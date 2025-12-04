అమల్లోకి కొత్త నిబంధనలు- 180 విమానాలు రద్దు చేసిన ఇండిగో- ప్రయాణికులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు
పైలట్లకు తగిన విశ్రాంతి, డ్యూటీ పరిమితులపై కఠిన నిబంధనలు- సిబ్బంది కొరతతో విమానాలు రద్దు చేసిన ఇండిగో
Published : December 4, 2025 at 12:55 PM IST
IndiGo Cancels Flights : అతిపెద్ద దేశీయ ఎయిర్లైన్ సంస్థ ఇండిగో కార్యకలాపాలల్లో మరోసారి పెద్ద ఎత్తున అంతరాయం ఏర్పడింది. పైలట్ల డ్యూటీలు, విశ్రాంతి వ్యవధులపై అమల్లోకి వచ్చిన కొత్త నిబంధనలు కారణంగా సిబ్బంది కొరత తీవ్రమైంది. దీంతో గురువారం మూడు ప్రధాన విమానాశ్రయాల నుంచి 180కిపైగా ఇండిగో విమానాలు రద్దయ్యాయి. ఫలితంగా వేలాది ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు.
ముంబయి, బెంగళూరు, దిల్లీలో పరిస్థితి ఇలా!
అధికారుల సమాచారం ప్రకారం, గురువారం ఒక్క రోజే దేశంలో మూడుచోట్ల భారీగా విమానాలు రద్దయ్యాయి. ముంబయి విమానాశ్రయంలో 86 విమానాలు, బెంగళూరులో 73 విమానాలు, దిల్లీలో 33 విమానాలు రద్దయినట్టు తెలుస్తోంది. ఆ సంఖ్య ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందని వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఇండిగో 180 విమానాలకుపైగా రద్దు చేయగా, ఇది ఇటీవలి కాలంలో ఎయిర్లైన్కు సంభవించిన అత్యంత పెద్ద అంతరాయం.
కేవలం 19% మాత్రమే
డిసెంబర్ 3న ఇండిగో ఆన్ టైమ్ పనితీరు ఆరు ప్రధాన విమానాశ్రయాల్లో 19.7 శాతంకి పడిపోయింది. ఇది డిసెంబర్ 2న నమోదైన 35 శాతం OTPతో పోలిస్తే దాదాపు సగానికి తగ్గుదల. పైలట్లు అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల విమానాల షెడ్యూల్ మొత్తం కుదేలైందని విమానయాన వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
FDTL నిబంధనలే అసలు కారణం?
కొత్త ఫ్లైట్ డ్యూటీ టైమ్ లిమిటేషన్ (FDTL) రెండో దశ అమలులోకి రావడంతో పైలట్లకు తగిన విశ్రాంతి, డ్యూటీ పరిమితులపై కఠిన నిబంధనలు అమల్లోకి వచ్చాయి. అయితే, రెండు సంవత్సరాల ప్రిపరేషన్ టైమ్ ఉన్నప్పటికీ ఇండిగో సరైన నియామకాలు చేయలేదని ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ పైలట్స్(FIP) ఆరోపించింది. ఈ నేపథ్యంలో సిబ్బంది తక్కువగా ఉండటం వల్లే ఇండిగో ఇంత భారీ స్థాయిలో షెడ్యూల్ను నిర్వహించలేకపోతుందని పైలట్లు అంటున్నారు.
DGCA జోక్యం - వివరణ కోరిన నియంత్రణ సంస్థ
కొత్త నిబంధనలు అమలైన తొలి వారంలోనే ఇలా భారీ అంతరాయాలు రావడంతో DGCA విచారణ ప్రారంభించింది. ఇండిగో ఎందుకు ఇన్ని విమానాలు రద్దు చేస్తోంది? పరిస్థితిని ఎలా అదుపులోకి తెస్తుంది? ప్రయాణికులు పడుతున్న ఇబ్బందులకు ఏ చర్యలు తీసుకుంటుంది? అనే వివరాలను వెంటనే సమర్పించాలని ఆదేశించింది.
హైదరాబాద్, బెంగళూరులో గందరగోళ దృశ్యాలు
హైదరాబాద్లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో గురువారం ఉదయం నుంచే పెద్ద ఎత్తున ఇండిగో కార్యకలాపాలు నెమ్మదించాయి. టెర్మినల్స్లో పెద్ద క్యూలు కనిపించాయి. డిస్ప్లే బోర్డుల్లో మార్పులు కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి. సిబ్బంది నుంచి స్పష్టమైన వివరాలు రాకపోవడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. కొందరు పిల్లలతో, వృద్ధులతో వచ్చిన వారు గంటల తరబడి ఎదురు చూడాల్సి వచ్చింది.
బెంగళూరులో పరిస్థితి మరింత క్లిష్టంగా మారింది. KIA టెర్మినల్-1లో ఇండిగో కార్యకలాపాలు పూర్తిగా డిస్టర్బ్ అయ్యాయి. ప్రయాణికులు రాత్రంతా విమానాశ్రయంలో ఉండాల్సి రావడం, సిట్టింగ్ లేక నేలపైనే కూర్చోవాల్సి రావడంతో కౌంటర్ల వద్ద ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ప్రయాణికులు. అందుకు సంబంధంచిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ALPA India కూడా ఇదే అంశంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. FDTL అమలు తర్వాత పైలట్ల సరిపడా సంఖ్య లేకపోవడం వల్ల ఆ పరిస్థితి తలెత్తిందని పేర్కొంది. షెడ్యూల్ ఫైనలైజ్ చేసే సమయంలో సిబ్బంది లభ్యతను DGCA కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని తెలిపింది.