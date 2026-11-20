భారత తొలి స్వదేశీ బుల్లెట్ ట్రైన్కు ముహూర్తం ఖరారు- 2027 చివర్లో పట్టాలెక్కనున్న తొలి సర్వీసు!
India Bullet Train 2027 భారత్లోనే తయారవుతున్న స్వదేశీ B28 బుల్లెట్ ట్రైన్ ట్రాక్ ట్రయల్స్ 2027 మధ్య నాటికి ప్రారంభమవుతాయని రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ వెల్లడించారు.
Published : November 20, 2026 at 9:23 PM IST
భారతదేశపు తొలి స్వదేశీ బుల్లెట్ రైలు కల సాకారం కావడానికి కీలక అడుగులు పడుతున్నాయి. పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో రూపొందుతున్న 'B28' బుల్లెట్ ట్రైన్ పట్టాలపైకి వచ్చే సమయం ఆసన్నమైంది. ఈ బుల్లెట్ ట్రైన్ ట్రాక్ ట్రయల్స్ 2027 మధ్య నాటికి ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని, 2027 చివరి త్రైమాసికంలో తొలి కమర్షియల్ సర్వీసు మొదలవుతుందని రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ప్రకటించారు. ముందుగా సూరత్- వాపి విభాగంలో తొలి సర్వీసును ప్రారంభిస్తామని, ఆ తర్వాత దశలవారీగా ముంబయి వరకు పూర్తి కారిడార్ను అందుబాటులోకి తెస్తామని ఆయన వెల్లడించారు. ఇటీవల తన సబ్స్టాక్ బ్లాగ్ పోస్ట్లో మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ బుల్లెట్ రైలు ప్రాజెక్ట్ పురోగతిని వివరించారు. భారతదేశ తొలి బుల్లెట్ రైలు ఇప్పుడు కేవలం ఒక ప్రకటన మాత్రమే కానే కాదని, 508 కిలోమీటర్ల మేర నిర్మాణ పనులు పూర్తి వేగంగా సాగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు.
గంటకు 280 కిలోమీటర్ల వేగం
భారత్లో తయారవుతున్న ఈ తొలి బుల్లెట్ ట్రైన్కు B28 అని పేరు పెట్టారు. ఇంటిగ్రల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ (ICF), భారత్ ఎర్త్ మూవర్స్ లిమిటెడ్ (BEML) సంస్థలు సంయుక్తంగా ఈ స్వదేశీ రైలును తయారు చేస్తున్నాయి. బెంగళూరులోని బీఈఎంఎల్ తయారీ కేంద్రంలోనే రైలు నిర్మాణం జరుగుతోంది. గంటకు 280 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించేలా దీనిని రూపొందిస్తున్నారు. రైలుకు సంబంధించిన మొదటి బాడీ ఫ్రేమ్ నిర్మాణం పూర్తయిందని, ప్రస్తుతం దానికి స్ట్రక్చరల్ టెస్టింగ్ జరుగుతోందని అశ్విని వైష్ణవ్ తన సబ్స్టాక్ పోస్టులో తెలిపారు. 2027 మధ్యలోనే ట్రాక్ ట్రయల్స్ చేపట్టాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు చెప్పారు. B28 తర్వాత గంటకు 350 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించగల B35 రైలును అభివృద్ధి చేయడం తదుపరి లక్ష్యమని వెల్లడించారు.
8 కోచ్లు, 557 మంది ప్రయాణికులు
ఈ స్వదేశీ బుల్లెట్ ట్రైన్ మొత్తం పొడవు సుమారు 202 మీటర్లు ఉంటుంది. దీంట్లో 8 కోచ్లు ఉంటాయి. నాలుగు మోటార్ కార్లు, నాలుగు ట్రైలర్ కార్లతో రైలు నిర్మాణం ఉంటుంది. ఒకేసారి సుమారు 557 మంది ప్రయాణించవచ్చు. దీంట్లో 3x2 సీటింగ్ అరెంజ్మెంట్స్తో 7 స్టాండర్డ్ క్లాస్ కోచ్లు, 2x2 సీటింగ్తో ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ క్లాస్ కోచ్ ఉంటాయి. రైలుకు రెండు వైపులా డ్రైవర్ క్యాబిన్స్, ఆపరేషన్ కంట్రోల్ సెంటర్తో అనుసంధానమయ్యే ఇంటెలిజెంట్ ఆన్బోర్డ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ను కలిగి ఉంటాయి. అవసరాన్ని బట్టి రెండు 8 కోచ్ల రైళ్లను కలిపి 16 కోచ్ల రైలుగా కూడా నడపొచ్చు.
ప్రయాణికుల సౌకర్యాలకు ప్రాధాన్యం
భారతీయ ప్రయాణికుల అవసరాల్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని రైలు లోపలి భాగాల్ని రూపొందిస్తున్నారు. సౌకర్యవంతమైన సీట్లు, కాళ్లు చాపుకోవడానికి తగినంత స్థలం ఉండేలా, ఇంకా ఎల్ఈడీ లైటింగ్, పైన, కిందా లగేజీ ర్యాక్స్, ల్యాప్టాప్, మొబైల్ ఛార్జింగ్ పాయింట్లు, అత్యాధునిక బయో డైజెస్టర్ టాయిలెట్స్, బయట ప్రకృతి దృశ్యాలను స్పష్టంగా చూసేందుకు వెడల్పుగా ఉండే కిటికీలు, ఒక కోచ్ నుంచి మరో కోచ్లోకి సులభంగా వెళ్లడానికి సీల్డ్ గ్యాంగ్వే వంటి సదుపాయాలను ఇందులో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
ముంబయి- అహ్మదాబాద్ హైస్పీడ్ ట్రైన్ కారిడార్ పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తే ఈ రెండు నగరాల మధ్య ప్రయాణ సమయం గణనీయంగా తగ్గనుంది. ప్రస్తుతం రోడ్డు మార్గంలో ఈ రెండు నగరాల మధ్య ప్రయాణానికి 8 నుంచి 9 గంటల వరకు సమయం పడుతుండగా, బుల్లెట్ ట్రైన్ అందుబాటులోకి వస్తే కేవలం గంటా 58 నిమిషాల్లోనే చేరుకోవచ్చని రైల్వే మంత్రి తెలిపారు. మొదట సూరత్- వాపి మధ్యనే సేవలు ప్రారంభించి, తర్వాత మిగతా మార్గాన్ని దశలవారీగా అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని చెప్పారు. ఈ ముంబయి- అహ్మదాబాద్ హైస్పీడ్ ట్రైన్ ప్రాజెక్టును 2017 సెప్టెంబరులో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, జపాన్ ప్రభుత్వం పునాది వేశాయి. ఈ ప్రాజెక్టుకు జపాన్ హైస్పీడ్ ట్రైన్ సాంకేతికతను అందిస్తోంది.
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