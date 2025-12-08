350కు పైగా విమానాలు రద్దు- ఏడో రోజుకు 'ఇండిగో' సంక్షోభం

ETV Bharat / bharat

Published : December 8, 2025 at 11:00 AM IST

IndiGo Flight Cancellation : దేశవ్యాప్తంగా ఇండిగో విమాన సేవల్లో అంతరాయం ఏడో రోజూ కొనసాగుతోంది. ఆదివారంతో పోలిస్తే మెరుగుపడినప్పటికీ సోమవారం 350కు పైగా విమాన సేవలను రద్దు చేసినట్లు ఇండిగో ప్రకటించింది. దిల్లీలో 134, బెంగళూరులో 127, చెన్నై విమానాశ్రయంలో 71 విమానాలను రద్దు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ముంబయి, కోల్‌కతా, హైదరాబాద్‌, అహ్మదాబాద్‌ విమానాశ్రయాల్లోనూ రద్దులు కొనసాగుతున్నాయి.

శనివారం వెయ్యికి పైగా విమానాలు రద్దయ్యాయి. పైలట్‌లకు వారాంతపు విశ్రాంతికి సంబంధించిన ఎఫ్​డీటీఎల్ నిబంధనను డీజీసీఏ తాత్కాలికంగా నిలిపివేయడంతో ఆదివారం పరిస్థితి మెరుగుపడింది. ఆదివారం 650 విమానాలు రద్దయ్యాయి. అటు ఎయిర్‌పోర్టుల్లో ఇండిగో పర్ఫార్మెన్స్‌ కూడా పెరిగినట్లు గణాంకాలు విడులయ్యాయి. కాగా రద్దు చేసిన విమానాలకు గానూ ఆదివారం రాత్రి నాటికి రూ.610 కోట్ల రూపాయలను వినియోగదారులకు ఇండిగో రీఫండ్‌ చేసింది. ఎయిర్‌పోర్టుల్లో ప్రయాణికుల నుంచి వేరు చేసిన 3వేలకు పైగా బ్యాగేజీలను దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రయాణికులకు డెలివరీ చేసింది.

