ఇండిగోలో అంతా సెట్ అయ్యింది- సర్వీసులు గాడినపడ్డాయి: సీఈఓ పీటర్ ఎల్బర్స్
ఇండిగో ప్రయాణికులకు మరోసారి క్షమాపణలు చెప్పిన పీటర్ ఎల్బర్స్
Published : December 9, 2025 at 5:40 PM IST
IndiGo Says Operations Stable : ఇండిగో సంక్షోభం ముగిసిందని, తమ కార్యకలాపాలు అన్నీ ప్రస్తుతం స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయని ఈ సంస్థ సీఈఓ పీటర్ ఎల్బర్స్ మంగళవారం తెలిపారు. ఇండిగో విమాన సర్వీసుల రద్దు వల్ల ఇబ్బందిపడిన ప్రయాణికులు అందరికీ ఆయన మరోసారి క్షమాపణలు చెప్పారు. కలిగిన అసౌకర్యానికి చింతిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
IndiGo Operations Normalised | A Message From Pieter Elbers, CEO, IndiGo pic.twitter.com/VVB2yTsIBy— IndiGo (@IndiGo6E) December 9, 2025
"విమాన ప్రయాణానికి ఉన్న గొప్పదనం ఏమిటంటే, అది ప్రజలను, వారి భావోద్వేగాలను, ఆశయాలను, ఆకాంక్షలను గమ్యస్థానాలకు చేర్చుతుంది. మా కస్టమర్లు ఇలా అనేక కారణాలతో ప్రయాణానికి సిద్ధమయ్యారు. కానీ ఫ్లైట్ల రద్దుతో వారు గమ్యస్థానాలకు వెళ్లలేక, రాలేక తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. అందుకు మేము చింతిస్తున్నాం. క్షమాపణలు చెబుతున్నాం. ఇప్పుడు మా మొదటి ప్రాధాన్యత ఏమిటంటే, ఫ్లైట్లు లేక చిక్కుకుపోయిన ప్రయాణికులను సురక్షితంగా వారి గమ్యస్థానాలకు చేర్చడమే. ఇందుకోసం మా ఇండిగో బృందం మొత్తం కష్టపడుతోంది."
- పీటర్ ఎల్బర్స్, ఇండిగో సీఈఓ
పూర్తిగా రీఫండ్ ఇచ్చేశాం!
ఇండిగో విమానాల రద్దు వల్ల చాలా మంది టికెట్లు క్యాన్సిల్ అయ్యాయని, వారందరికీ ఇప్పటికే పూర్తిగా రీఫండ్ చేసినట్లు పీటర్ ఎల్బర్స్ తెలిపారు. అంతేకాదు వారి బ్యాగేజీని (సామగ్రి) తిరిగి అప్పగించేందుకు శాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇప్పటికే చాలా బ్యాగులు కస్టమర్ల ఇంటికి పంపించామని, మిగిలిన బ్యాగులను అతి త్వరలో డెలివరీ చేయడానికి తమ బృందం కృషి చేస్తోందని ఆయన అన్నారు.
'ఇండిగో సంక్షోభం ఏర్పడిన తరువాత క్రమంగా మా సేవలను పునరుద్ధరిస్తూ వచ్చాం. డిసెంబర్ 5న 700 విమానాలు నడిపాం. డిసెంబర్ 6న 1500 ఫ్లైట్స్, డిసెంబర్ 7న 1650 ఫ్లైట్స్, డిసెంబర్ 8న 1800 ఫ్లైట్స్, డిసెంబర్ 9న 1800 కంటే ఎక్కువ విమాన సర్వీసులను నడపగలిగాం. ఇండిగో ఇప్పుడు ఏకంగా 138 గమ్యస్థానాలకు సాధారణ విమాన సర్వీసులను తిరిగి ప్రారంభించింది. ప్రస్తుతానికి మా నెట్వర్క్ మొత్తం స్థిరీకరణ జరిగింది. వాస్తవానికి మేము డిసెంబర్ 10 నుంచి 15 మధ్యలో స్టెబిలైజ్ జరుగుతుందని మొదట్లో చెప్పాం. కానీ డిసెంబర్ 9కే మా కార్యకలాపాలను స్థిరీకరించగలిగాం. ఇప్పుడు ప్రయాణికులు మా వెబ్సైట్లో తదుపరి సర్వీసుల గురించి ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే ఇండిగో ప్రభుత్వంతో పూర్తి సహకారంతో పనిచేస్తూనే ఉంటుంది. మేము ఈ సంక్షోభం నుంచి నేర్చుకున్న పాఠాలతో, భవిష్యత్లో ఇలాంటివి జరగకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం' అని పీటర్ ఎల్బర్స్ తెలిపారు.
గత కొద్ది రోజులుగా దేశవ్యాప్తంగా ఇండిగో విమాన సర్వీసులు రద్దు, జాప్యాల కారణంగా వేలాది మంది ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. దీనితో డీజీసీఏ ఇండిగో సీఈఓ, సీఓఓలకు నోటీసులు జారీ చేసింది. దీనితో సోమవారం వారు డీజీసీఏకు రిప్లై ఇచ్చారు.
చాలా ఫ్లైట్స్ క్యాన్సిల్ అయ్యాయ్
ఇండిగో సీఈఓ పీటర్ ఎల్బర్స్ ఈ విధంగా ప్రకటన చేసినప్పటికీ, మంగళవారం కూడా పలు విమాన సర్వీసులు రద్దు అయ్యాయి. దిల్లీ ఇందిరా గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలోలో ఏకంగా 152 ఫ్లైట్లు (76 డిపార్చర్, 76 అరైవల్స్) రద్దు అయ్యాయి. బెంగళూరులోని కెంపెగౌడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో 58 అరైవల్స్, 63 డిపార్చర్ ఫ్లైట్స్ క్యాన్సిల్ అయ్యాయి. ఇవాళ సాయంత్రం 5 గంటల తర్వాతే తదుపరి ఫ్లైట్ సర్వీసుల అప్డేట్స్ వస్తాయని ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీలు తెలిపాయి.