ్బందిపై అదనపు ఒత్తిడి పడుతోంది. ఇదిలా ఉండగా, ఈ తాజా ఘటనపై అధికారులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. లావేటరీలో లభించిన నోట్ ఎవరు వ్రాశారన్న దానిపై సీసీటీవీ ఫుటేజీ, ప్రయాణికుల వివరాల ఆధారంగా విచారణ జరుపుతున్నారు. తప్పుడు బెదిరింపులకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తప్పవని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
క్షీణించిన ఇండిగో లాభం
మరోవైపు, ఇండిగో మాతృసంస్థ ఇంటర్గ్లోబ్ ఏవియేషన్ అక్టోబరు- డిసెంబరు త్రైమాసికానికి రూ.549.10 కోట్ల నికర లాభాన్ని ప్రకటించింది. 2024-25 ఇదే కాల లాభం రూ.2,448.80 కోట్ల కంటే ఇది 78% తక్కువ. గత నెలలో భారీగా విమాన సర్వీసుల రద్దు వల్ల రూ.577.20 కోట్ల మేర ప్రభావం పడిందని, కొత్త కార్మిక చట్టాల అమలు కోసం రూ.969.30 కోట్లు కేటాయించడమూ నికరలాభం క్షీణతకు కారణమైందని కంపెనీ తెలిపింది.
విమాన సర్వీసుల అంతరాయాలకు గాను పౌర విమానయాన డైరెక్టరేట్ జనరల్ (డీజీసీఏ) విధించిన రూ.22.2 కోట్ల జరిమానాను కూడా అనుకోని వ్యయాల కింద కంపెనీ చూపించింది. రూపాయి విలువ క్షీణత నేపథ్యంలో, డాలరు రూపేణా చెల్లింపులకు రూ.1,035 కోట్ల భారం పడినట్లు తెలిపింది. సమీక్షిస్తున్న త్రైమాసికంలో ఇండిగో మొత్తం ఆదాయం రూ.24,540.60 కోట్లకు చేరింది. 2024-25 ఇదే త్రైమాసికం నాటి రూ.22,992.80 కోట్ల కంటే ఇది 7% అధికం.