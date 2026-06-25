కూలిన మిలిటరీ డ్రోన్- హెలికాప్టర్ అనుకొని అంతా టెన్షన్- అసలు విషయం ఇదీ!
ఉత్తరాఖండ్ రుద్రప్రయాగ్లో కుప్పకూలిన అధునాతన స్వదేశీ శిక్రా డ్రోన్- తొలుత హెలికాప్టర్ ప్రమాదం అనుకొని విపత్తు నిర్వహణ శాఖ ఆందోళన- తర్వాత డ్రోన్గా గుర్తించిన అధికారులు
Published : June 25, 2026 at 10:27 PM IST
UAV Crash in Uttarakhand : ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలోని రుద్రప్రయాగ్ జిల్లాలో గురువారం ఒక స్వదేశీ మానవరహిత వైమానిక విమానం (UAV - డ్రోన్) కుప్పకూలింది. ఈ ఘటన స్థానికంగా ఒక్కసారిగా కలకలం రేపింది. సారీ ప్రాంతంలోని కకోడాఖాల్- బిజ్రాకోట్ మోటార్ రహదారి సమీపంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. మొదట ఈ ఘటనను హెలికాప్టర్ ప్రమాదంగా భావించిన అధికారులు, తర్వాత అది సైనిక శిక్షణలో ఉపయోగించే అత్యాధునిక డ్రోన్ అని గుర్తించారు. దీంతో ఏం ప్రమాదం జరగలేదని, ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం లేదని తెలిసి ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
జిల్లా అధికార యంత్రాంగానికి గురువారం మధ్యాహ్నం 2.36 గంటల సమయంలో ఒక ఫోన్ కాల్ ద్వారా సమాచారం అందింది. సారీ గ్రామానికి సుమారు 7 నుంచి 8 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న బిజ్రాకోట్ ప్రాంతంలో ఏదో కూలిపోయిన శబ్ధం వినిపించిందని స్థానికులు తెలిపారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే జిల్లా యంత్రాంగం, విపత్తు నిర్వహణ శాఖ అధికారులు అప్రమత్తమై ఘటనపై వివరాలు సేకరించడం ప్రారంభించారు. ప్రారంభంలో ఇది హెలికాప్టర్ ప్రమాదం కావొచ్చని అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యాయి. దీంతో అధికారులు వెంటనే ఆ సంఘటనా స్థలంపై దృష్టి సారించారు. ఇక స్థానికుల నుంచి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, ప్రాథమిక పరిశీలనల ఆధారంగా కూలిపోయింది హెలికాప్టర్ కాదని డ్రోన్ అని నిర్ధరణకు వచ్చారు.
శిక్రా టార్గెట్ డ్రోన్
రుద్రప్రయాగ్ జిల్లా విపత్తు నిర్వహణ అధికారి నందన్ సింగ్ రాజ్వార్ ఈటీవీ భారత్తో మాట్లాడుతూ ఈ ప్రమాదంలో ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగలేదని తెలిపారు. కూలిపోయింది 'శిక్రా టార్గెట్ డ్రోన్'గా గుర్తించినట్లు వెల్లడించారు. ఈ డ్రోన్ను భారత సైన్యం, వైమానిక దళం, నౌకా దళం వంటి త్రివిధ రక్షణ దళాలు తమ శిక్షణా కార్యక్రమాలు, ఆయుధ వ్యవస్థల పరీక్షలు, లక్ష్యాల్ని టార్గెట్ చేసేందుకు ఉపయోగిస్తుంటాయి. ఒడిశాకు చెందిన ప్రైవేట్ సంస్థ అనాడ్రోన్ సిస్టమ్స్ భారత్లోనే తయారు చేసిన ఈ శిక్రా డ్రోన్ అధిక వేగంతో, ఎత్తైన ప్రాంతాల్లో ప్రయాణించే సామర్థ్యం కలిగిన టార్గెట్ యూఏవీగా పేరొందింది. శిక్షణా సమయంలో దీనిని శత్రువుల నుంచి వచ్చిన డ్రోన్ లేదా విమానం లాగా భ్రమ కలిగించేందుకు వాడతారు. అందుకే రక్షణ రంగంలో దీనికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది.
ప్రమాద ఘటనపై దర్యాప్తు
డ్రోన్ పూర్తిగా ధ్వంసమైన స్థితిలో కనిపించడంతో స్థానికుల్లో ఆందోళన నెలకొంది. సంఘటనా స్థలానికి అధికారులు, సంబంధిత రక్షణ సంస్థల సిబ్బంది చేరుకొని పరిస్థితిని పరిశీలించారు. డ్రోన్ ప్రమాదానికి అసలు కారణాలపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. ప్రాథమికంగా సాంకేతిక లోపం, నియంత్రణ వ్యవస్థలో వైఫల్యం లేదా కమ్యూనికేషన్ సమస్యల కారణంగా డ్రోన్ కూలిపోయి ఉండొచ్చని అధికారులు భావిస్తున్నారు. దీనిపై అధికారికంగా రిపోర్ట్ రావాల్సి ఉంది. రక్షణ రంగ నిపుణులు డ్రోన్ శకలాల్ని పరిశీలించి విశ్లేషిస్తున్నారు. ఈ ఘటనతో రుద్రప్రయాగ్ ప్రాంతంలో కొంత సేపు ఆందోళన నెలకొన్నా ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగకపోవడంతో అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
డ్రోన్ అంటే ఏంటి? ఎక్కడెక్కడ వాడుతున్నారు?
యూఏవీ అంటే అన్మ్యాన్డ్ ఏరియల్ వెహికిల్. దీనినే సాధారణ పరిభాషలో డ్రోన్ అని అంటారు. ఇందులో పైలట్ ఉండరు. రిమోట్ కంట్రోల్ ద్వారా లేదా స్వయంచాలకంగా కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్స్ సహాయంతో ఇది గాల్లో ప్రయాణిస్తుంది. ఎక్కువగా వీటిని రక్షణ రంగంలో శత్రు స్థావరాలపై నిఘా పెట్టేందుకు, సరిహద్దుల్లో రక్షణకు, వైమానిక దాడులకు ఉపయోగిస్తారు. ఇంకా వీటిని వ్యవసాయం, సరకుల రవాణాలోనూ వాడుతున్నారు. సాగులో పంటలపై పురుగు మందులు చల్లేందుకు, పంటను పరిశీలించేందుకు వినియోగిస్తున్నారు. సినిమాలు, పెళ్లిళ్లు, ఇతర ఈవెంట్లు, వార్తా కవరేజీల కోసం చాలా ఎత్తు నుంచి ఫొటోలు, వీడియోలు తీసేందుకు ఉపయోగిస్తారు. మారుమూల ప్రాంతాలకు మందులు, అత్యవసర వస్తువులు చేరేవేసేందుకు ఇ- కామర్స్ సంస్థలు కూడా వీటిని పరీక్షిస్తున్నాయి.