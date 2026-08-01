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క్షమించడం కాదు- విద్యార్థులకు మోదీ క్షమాపణలు చెప్పాలి: రాహుల్ గాంధీ

బాధిత కుటుంబాలను పరామర్శించని ప్రధాని- విద్యార్థులను "క్షమించడం" గురించి మాట్లాడే సాహసం చేస్తున్నారని వ్యాఖ్య- తమిళనాడు పర్యటనలో రాహుల్​ గాంధీ వ్యాఖ్యలు

Rahul Gandhi
Rahul Gandhi (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 1, 2026 at 7:26 PM IST

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Rahul Demands Modi Students apology : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్​ గాంధీ మరోసారి తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. దేశంలోని విద్యార్థులకు మోదీ "క్షమాపణలు" చెప్పాలని, అంతేకానీ వారిని "క్షమించడం" కాదని వ్యాఖ్యానించారు. నీట్ పేపర్ లీకేజీలు, పరీక్షల రద్దుల కారణంగా తీవ్ర మనస్తాపానికి గురై బలవన్మరణానికి పాల్పడిన విద్యార్థుల కుటుంబాలను పరామర్శించని ప్రధాని, విద్యార్థులను "క్షమించడం" గురించి మాట్లాడే సాహసం చేస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు. తమిళనాడు పర్యటనలో భాగంగా తమ పిల్లలను కోల్పోయిన కుటుంబాలను రాహుల్​ పరామర్శించారు. అనంతరం ఆయన తన ఎక్స్​ పోస్ట్‌లో మోదీపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు.

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MODI STUDENTS APOLOGY NOT FORGIVE
RAHUL DEMANDS MODI STUDENTS APOLOGY

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