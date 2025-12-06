ETV Bharat / bharat

ఐదోరోజూ 'ఇండిగో' సేవలకు అంతరాయం- 400 విమానాలు రద్దు- సుప్రీంకోర్టుకు సంక్షోభం

ఐదురోజూ కూడా కొనసాగుతున్న ఇండిగో సంక్షోభం

Indigo Flight Cancellation
Indigo Flight Cancellation (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 6, 2025 at 12:15 PM IST

1 Min Read
Indigo Flight Cancellation : దేశీయ అతి పెద్ద విమానయాన సంస్థ ఇండిగో విమాన సేవలకు వరుసగా ఐదోరోజూ అంతరాయం కలిగింది. శనివారం వందలాది ఇండిగో విమానాలు రద్దయినట్టు ఆ సంస్థ ప్రకటించింది. మరోవైపు ఇండిగో సంక్షోభం సుప్రీంకోర్టుకు చేరింది.

శనివారం 400కు పైగా విమానాలు రద్దు అయ్యాయి. అందులో ముంబయి విమానాశ్రయంలో 109 , దిల్లీలో 106 విమానాలు రద్దయ్యాయి. ఇండిగో సంక్షోభం కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా పలు విమానాశ్రయాల్లో ప్రయాణికులు పడిగాపులు కాస్తున్నారు. కోల్​కతాలోని నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ప్రయాణికులు క్యూ లైన్లలో బారులు తీరారు. ఇండిగో సేవల అంతరాయం నేపథ్యంలో కొందరు ప్రయాణికులు ప్రత్యామ్నాయ ఎయిర్ లైన్స్‌లో గమ్యస్థానాలకు వెళ్తున్నారు.

గత ఐదు రోజులుగా కొనసాగుతున్న ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు రైల్వే శాఖ కూడా రంగంలోకి దిగింది. సాధ్యమైనంత త్వరగా ప్రయాణికులను గమ్యస్థానానికి చేర్చేందుకు 37 రైళ్లకు 116 బోగీలను జోడించింది. మరోవైపు సర్వీసుల పునరుద్ధరణ జరుగుతోందని దిల్లీ ఎయిర్‌పోర్టు ప్రకటన విడుదల చేసింది. అయితే కొన్ని సరీసులపై ప్రభావం కొనసాగుతోందని వెల్లడించింది.

ఇదిలా ఉండగా ఇండిగో సంక్షోభం సుప్రీంకోర్టుకు చేరింది. ఇండిగో విమాన సర్వీసుల రద్దుపై సుప్రీంకోర్టులో పిల్ దాఖలైంది. దీనిపై తక్షణమే విచారణ జరపాలని పిటిషనర్ కోరారు. స్టేటస్ రిపోర్ట్ సమర్పించేలా పౌరవిమానయాన మంత్రిత్వశాఖ, డీజీసీఏను ఆదేశించాలని అభ్యర్థించారు. ఈ పిటిషన్‌ను సుప్రీం పరిగణనలోకి తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

